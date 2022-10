L’hiver viendra – préparez-vous pour la conduite hivernale – Kelowna Capital News

Même les conducteurs les plus expérimentés dans les régions de la Colombie-Britannique qui connaissent régulièrement des conditions hivernales ne peuvent prédire comment leur véhicule – ou d’autres sur la route – réagira dans la neige ou sur la glace.

Être préparé avant de prendre le volant peut vous éviter, à vous et à vos passagers, d’être victimes d’un accident et, pire encore, de subir des blessures graves.

ShiftIntoWinter.ca vous encourage à réduire vos risques lorsque vous conduisez pour le travail ou pour le plaisir en suivant ces étapes de sécurité de base :

A savoir avant de partir

Envisagez de reporter la conduite lorsque les conditions routières et météorologiques sont mauvaises. Si vous devez y aller, consultez d’abord DriveBC.ca pour connaître les dernières conditions routières et météorologiques. Sélectionnez l’itinéraire le plus sûr et accordez-vous plus de temps pour vous rendre à destination. Voyagez de jour si possible. Dites à quelqu’un où vous allez et quand vous pensez arriver.

Regarde ton Téléphone

Assurez-vous qu’il est chargé avant de partir, au cas où vous seriez coincé quelque part. Apportez un chargeur car les piles peuvent se décharger rapidement par temps très froid. Et n’utilisez votre téléphone pour aucune raison en conduisant.

Portez des vêtements confortables

Ne restreignez pas vos mouvements en conduisant. Portez ou apportez des bottes d’hiver chaudes, un manteau, des gants et un chapeau au cas où vous auriez besoin de sortir de votre véhicule.

Avoir un plan d’urgence

Si vous êtes bloqué, restez dans votre véhicule pour plus de sécurité et de chaleur. Appelez l’assistance routière ou le 911 s’il s’agit d’une urgence. Évitez le surmenage et l’exposition lorsque vous essayez de sortir votre véhicule de la neige.

Enlevez la neige, la glace de votre véhicule

Brossez la neige de toutes les fenêtres, lumières, miroirs, capot et toit. La neige qui souffle sur votre véhicule réduit la visibilité des conducteurs derrière et autour de vous.

Grattez la glace des vitres et attendez que les vitres se dégivrent complètement avant de conduire pour vous assurer d’avoir la meilleure visibilité. Assurez-vous que vos essuie-glaces sont en bon état pour maximiser leur efficacité. Et n’oubliez pas d’allumer vos phares dans la pénombre. Cela garantira que vos feux arrière sont également allumés et aidera les autres conducteurs et piétons à vous voir.

Pour plus d’informations sur la façon de vous préparer et de préparer votre véhicule aux conditions hivernales, visitez ShiftIntoWinter.ca

ConduiteHiver