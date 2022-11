L’hiver sera un facteur majeur dans la guerre d’Ukraine, selon des responsables

“Les Ukrainiens ont l’air de continuer à faire avancer les attaques de sabotage et de subversion sur les lignes russes”, a déclaré Seth G. Jones, vice-président senior du Centre d’études stratégiques et internationales. “Ce sont des assassinats ciblés et juste un sabotage général contre les zones contrôlées par la Russie à l’intérieur de l’Ukraine.”

Les responsables de l’administration Biden affirment qu’il est impératif d’utiliser le ralentissement hivernal pour reconstituer l’approvisionnement en armes défensives et offensives de l’Ukraine.

Jeudi, le Pentagone a annoncé 400 millions de dollars supplémentaires en armes, y compris des véhicules mobiles de défense aérienne Avenger à courte portée qui tirent des missiles Stinger.

Mais les responsables à Kyiv disent qu’ils auront besoin de plus de systèmes de défense aérienne, au-delà des SA-11 et S-300 que l’armée ukrainienne possède déjà, qui ont largement tenu les pilotes russes hors de l’espace aérien ukrainien, et de plus de chars et même d’avions de chasse pour reprendre les zones que M. Poutine a illégalement annexé au cours des neuf derniers mois de guerre.

Pendant la pause imminente, les deux parties recycleront également leurs troupes et se prépareront pour une nouvelle poussée en février, ont déclaré des analystes militaires.

Le général Mark A. Milley, président des chefs d’état-major interarmées et principal conseiller militaire de M. Biden, a déclaré cette semaine que le froid à venir était une occasion pour les deux parties d’envisager des pourparlers de paix. La guerre a déjà fait plus de 100 000 soldats russes morts ou blessés, a-t-il dit, ajoutant que l’Ukraine a probablement subi un nombre similaire de victimes.