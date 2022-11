L’hiver prochain sera plus difficile, préviennent les PDG du secteur pétrolier

Les inquiétudes sont centrées sur l’hiver à venir, en particulier pour l’Europe. Le temps froid, combiné à une pénurie de pétrole et de gaz résultant des sanctions occidentales contre la Russie pour son invasion de l’Ukraine, menace de bouleverser des vies et des entreprises.

L’économie mondiale est confrontée à un assaut de plusieurs côtés – une guerre en Europe, des pénuries de pétrole, de gaz et de nourriture, et une inflation élevée, chacune ayant empiré la suivante.

ABU DHABI, Émirats arabes unis – Les politiciens et les gouvernements du monde entier se préparent à d’éventuels troubles civils alors que de nombreux pays sont aux prises avec la hausse des coûts de l’énergie et la hausse de l’inflation.

Mais une grande partie de cela est constituée de gaz russe importé au cours des mois précédents, ainsi que de gaz provenant d’autres sources qu’il était plus facile que d’habitude d’acheter puisque le principal importateur, la Chine, achetait moins en raison de son activité économique plus lente.

Les manifestations anti-gouvernementales en Allemagne et en Autriche en septembre et en République tchèque la semaine dernière – cette dernière ayant vu les factures énergétiques des ménages décuplés – pourraient être un petit avant-goût de ce qui nous attend, ont averti les analystes. Certains dirigeants de l’énergie étaient d’accord.

Il a décrit comment le renforcement du dollar et la hausse des prix du carburant représentent un risque sérieux pour de nombreuses économies asiatiques – des populations massives qui comptent parmi les plus grands importateurs de pétrole et de gaz au monde. Et cela se produit alors que des subventions sont déjà en place pour aider à alléger les prix pour les citoyens.

En réponse à cela, de nombreux PDG qui se sont entretenus avec CNBC ont déclaré qu’il s’agissait d’un problème d’offre et de demande du marché et qu’il appartenait aux gouvernements de mettre en œuvre des politiques plus propices aux investissements énergétiques. Cet investissement, ont-ils souligné, a pris un coup ces dernières années alors que les pays poussent à la transition vers les énergies renouvelables.

Une grande partie de la colère des manifestants est également dirigée contre les sociétés énergétiques, qui réalisent des bénéfices records à mesure que les factures augmentent de plus en plus.

De nombreux décideurs et institutions dénoncent encore l’utilisation des combustibles fossiles, avertissant que la crise bien plus grave est celle du changement climatique. En juin, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a appelé à abandonner le financement des combustibles fossiles et a qualifié tout nouveau financement pour l’exploration de “délirant”.

Le monde doit faire face “aux aspects pratiques et aux réalités d’aujourd’hui et de demain”, a déclaré Looney de BP, soulignant la nécessité “d’investir dans les hydrocarbures aujourd’hui, car le système énergétique d’aujourd’hui est un système d’hydrocarbures”.

Dans le même temps, cependant, ils ont admis que la transition énergétique elle-même nécessite une plus grande concentration et des investissements afin d’éviter une crise plus grave l’année prochaine et au-delà, alors qu’il n’y a pas de gaz russe en stockage et que d’autres options sont de plus en plus coûteuses.

“En Europe, on paye au moins six, sept fois pour [as much as] 15 fois les coûts énergétiques par rapport aux États-Unis”, a déclaré Descalzi d’ENI.

“Alors ce que nous avons fait en Europe, chaque pays, a donné des subventions incitatives pour essayer de réduire le coût pour l’industrie et pour les citoyens. Combien de temps cela peut-il continuer ?” Il a demandé.

“Je ne sais pas, mais il est impossible que cela puisse durer éternellement. Tous ces pays ont une dette très élevée”, a-t-il déclaré. “Ils doivent donc trouver une manière structurelle de résoudre ce problème. Et la manière structurelle est ce que nous avons dit jusqu’à présent – nous devons augmenter et être plus rapides dans la transition. C’est vrai.”

“Mais”, a-t-il ajouté, “nous devons comprendre, d’un point de vue technique, ce qui est abordable et ce qui ne l’est pas”.