L’acteur bien-aimé de Coronation Street, Mark Eden, est décédé à l’âge de 92 ans à la suite d’une bataille contre la maladie d’Alzheimer.

Les hommages ont afflué pour l’acteur emblématique de Cobbles après son décès le jour de l’An.

Mais les salutations sincères à la célèbre star du feuilleton ne sont pas les premières à être payées à l’Eden.

Il était surtout connu pour avoir joué Alan Bradley dans le feuilleton ITV dans les années 1980 et est rapidement devenu un nom familier.

Son temps dans la série a pris fin en décembre 1989, lorsque Alan a été tué dans un accident de tramway de Blackpool.

En 2009, la ville de Blackpool a rendu hommage à Mark, en l'honorant d'une plaque à l'arrêt de tramway où la scène a été filmée, comme de nombreux fans de savon le demanderaient.









La disparition dramatique d’Alan Bradley – être renversé par un tramway au bal alors que l’ex-partenaire Rita a fui sa tentative de l’emmener dans sa voiture – a été l’une des morts les plus mémorables du feuilleton.

Lorsqu’on lui a rappelé cette scène dramatique dans une interview avec Manchester Evening News en 2010, il a ri avec inquiétude.

«J’ai failli mourir dans divers films et séries télévisées, mais c’est une expérience très étrange de regarder vos derniers moments filmés.

«Coronation Street est à son meilleur en période de drame intense.







« Mais je n’ai été autorisé à filmer que les derniers instants d’Alan qui s’enfuyaient alors qu’ils insistaient sur un doublé pour la scène sous les roues du tramway. Je rassemble 26 millions de téléspectateurs ont regardé ces derniers moments.

« L’année dernière, je me suis senti honoré d’être invité à nouveau à Blackpool pour dévoiler une plaque sur les lieux parce que, apparemment, les gens continuent de demander où cela s’est passé – après toutes ces années! »

Mark laisse dans le deuil sa femme et sa co-vedette Sue Nicholls, qui joue Audrey Roberts.

Une déclaration à l'agence de presse PA de son agent a déclaré: «Nous sommes très tristes d'annoncer le décès de l'acteur Mark Eden.







«Il est décédé paisiblement, à l’hôpital, plus tôt dans la journée, le 1er janvier 2021. Mark vivait avec la maladie d’Alzheimer depuis un certain temps et a été hospitalisé en novembre.

«Mark, 92 ans, a eu une longue carrière de plus de 50 ans, dont huit ans à Coronation Street en tant que personnage d’Alan Bradley.

« Il laisse dans le deuil sa femme Sue, sa fille Polly, son beau-fils Saul et sa petite-fille Emma. Nous demandons que leur vie privée soit respectée en cette période très difficile. »