Le changement climatique pourrait provoquer des étés en Grande-Bretagne et durer SIX MOIS d’ici la fin de ce siècle, suggère une nouvelle étude.

Sans efforts pour ralentir le changement climatique, des étés couvrant près de la moitié de l’année pourraient devenir la nouvelle normale au nord de l’équateur d’ici 2100, selon des scientifiques.

Le changement aurait probablement un impact considérable sur l’agriculture, la santé humaine et l’environnement, ont averti les scientifiques.

Au cours des années 1950 dans l’hémisphère nord, les quatre saisons sont arrivées selon un schéma prévisible et assez uniforme, mais le changement climatique entraîne désormais des changements dramatiques et irréguliers.

Ces changements ont affecté la durée et les dates de début des saisons, qui pourraient devenir plus extrêmes à l’avenir, ont déclaré les chercheurs.

Si ces tendances se poursuivent sans aucun effort pour atténuer le changement climatique, les chercheurs prédisent qu’au tournant du siècle, l’hiver durera moins de deux mois.

Ces hivers plus chauds et plus courts pourraient entraîner une instabilité, des ondes de froid et des tempêtes hivernales, similaires aux récentes tempêtes de neige au Texas et en Israël.

Les chercheurs ont utilisé des données climatiques quotidiennes historiques de 1952 à 2011 pour mesurer les changements dans la longueur et le début des quatre saisons dans l’hémisphère nord.

Ils ont défini le début de l’été comme le début des températures dans les 25 pour cent les plus chauds pendant cette période, tandis que l’hiver a commencé avec des températures dans les 25 pour cent les plus froids.

Ensuite, l’équipe a utilisé des modèles de changement climatique établis pour prédire comment les saisons changeront à l’avenir.

La nouvelle étude a révélé qu’en moyenne, l’été est passé de 78 à 95 jours entre 1952 et 2011, tandis que l’hiver est passé de 76 à 73 jours.

Le printemps et l’automne se sont également contractés de 124 à 115 jours et de 87 à 82 jours, respectivement, selon les chercheurs.

En conséquence, le printemps et l’été ont commencé plus tôt, tandis que l’automne et l’hiver ont commencé plus tard, selon l’étude.

On a découvert que la région méditerranéenne et le plateau tibétain ont connu les plus grands changements dans leurs cycles saisonniers.

Si ces tendances se poursuivent sans aucun effort pour atténuer le changement climatique, les chercheurs ont prédit que les saisons de transition du printemps et de l’automne se rétréciront également davantage.

L’auteur principal de l’étude, le Dr Yuping Guan, océanographe physique au State Key Laboratory of Tropical Oceanography, a déclaré: « Les étés deviennent de plus en plus longs et chauds tandis que les hivers sont plus courts et plus chauds en raison du réchauffement climatique. »

Le Dr Guan, de l’Institut océanologique de la mer de Chine méridionale et de l’Académie chinoise des sciences, a été inspiré pour étudier les changements du cycle saisonnier tout en encadrant un étudiant de premier cycle, le co-auteur Jiamin Wang.

Il a ajouté: «Plus souvent, je lis des bulletins météorologiques non saisonniers, par exemple, de faux printemps ou de neige de mai, etc.

«De nombreuses études ont déjà montré que les changements de saison entraînent des risques importants pour l’environnement et la santé».

Par exemple, les oiseaux modifient leurs schémas de migration et les plantes émergent et fleurissent à des moments différents, ont déclaré les experts.

Ces changements phénologiques peuvent créer des décalages entre les animaux et leurs sources de nourriture, perturbant les communautés écologiques, a-t-on prévenu.

Les changements saisonniers peuvent également faire des ravages sur l’agriculture, en particulier lorsque de fausses sources ou des tempêtes de neige tardives endommagent les plantes en herbe.

Et avec des saisons de croissance plus longues, les humains respireront plus de pollen causant des allergies, et les moustiques porteurs de maladies peuvent étendre leur aire de répartition vers le nord.

Le Dr Congwen Zhu, chercheur sur la mousson à l’Académie chinoise des sciences météorologiques de Pékin, qui n’a pas participé à l’étude, a déclaré que ce changement de saison pourrait entraîner des événements météorologiques plus violents.

Le Dr Zhu a ajouté: « Un été plus chaud et plus long souffrira d’événements à haute température plus fréquents et intensifiés – vagues de chaleur et incendies de forêt. »

Des hivers plus chauds et plus courts peuvent provoquer une instabilité qui entraîne des ondes de froid et des tempêtes hivernales, tout comme les récentes tempêtes de neige au Texas et en Israël, a-t-il ajouté.

Scott Sheridan, un climatologue à la Kent State University dans l’Ohio, qui ne faisait pas partie de la nouvelle étude, a déclaré: « C’est un bon point de départ global pour comprendre les implications du changement saisonnier. »

Il est difficile de conceptualiser une augmentation moyenne de la température de 2 ou 5 degrés, a-t-il ajouté: « Je pense que le fait de réaliser que ces changements vont forcer des changements de saison potentiellement dramatiques a probablement un impact beaucoup plus grand sur la façon dont vous percevez ce que fait le changement climatique. »

L’étude a été publiée dans la revue Geophysical Research Letters.