L’hiver sans neige dévaste le tourisme de ski au Cachemire indien

Chaque matin, Ishfaaq Ahmad Malik, moniteur de ski au Cachemire sous contrôle indien, ouvre la fenêtre de sa chambre et, comme beaucoup d’autres dans la région, se demande : où est la neige ?

« Cela ne s’est jamais produit auparavant en janvier. Pas de mon vivant », a déclaré M. Malik, 65 ans. « Certainement pas à Gulmarg. »

Chaque hiver, Gulmarg, l’une des stations de ski les plus grandes et les plus hautes d’Asie, attire des milliers de skieurs, dont beaucoup viennent d’aussi loin que l’Europe et les Amériques, attirés par la poudreuse parfaite, les hôtels bon marché et les vues imprenables sur l’Himalaya.

À 8 500 pieds d’altitude, les kilomètres de pistes de cette station de ski décousue sont généralement recouverts de neige de décembre à mars et remplis de snowboarders et de skieurs.