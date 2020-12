Hilary Duff est enceinte! En attendant bébé n ° 2 avec Matthew Koma

Personne n’aurait pu prédire une première année de mariage comme celle-ci.

Le lundi 21 décembre Matthew Koma s’est rendu sur Instagram et a célébré son anniversaire de mariage d’un an pour Hilary Duff. Dans son message sincère, le musicien ne pouvait s’empêcher de revenir sur les 12 derniers mois qui comprenaient une grossesse, une pandémie et beaucoup d’amour.

« Il y a un an aujourd’hui, c’était très différent », a-t-il commencé Instagram. «Je ne peux pas imaginer cette dernière année sans toi à l’épicerie Clorox et éviter le monde avec. Quand je t’ai demandé d’être ma femme, nous n’avions aucune idée que notre première année ressemblerait à ça … Ils disent toujours ‘la première année C’est le plus dur, mais dans notre cas, c’était pour des raisons complètement différentes et je suis tellement impressionné par votre badasserie. «

Matthew a poursuivi: « Comment vous êtes capable d’être la mère, l’individu, l’épouse, l’esprit et l’influenceur tie dye que vous êtes, tout en le rendant si facile est ahurissant et je ne sais pas ce que j’ai fait de bien pour mériter d’être. l’extrémité réceptrice de celui-ci. «