L’hiver de la crypto arrive – mais ce sera un «hiver chaud», déclare une société de capital-risque

Un hiver crypto est là, mais ce sera un “hiver chaud”, selon un taureau crypto. Le bitcoin a peut-être chuté de plus de moitié par rapport aux niveaux records, mais “il y a tellement plus que cela”, a déclaré Edith Yeung, associée générale de Race Capital. “Dans un certain sens, “l’hiver chaud” va essentiellement expulser tous ceux qui ont vraiment [wants to be] là pour un gain à court terme”, a-t-elle déclaré à Street Signs Asia de CNBC la semaine dernière, soulignant que la crypto-monnaie est un jeu à long terme. Le terme hiver crypto fait référence à une période prolongée de baisse des prix des pièces numériques sur le marché. Les crypto-monnaies ont perdu environ 1,9 billion de dollars en valeur depuis le pic d’un rallye massif en 2021. Bitcoin, la plus grande pièce numérique au monde, est à environ 68 % de son record historique de près de 69 000 $ en novembre. Yeung a déclaré qu’elle restait optimiste à long terme sur les jetons numériques, car son attrait réside dans le fait que “la crypto concerne vraiment le Web3”.

Web3 est devenu un mot à la mode parmi ceux de l’industrie de la cryptographie. Les partisans disent que c’est la prochaine génération d’Internet, celle qui est “décentralisée” et n’appartient pas à quelques grands géants de la technologie. Les partisans suggèrent que la technologie crypto et blockchain pourrait en être une grande partie. Par exemple, un service Web3 peut s’exécuter sur une blockchain particulière telle qu’ethereum ou solana. Les utilisateurs peuvent être tenus de détenir des jetons associés à ces blockchains afin d’utiliser un service particulier ou même d’avoir la propriété de cette application ou de cette entreprise.

“Je pense qu’il y a toute une génération d’internet [users who] crois vraiment que “vous ne pouvez plus monétiser mes données … Internet devrait nous appartenir”, a déclaré Yeung à CNBC. “C’est pourquoi il y a une telle poussée avec la crypto parce que la propriété d’ethereum ou de solana est vraiment l’utilisateur qui possède ce morceau de jeton, qui n’est qu’un morceau de cet Internet.”

Les problèmes de Crypto

Même si Yeung a suggéré que ce serait un “hiver chaud” pour le marché de la cryptographie, le les difficultés rencontrées par l’industrie sont jusqu’à présent sans précédent. La chute de près de 2 000 milliards de dollars de la valeur des crypto-monnaies a été déclenchée par l’effondrement soudain d’un stablecoin algorithmique appelé terraUSD, qui a vu sa soeur jeton luna devenir sans valeur. Plusieurs entreprises de cryptographie, dont le fonds spéculatif aujourd’hui en faillite Three Arrows Capital, étaient largement exposées à terraUSD. Pendant ce temps, des sociétés de prêt comme Celsius, qui ont pris des paris commerciaux risqués, ont été confrontées à des problèmes de liquidité et ont également déposé le bilan. Ces problèmes ont conduit à une contagion dans l’industrie de la crypto-monnaie. James Butterfill, responsable de la recherche chez CoinShares, est sceptique quant au terme “hiver chaud”. L’hiver crypto a été “brutal”, a-t-il déclaré, citant la chute de Three Arrows et la chute drastique des prix du bitcoin. “Les prix du bitcoin ont chuté de 74% du sommet au creux à un moment donné – cela correspond étroitement à la baisse de 83% observée en 2018 et doit être pris dans le contexte que le marché est nettement plus grand et a une base d’investisseurs beaucoup plus large maintenant qu’il ne l’avait en arrière en 2018”, a déclaré Butterfill à CNBC dans un e-mail lundi.

Le plus grand défi en ce moment pour la crypto réside dans l’incertitude entourant la politique monétaire de la Fed et si la banque centrale ralentira le rythme des hausses des taux d’intérêt, a déclaré Yuya Hasegawa, analyste du marché de la crypto à l’échange de crypto japonais Bitbank. Les marchés anticipent le discours du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, sur la prochaine décision politique de la Fed lors du sommet de Jackson Hole vendredi. Tout ralentissement du rythme des hausses de taux pourrait être positif pour les marchés de la cryptographie, a déclaré Hasegawa. “Je pense que la Fed devra progressivement affronter et traiter bientôt certains signes de ralentissement économique, donc mes perspectives à moyen terme sont quelque peu optimistes”, a déclaré Hasegawa. Pendant ce temps, Butterfill a souligné qu’il est difficile de prédire la Fed car le tableau économique reste mitigé. “Une décision de devenir moins belliciste pourrait être très favorable aux prix du Bitcoin. Alors que la politique belliciste de la Fed a lancé ce marché baissier en décembre/janvier, une position accommodante pourrait l’inciter à sortir de sa fourchette de négociation de 20 000 à 25 000 dollars”, a-t-il déclaré.

Bitcoin contre éther

Ether, la deuxième plus grande crypto-monnaie au monde après le bitcoin, est le jeton natif de la blockchain Ethereum. Sol est la crypto-monnaie native de solana, une blockchain publique qui prend en charge les applications financières décentralisées qui visent à recréer les systèmes financiers traditionnels, comme les banques et les bourses. Lorsqu’on lui a demandé si Ethereum avait des fondamentaux sous-jacents plus solides que Bitcoin, Yeung de Race Capital a déclaré que les deux crypto-monnaies étaient “très différentes”.

“Bitcoin est un or numérique”, a-t-elle souligné, affirmant qu’ethereum et solana sont similaires à des “services cloud décentralisés” où les applications sont construites sur le réseau blockchain mais gérées par “beaucoup, beaucoup de personnes”. Ethereum et solana sont des blockchains qui se positionnent comme une plate-forme sur laquelle les développeurs peuvent créer des applications. Pendant ce temps, Bitcoin a été créé pour être un service de paiement et est donc différent d’Ethereum et de Solana. Ether a jusqu’à présent massivement surpassé le bitcoin depuis que les deux pièces numériques ont atteint leur plus bas niveau en juin en raison d’une mise à niveau très attendue du réseau Ethereum.