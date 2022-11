L’hiver de la crypto “ne fera qu’empirer”, déclare le PDG de la société blockchain

“De toute évidence, il y a un phénomène qui a en quelque sorte atteint son maximum et disparu sur beaucoup de ces marchés, mais entre-temps, ils sont aux prises avec une valorisation de 13 milliards de dollars”, a déclaré Breitman.

“Il y avait beaucoup d’argent facile dans le système et je pense que cela alimentait artificiellement un certain nombre de choses différentes, principalement les valorisations de ces sociétés”, a-t-elle déclaré mercredi à Karen Tso de CNBC lors de la conférence Web Summit à Lisbonne, au Portugal.

Interrogée sur la baisse du prix de nombreux actifs cryptographiques cette année, Kathleen Breitman a déclaré: “Une grande partie de cela a été gonflée avec de l’argent bon marché, et une grande partie de cela a été soutenue essentiellement par des VC essayant de pomper.”

Selon le directeur général de la société de blockchain Tezos, l’hiver crypto en cours “ne fera qu’empirer” à mesure que l’industrie se recalibrera vers un monde à taux d’intérêt plus élevés.

“Je pense donc qu’il y a beaucoup d’argent bon marché qui est entré, les valorisations ont grimpé en flèche, vous avez eu des gens qui se sont efforcés de justifier ces valorisations sous une forme ou une autre, généralement par le biais de tactiques bon marché comme l’agriculture de rendement, et maintenant que l’argent facile est parti, tout ce qui reste, c’est que nous obtenons des communautés, j’espère”, a-t-elle poursuivi.

Quant à savoir si la pause dans les hausses de taux de la Réserve fédérale que les économistes prévoient l’année prochaine pourrait voir les marchés de la cryptographie se redresser, Breitman a déclaré qu’il y aurait toujours un changement dans les valorisations de la cryptographie et de la technologie basées sur les avantages anticipés de la croissance réelle des utilisateurs ; et sans la possibilité de continuer à utiliser des “tactiques bon marché” pour attirer les utilisateurs “faciles à venir, faciles à emporter”.

“Crypto n’a pas été évalué par cette métrique, et la technologie non plus au cours des 10 dernières années où nous avons eu des taux d’intérêt bas”, a déclaré Breitman à CNBC. “Cela reste à voir, mais fondamentalement, je pense que ce que vous découvrirez, ce sont les choses utiles qui vont prospérer.”

“Mais c’est la petite minorité des applications cryptographiques, que les gens veuillent l’admettre ou non.”