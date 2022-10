L’hiver de la crypto nuit à l’empire publicitaire de Google

Pas même Google est à l’abri de l’hiver Crypto.

Lors de l’appel aux résultats du troisième trimestre d’Alphabet mardi, Philipp Schindler, directeur commercial de Google, a imputé le ralentissement de la croissance des revenus en partie à la réduction des dépenses publicitaires des sociétés de cryptage et d’autres sociétés financières.

“Au troisième trimestre, nous avons constaté une baisse des dépenses de certains annonceurs dans certains domaines de recherche”, a déclaré Schindler. “Par exemple, dans les services financiers, nous avons constaté un recul dans les sous-catégories d’assurance, de prêt, d’hypothèque et de cryptographie.”

La croissance globale des annonces de Google de 6 % au cours du trimestre a été la plus faible de toutes les périodes depuis 2013, à l’exception d’un trimestre au début de la pandémie. Les revenus publicitaires de YouTube ont diminué par rapport à l’année précédente. Le PDG Sundar Pichai a déclaré que le “climat macro difficile” avait un impact sur les activités publicitaires de Google.

Schindler a fait référence au retrait cryptographique à deux reprises, mais il n’a fourni aucune couleur ou détail supplémentaire. L’industrie de la crypto-monnaie a été battue en 2022, car les investisseurs ont fui les actifs risqués et vendu les pièces numériques et les actions connexes qu’ils ont proposées au cours des deux années précédentes.

Bitcoin et éthéré ont tous deux perdu près de 60 % de leur valeur cette année. Échange cryptographique Coinbase , qui est devenu public en 2021, est en baisse de plus de 70 %. Pendant ce temps, l’industrie a été en proie à des faillites alors que les fonds spéculatifs et les prêteurs ont vu leurs liquidités se tarir et, dans certains cas, ont été contraints de faire défaut sur leur dette. Celsius Network, Voyager Digital et Three Arrows Capital sont quelques-uns des noms les plus notables qui ont été contraints à la faillite.