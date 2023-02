L’hiver dans l’Afghanistan dirigé par les talibans voit la misère monter et les perspectives économiques chuter

Commentez cette histoire Commentaire

KABOUL – Dans une cour jusqu’aux chevilles avec de la boue et de la neige fondue, une femme nommée Farzana, 32 ans, s’est accroupie et a frotté des vêtements dans un seau la semaine dernière. Quand elle se leva, ses mains étaient raides et rouges. Ses filles mendiaient du pain ; ses fils ramassaient des ordures pour les utiliser comme amadou. La nuit, dans une hutte aux murs de boue à la périphérie de la capitale afghane, la famille de sept personnes se blottissait sous des couvertures alors que la chaleur diminuait lentement.

“Je n’aurais jamais imaginé que nous vivrions comme ça”, a-t-elle dit avec un rire d’incrédulité persistante. « Autrefois, nous avions une bonne maison, mais elle a été détruite par les combats de la guerre. Mon mari avait du travail, mais maintenant il n’y en a plus. En tant que mère, cela me fait mal d’envoyer mes enfants dans ce froid affreux, mais nous n’avons pas le choix.

Alors que 40 millions d’Afghans traversent un deuxième hiver depuis le retour du régime taliban, beaucoup sont confrontés à des conditions bien pires que lors du premier. Le temps a été exceptionnellement rigoureux, avec des températures souvent proches de zéro la nuit. Plus de 160 personnes dans tout le pays sont mortes d’hypothermie. Ayez donc au moins 200 000 chèvres, moutons et autres animaux d’élevage. Dans les provinces isolées du nord, de nombreuses routes sont bloquées par la neige et peu d’aide d’urgence peut être acheminée.

Selon le Programme alimentaire mondial, près de 20 millions de personnes sont confrontées à des pénuries alimentaires aiguës cet hiver et 6 millions à une “insécurité alimentaire de niveau d’urgence”. De nombreux projets d’aide étrangère, qui distribuaient de la nourriture et des fournitures l’hiver dernier à travers le pays, ont été réduits ou suspendus en raison d’une impasse entre les donateurs internationaux et les autorités talibanes sur les droits des femmes, en particulier les nouveaux décrets talibans interdisant aux femmes d’aller à l’université ou de travailler pour des organisations caritatives étrangères. .

Les responsables des secours afghans disent avoir du mal à combler le vide. Au ministère de la Gestion des catastrophes, les responsables se coordonnent avec d’autres agences locales pour fournir une aide d’urgence dans les zones vulnérables, utilisant parfois des hélicoptères militaires pour larguer du bois de chauffage, des couvertures et du fourrage pour animaux. Bien que les responsables soient mieux organisés que l’hiver dernier, ils affirment que leurs ressources limitées, exacerbées par les sanctions financières étrangères, ne peuvent atteindre qu’une petite partie des nécessiteux.

“Dix millions d’Afghans ont besoin d’une aide d’urgence cet hiver, mais nous pouvons à peine en couvrir la moitié”, a déclaré Irfanullah Sharifzoi, porte-parole de la Société afghane du Croissant-Rouge, une organisation caritative privée, qui avait stocké des fournitures d’hiver dans certaines provinces reculées mais qui est maintenant à court. . “Nous ne pouvons pas recevoir d’argent ou de biens des pays qui veulent nous aider, et d’autres utilisent des vies humaines comme un outil pour faire pression sur notre gouvernement.”

Les agences d’aide étrangères, cependant, ont été scandalisées par la récente interdiction par les talibans des femmes afghanes de travailler dans leurs programmes et ont exigé qu’elle soit annulée. L’ordre a renvoyé des centaines de travailleuses chez elles au moment même où les efforts d’aide hivernale s’intensifiaient. Peter Kessler, un porte-parole de l’agence des Nations Unies pour les réfugiés à Kaboul, a déclaré que cela pourrait provoquer une “perturbation catastrophique” dans l’acheminement de l’aide à des millions de femmes et d’enfants.

Mais le mauvais temps n’est qu’un des facteurs du froid grandissant qui s’est installé dans la société afghane. Les gens expriment des sentiments de frustration et de fatigue accumulées, d’options qui s’amenuisent et d’obstacles qui s’accumulent, de glisser d’un cran de plus sur l’échelle économique.

