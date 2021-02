Les tempêtes feront des ravages d’un océan à l’autre non seulement ce week-end, mais aussi la semaine prochaine.

En raison de la tempête de jeudi, plus de 100 000 clients au Texas, au Kentucky et en Virginie occidentale sont restés sans électricité vendredi matin.

Vendredi et samedi, certains des pires conditions météorologiques seront dans le nord-ouest du Pacifique.

Les conditions météorologiques hivernales brutales ne montrent aucun signe de ralentissement, car les États-Unis subissent l’un de leurs modèles météorologiques hivernaux les plus chargés « depuis des décennies », ont déclaré vendredi les prévisionnistes.

Une masse d’air arctique extrêmement froide drapée sur une grande partie du pays contribuera à alimenter les tempêtes hivernales qui « feront des ravages d’un océan à l’autre, non seulement ce week-end, mais aussi la semaine prochaine », a averti le National Weather Service.

Le météorologue d’AccuWeather Bernie Rayno l’a qualifié de « modèle orageux et orageux à travers le pays », le décrivant comme « incroyable ».

De fortes chutes de neige et de glace feront exploser le nord-ouest du Pacifique vendredi, tandis que la neige et la pluie verglaçante frapperont des parties des plaines, du sud et du centre de l’Atlantique d’ici samedi, a annoncé le service météorologique.

Selon Weather.com, la prochaine tempête hivernale entraînera des conditions météorologiques considérablement pires que ce qui a été vu tôt jeudi matin au Texas, lorsqu’au moins six personnes ont été tuées et 65 autres hospitalisées – y compris des travailleurs de la santé de première ligne qui venaient de quitter leur poste un énorme crash à réaction en chaîne qui a impliqué plus de 100 véhicules sur une autoroute glacée de Fort Worth.

L’accident s’est produit alors qu’une tempête glaciale a laissé tomber de la glace et de la neige le long d’une bande de terre de 1500 milles pendant une grande partie de jeudi, du Texas au sud du New Jersey, provoquant des pannes de courant généralisées et des conditions routières extrêmement dangereuses.

En raison de la tempête, plus de 100 000 clients au Texas, au Kentucky et en Virginie occidentale sont restés sans électricité vendredi matin, selon Poweroutage.us.

Le Kentucky a été particulièrement touché par la glace, où Megan Adams, une résidente fatiguée de l’hiver de Louisville, a déclaré: « Je déteste l’hiver. Je déteste la glace. Je déteste le froid et j’aimerais pouvoir hiberner du 2 janvier au 1er mars. »

Plus tôt cette semaine:Des millions sur le chemin d’une tempête de verglas «dommageable»; L’empilement de Fort Worth fait au moins 6 morts et blesse des travailleurs de la santé

Vendredi et samedi, certains des pires conditions météorologiques seront dans le nord-ouest du Pacifique, où un système de tempêtes du Pacifique frappant la région entraînera de fortes accumulations de neige et de glace de Portland à Seattle, a indiqué le service météorologique. Cela « pourrait être l’un des événements de neige les plus lourds depuis au moins quelques années à Seattle et à Portland », a déclaré Weather.com.

Dans l’Est, Washington, DC, Philadelphie et New York sont dans la zone où un mélange hivernal ou glacial est prévu de samedi plus tard à dimanche matin, a déclaré AccuWeather. Pendant ce temps, il restera suffisamment froid pour que la plupart de la neige tombe à Pittsburgh et à Boston ce week-end.

Et dans le centre et le sud des États-Unis, la région se prépare à une tempête de neige et de verglas samedi et lundi. « Dallas va avoir au moins quelques centimètres de neige, sinon plusieurs », a déclaré Rayno.

Enfin, même s’il ne fera pas froid en Floride, l’État devra faire face à des orages potentiellement violents d’ici le week-end, ce qui pourrait perturber le Daytona 500 de NASCAR dimanche.

