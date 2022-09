Alexandar Vucic a attribué ses sombres prévisions à la fois aux troubles politiques et à la crise économique

Les six prochains mois seront la période la plus difficile pour l’Europe depuis la Seconde Guerre mondiale, en raison à la fois des défis économiques et politiques, a déclaré mercredi le président serbe Alexandar Vucic.

Dans un discours clôturant un débat parlementaire de deux jours sur la situation au Kosovo, Vucic a souligné que son gouvernement “ne reconnaîtra pas l’indépendance de la province séparatiste directement ou indirectement de quelque manière que ce soit” et continuera de défendre sa position face à la pression croissante de l’Occident. De manière plus générale, Vucic, qui avait auparavant mis en garde contre le risque d’un conflit militaire dans la région, a prédit “l’une des années les plus difficiles pour le peuple serbe et les citoyens de Serbie depuis 1945.”

Il a accusé le Kosovo d’exacerber les tensions à sa frontière avec la Serbie et certains pays européens de faire pression sur Belgrade pour qu’il reconnaisse son indépendance.

En plus des problèmes liés au Kosovo, Vucic a cité comme motifs de sa sombre vision “tout ce qui se passe dans le monde” y compris “les rapports récents d’Arménie, du Kirghizistan” et l’approbation par le parlement polonais d’un projet de loi demandant d’énormes réparations à l’Allemagne.

L’Arménie et le Kirghizistan ont récemment été impliqués dans des affrontements frontaliers avec leurs voisins, l’Azerbaïdjan et le Tadjikistan, respectivement.

Vucic a également mentionné les propos du Premier ministre belge Alexander De Croo, qui a récemment mis en garde contre le risque d’un “arrêt complet” de l’économie européenne au milieu de la crise énergétique, exacerbée par l’opération militaire de Moscou en Ukraine, les sanctions occidentales contre la Russie et les coupures importantes dans l’approvisionnement énergétique russe.

« Il suffisait d’entendre les mots du premier ministre belge, qui disait que toute l’économie européenne va tomber, et si elle tombe, qu’adviendra-t-il de la nôtre, qui est moins résistante à tous les chocs extérieurs ?», a déclaré Vucic.

Bien que la Serbie ne soit pas un État membre de l’UE, les approvisionnements énergétiques du pays transitent par des pays qui le sont, ce qui signifie que les sanctions imposées par le bloc à la Russie l’affectent également.

Suggérant que les années 1990 ont été une période terrible pour son pays, Vucic a souligné que l’hiver à venir pourrait ne pas être le pire de l’histoire récente pour les Serbes, mais pour l’Europe dans son ensemble, il le sera certainement.

“Les six prochains, un peu plus de six mois et demi seront les plus difficiles pour l’Europe après la Seconde Guerre mondiale dans son ensemble”, dit Vucic.

Plus tôt ce mois-ci, le président serbe a affirmé que si l’Europe est confrontée à un hiver difficile cette année, “l’hiver prochain sera polaire. Les remarques de Vucic sont venues en réaction au discours du président russe Vladimir Poutine au Forum économique de l’Est dans lequel il a déclaré que la Russie ne fournirait pas d’énergie aux pays adoptant des mesures en violation des contrats d’approvisionnement et ne leur laisserait donc qu’une seule option : geler.