L’hiver prochain pourrait être encore pire si les variantes de Covid échappaient aux vaccins, prévient Boris Johnson

Boris Johnson a émis un avertissement extraordinaire de «souffrance encore plus grande» l’hiver prochain que le public a enduré cette année, si de nouvelles variantes de Covid-19 prennent racine.

Retardant son enquête promise au printemps prochain, le Premier ministre a déclaré aux députés: «Il y a de toute façon une forte probabilité d’une poussée cet hiver.»

L’avertissement – qui concorde avec la propre déclaration de M. Johnson lundi selon laquelle le pays reviendra « proche de la normale » le mois prochain – est intervenu malgré le succès du programme de vaccination du Royaume-Uni.

Il a déclaré: «Nos propres conseillers scientifiques estiment que, bien que des données plus positives arrivent et que les perspectives s’améliorent, il pourrait encore y avoir une autre résurgence des hospitalisations et des décès.

«Nous sommes également confrontés à la menace de nouvelles variantes et, si elles s’avéraient hautement transmissibles et échappaient à la protection de nos vaccins, elles auraient le potentiel de souffrir encore plus que ce que nous avons enduré en janvier.»

conseillé Boris Johnson annonce une enquête sur la réponse Covid du gouvernement – mais elle ne commencera qu’au printemps 2022 Boris Johnson News – Live: L’éclatement du Royaume-Uni pourrait être « tout ce dont on se souvient de PM », alors que les attaques de Blair « se sont réveillées à gauche » Boris Johnson a rendu un jugement au tribunal pour dette impayée

Lundi, le Premier ministre a promis tous les détails de «la fin de la distanciation sociale» d’ici trois semaines, pressant l’accélérateur sur une révision de la levée de toutes les règles Covid.

Mais, dans une déclaration étonnamment plus sombre, il a déclaré: «La fin du verrouillage n’est pas la fin de la pandémie.

«L’Organisation mondiale de la santé a déclaré que la pandémie avait maintenant atteint son apogée mondiale et qu’elle durerait tout au long de cette année.»

M. Johnson a applaudi les militants et les partis de l’opposition en définissant enfin le format de l’enquête Covid qu’il promettait depuis près d’un an – qui aurait les pleins pouvoirs.

«Je peux confirmer aujourd’hui que le gouvernement mettra en place une enquête publique indépendante sur une base statutaire, avec tous les pouvoirs en vertu de la Loi de 2005 sur les enquêtes – y compris la capacité d’obliger la production de tous les documents pertinents et de recueillir des témoignages oraux en public sous serment.»

Mais il a ajouté: «Ce processus placera les actions de l’État sous le microscope et nous devrions être conscients de l’ampleur de cette entreprise et des ressources nécessaires pour le faire correctement.

«Je m’attends donc à ce que le bon moment pour que l’enquête commence soit à la fin de cette période au printemps de l’année prochaine, au printemps 2022.»

Ce retard signifie que l’enquête ne commencera que deux ans après le déclenchement de la pandémie et – peut-être de manière cruciale – il est peu probable qu’il y ait un rapport avant les prochaines élections générales, qui pourraient avoir lieu au début de 2023.

Le Premier ministre a également annoncé qu’une «Commission sur la commémoration de Covid» sera créée, pour permettre aux gens de «se rassembler et de chérir les souvenirs de ceux qui ont été perdus».

«Les collectivités de tout le pays voudront trouver des moyens de commémorer ce que nous avons tous vécu, de sorte que le gouvernement soutiendra leurs efforts», a-t-il déclaré.

La Commission «se souviendra des êtres chers que nous avons perdus, rendra hommage à l’héroïsme de ceux qui ont sauvé des vies et au courage des travailleurs de première ligne qui ont permis à notre pays de continuer à vivre, célébrera le génie de ceux qui ont créé les vaccins et commémorera les petits actes de gentillesse. et le sacrifice quotidien de millions de personnes qui sont restées à la maison pour gagner du temps pour que nos scientifiques viennent à notre secours », a-t-il ajouté.