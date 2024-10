L’hiver sera-t-il enneigé au Rhode Island ? Ce que dit l’Almanach du vieux fermier

À mesure que l’automne s’installe dans la région, on a tendance à commencer à réfléchir à ce que hiver sera comme.

Sera-ce neigeux ou va-t-il manquer de précipitations ? Est-ce qu’il fera anormalement chaud pour la saison ou froid les températures s’installent sur la zone ?

Quand il s’agit en Nouvelle-Angleterreles possibilités sont infinies en matière de météo et les gens veulent toujours être préparés à ce qui s’en vient. Le Almanach du vieux fermier a cette prévision hivernale à long terme que vous recherchez en ce qui concerne le Rhode Island.

Voici les détails.

À quel point l’hiver sera-t-il froid au Rhode Island ?

Une carte des prévisions météorologiques automnales du Old Farmer’s Almanac.

Le Almanach du vieux fermier déclare : « Les températures seront moyennes à légèrement supérieures à la moyenne en hiver », bien qu’en février ils prévoient qu’il fera 2 % plus froid que d’habitude.

Ils ont également prédit que le Rhode Island connaîtrait des « coups de froid » à la mi-décembre, janvier et fin février.

L’hiver va-t-il être enneigé au Rhode Island ?

Le quantité de neige les chutes dans le Rhode Island devraient être légèrement inférieures à la normale, car le Almanach explique que les chutes de neige seront inférieures à la normale dans la partie nord du corridor atlantique et supérieures à la normale dans la partie sud.

« Le plus neige devrait arriver fin décembre et fin février », ajoute l’Almanach.

Sera-ce un Noël blanc à Rhode Island ?

Le Old Farmer’s Almanac prédit des conditions de voyage équitables pour Noël en Nouvelle-Angleterre.

En Nouvelle-Angleterre, le Old Farmer’s Almanac prévoit des conditions météorologiques variables, mais dans l’ensemble, les conditions seront fraîches et douces. On dit que le jour de Noël sera ensoleillé et sec.

Comment l’Almanach du vieux fermier fait-il des prédictions ?

Selon son site weble Old Farmer’s Almanac fait ses prédictions en comparant l’activité solaire avec les conditions météorologiques.

L’almanach indique qu’il utilise plusieurs disciplines académiques pour ses prévisions, notamment la science solaire, la climatologie et la météorologie.

Il indique également que la méthodologie des prévisions météorologiques est la version moderne d’une formule créée par le fondateur de l’Almanach, Robert B. Thomas, en 1792.

Quelle est la précision des prédictions du Old Farmer’s Almanac ?

L’Almanach du vieux fermier, qui est légèrement différent de l’Almanach des fermiers, réclamations un taux de précision de 80% sur ses prédictions.

Melina Khan a contribué à ce rapport.

Cet article a été initialement publié dans le Providence Journal : Prédictions de l’hiver 2024 du Old Farmer’s Almanac pour RI. Que savoir