L’hommage à Tina Turner de Lizzo est une performance épique de «Proud Mary»: regardez – Hollywood Life

Crédit d’image : Erik Pendzich/Shutterstock

Lizzo savait ce qu’elle avait à faire. Après Tina Turner est décédée mercredi, Lizzo, 35 ans, et son équipe ont rendu hommage à Tina qui était, comme l’a dit Lizzo, un moyen idéal de «célébrer sa vie». Dans une robe verte à paillettes et de grands cheveux, Lizzo est montée sur scène au Footprint Center de Phoenix, en Arizona. Au début des accords d’ouverture de « Proud Mary », Lizzo a commencé à chanter le Credence Clearwater Revival chanson que Tina a fait sienne avec sa reprise soul et énergique.

Tout comme la version de Tina, la version de Lizzo sur la chanson CCR a été une explosion de joie et d’amour, en particulier pour l’icône de 83 ans décédée. Lizzo a enlevé sa robe pour révéler un body, et ses danseurs de secours – habillés de la même manière – l’ont rejointe sur scène. À partir de là, ils ont cloué la chorégraphie signature de Tina. « Nous t’aimons, Tina Turner! » Lizzo a crié à la fin en regardant vers le ciel.

Tina « est décédée paisiblement aujourd’hui [May 24] à l’âge de 83 ans après une longue maladie dans sa maison de Küsnacht près de Zurich, en Suisse », a déclaré sa famille dans un communiqué. Les hommages au regretté chanteur de « Simply The Best » ont afflué. » « Je suis tellement attristé par le décès de ma merveilleuse amie Tina Turner. Elle était vraiment une interprète et chanteuse extrêmement talentueuse », a écrit Mick Jagger.

« Elle est notre éternelle déesse du rock ‘n’ roll qui contenait une ampleur de force intérieure qui a grandi tout au long de sa vie », a pleuré Oprah Winfrey. « Elle était un modèle non seulement pour moi mais pour le monde. Elle a encouragé une partie de moi dont je ne connaissais pas l’existence. Beyoncé a écrit un hommage à Tina, écrivant qu’elle « t’aimera sans fin » et qu’elle était « si reconnaissante pour ton inspiration et toutes les façons dont tu as ouvert la voie ».

Angela Bassettequi a joué Tina Turner dans le biopic de 1993 Qu’est ce que l’amour a à voir avec ça?, a écrit sur la façon dont Tina « possèdait sa douleur et son traumatisme et l’utilisait comme un moyen d’aider à changer le monde », se référant à sa relation abusive avec Ike Turner.

Grâce à son courage de raconter son histoire », a ajouté Bassett, « son engagement à garder le cap dans sa vie, peu importe le sacrifice, et sa détermination à se tailler une place dans le rock and roll pour elle-même et pour les autres qui lui ressemblent, Tina Turner a montré à ceux qui vivaient dans la peur à quoi devrait ressembler un bel avenir rempli d’amour, de compassion et de liberté.

