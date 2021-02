L’hiver de Covid est-il terminé? Les cas chutent d’un CINQUIÈME à 6035 et les décès chutent à 141

Publicité

La Grande-Bretagne a signalé 6035 autres cas de coronavirus au cours des 24 heures précédentes et 144 décès supplémentaires dans les 28 jours suivant un test positif.

Les derniers chiffres signifient que les cas au cours des sept derniers jours ont diminué de 21,2% par rapport à la période de sept jours précédente, et les décès ont diminué de 33,5%.

Pendant ce temps, un total de 20,09 millions de personnes ont reçu leur première dose d’un vaccin Covid-19, selon les données officielles publiées dimanche.

Cela survient alors que les températures douces ont vu les habitants frapper les rues tandis que les adeptes du soleil affluaient sur les plages cet après-midi malgré le verrouillage de Covid.

Les prévisionnistes météorologiques ont prédit que le mercure atteindra 23 ° C (73 ° F) en avril, alors que le printemps devrait commencer demain.

Le Royaume-Uni a souffert de l’hiver le plus froid pendant trois ans selon le Met Office et après une semaine de 64 ° F (18 ° C), le printemps approche à grands pas.

Des surfeurs et des nageurs ont été vus sur la plage de Branksome, dans le Dorset, profitant au maximum du ciel ensoleillé et certains ont même été aperçus sans combinaison alors qu’ils bravaient les eaux froides.

À Newcastle, des hordes d’acheteurs ont été aperçus en train de descendre sur le quai ce matin malgré les appels du gouvernement à rester à l’intérieur

certains ont même été aperçus sans combinaison alors qu'ils bravaient les eaux froides.

Des promeneurs sont allés à la plage de Camber, dans le Sussex, ce matin pour célébrer un ciel ensoleillé et un temps plus chaud

Les habitants se rendent à la plage à Broadstairs, dans le Kent, et profitent au maximum des températures douces

Une femme a été aperçue allongée pour se baigner au soleil sur la plage de Broadstairs dans le Kent aujourd’hui

À Newcastle, des hordes d’habitants ont été aperçues en train de descendre sur le quai ce matin malgré les appels du gouvernement à rester à l’intérieur.

Et la police a été vue en train de patrouiller sur la plage de Brighton alors que les gens s’arrêtaient pour s’asseoir sur les cailloux ce matin.

Cependant, les températures douces chuteront pour une rafale de froid de cinq jours à partir de jeudi.

Des averses de neige sont probables dans l’est car les températures diminuent de moitié à 5 ° C, avec des nuits de gel et de gel qui devraient plonger vers les -6 ° C observées en Écosse ce matin.

Mais les vents chauds du sud sont sur le point d’envoyer des sommets poussant vers 73F (23C) début avril, a déclaré l’ancien prévisionniste de la BBC et du Met Office, John Hammond, de Weathertrending.

Cela encouragerait des millions de personnes alors que les ménages se réuniraient à partir du 29 mars et que les bars à bière rouvriraient à partir du 12 avril.

Des nageurs de la plage de Banksome ont été vus bravant l’eau sans combinaison alors que le mercure montait

Des coureurs et des marcheurs ont été vus profitant du temps ensoleillé sur la plage de Branksome dans le Dorset ce matin

Et des policiers ont été vus patrouiller sur la plage de Brighton alors que les gens s’arrêtaient pour s’asseoir sur les galets ce matin

Le prévisionniste du Met Office, Marco Petagna, a déclaré: « Un courant d’air nord-est plus froid sera introduit dans tout le Royaume-Uni plus tard dans la semaine. »

Le prévisionniste de Weather Outlook, Brian Gaze, a déclaré: « Le printemps commence, mais l’hiver pourrait revenir, avec des averses hivernales dans l’est de la Grande-Bretagne. »

Un prévisionniste du Met Office a déclaré: « Une courte période plus froide est probable à la fin de la semaine pendant un certain temps. Du givre et du brouillard peuvent apparaître. »

L’ancien prévisionniste de la BBC et du Met Office, John Hammond, sur les tendances météorologiques, a déclaré: « Des vents beaucoup plus froids du nord-est en provenance de Scandinavie peuvent être suffisamment froids pour un mélange hivernal de pluie, de grésil et de neige dans les averses arrivant à travers la mer du Nord.

« Mais à la fin du mois de mars, avec des températures dépendant de la direction du vent, les vents du sud pourraient peut-être envoyer le mercure dans les basses 20 à mesure que les jours s’allongent plus que les nuits.

Un prévisionniste du Met Office a déclaré: « De brefs intervalles plus froids sont également possibles du 14 au 28 mars, bien que les températures soient probablement autour ou un peu au-dessus de la moyenne dans l’ensemble. »