L’hiver dernier, de nombreux Afghans disposaient encore d’un coussin : quelques objets de valeur à vendre, quelques derniers versements de retraite, un propriétaire indulgent ou un parent généreux. À l’heure actuelle, cependant, beaucoup ont épuisé ces solutions de repli et se sont endettés.

Les prix des denrées alimentaires et du carburant ont grimpé en flèche ces derniers mois, tandis que les programmes de distribution financés par l’étranger qui fournissaient à des millions d’Afghans une alimentation régulière l’hiver dernier – du riz et de la farine, du sucre et de l’huile – ont été fortement réduits. Les familles qui pouvaient autrefois se permettre d’acheter du charbon ou du bois pour un mois pour chauffer leur maison n’en achètent plus que pour quelques nuits.

Récemment, deux femmes se sont approchées d’un terrain de vente en plein air rempli de sacs de bois bombés. Après avoir fouillé les marchandises et marchandé le prix, ils sont finalement partis, emportant deux petits sacs de copeaux de bois qui coûtaient 2 $ et duraient environ cinq nuits.

L’une d’elles, une mère de six enfants nommée Malala, a déclaré que son mari avait perdu son emploi dans une agence étrangère lorsque les talibans ont pris le pouvoir et n’a pas trouvé de travail depuis. Lorsque leurs économies se sont finalement épuisées il y a quelques mois, elle a déclaré: «J’ai dû vendre mes bijoux de mariage. C’était difficile d’abandonner ces souvenirs, mais je ne pouvais pas supporter que mes enfants me regardent parce qu’ils avaient faim.

À deux rues de là, un chauffeur de taxi nommé Hajji Khalil payait un vendeur de charbon pour un sac d’une valeur d’environ 12 dollars. Jusqu’à cet hiver, dit-il, il avait acheté 18 sacs avant l’arrivée du froid. “J’ai toujours gardé la maison chaude pour ma famille tout l’hiver, mais maintenant peu de gens prennent des taxis et je gagne très peu”, a-t-il déclaré. “Nous mangeons juste pour survivre.”

Aux ronds-points recouverts de glace et de boue, des chômeurs colportent des bibelots, réparent des chaussures et agitent des pelles à neige sur des voitures. À l’extérieur des boulangeries, des femmes couvertes de burqas se blottissent sur des sacs en plastique, suppliant les clients de leur acheter un morceau de pain plat chaud. Une armée d’hommes poussent des brouettes dans les rues, leurs chariots vides servant d’accessoires pour tenir à distance les patrouilles de mendiants du gouvernement et leur permettre de prétendre qu’ils sont toujours au travail.

Une nuit récente sous une bruine verglaçante, un homme du nom de Zarlialai, 40 ans, s’est appuyé contre sa brouette rouillée. Il était temps de rentrer chez lui à pied, mais il s’accrochait à l’espoir qui s’estompait que quelqu’un ait besoin de porter quelque chose – et à un sentiment de fierté qu’il pouvait encore nourrir sa femme et ses quatre enfants, même s’il devait emprunter à nouveau pour payer. le loyer.

« J’avais un magasin près d’ici une fois. J’ai acheté et vendu des chaussures d’occasion, et les affaires étaient bonnes », a-t-il déclaré en soupirant. « C’est fini maintenant, mais les gens se souviennent encore de moi. Parfois, ils me donnent un peu de travail ou d’argent. Fouillant dans sa poche, il compta quelques billets en lambeaux et sourit. « C’est assez pour 11 morceaux de pain, donc je peux rentrer chez moi maintenant », a-t-il dit.

Le sort des animaux de ferme cet hiver a également été sans précédent, avec un nombre record de morts de froid et de manque de fourrage. Avec le pays isolé du monde moderne et les investissements étrangers au point mort, de plus en plus d’Afghans se tournent vers les moyens de subsistance ruraux traditionnels, en particulier l’élevage et la vente de bétail.

Sur un marché en plein air à la périphérie de la ville, des centaines de moutons, de chèvres et de bovins se sont entassés sur un champ enneigé tandis que les acheteurs et les vendeurs se disputaient les prix. Certains animaux toussaient et tremblaient de froid. D’autres n’ont pas du tout survécu au voyage au marché.

Aman Sharifi, 45 ans, a déclaré avoir amené environ 40 animaux de la province de Daikundi le mois dernier après avoir manqué de travail et d’argent. Il les chargea dans des camions découverts et partit pour Kaboul, mais les routes étaient bloquées par la neige et la caravane fut arrêtée pendant des jours.