L’hiver arrive : les Ukrainiens se préparent pour une saison brutale à venir

KIVSHARIVKA, Ukraine – Artem Panchenko, neuf ans, aide sa grand-mère à allumer un feu fumant dans une cuisine extérieure de fortune à côté de leur immeuble presque abandonné. La lumière tombe vite et ils ont besoin de manger avant que le soleil couchant ne plonge leur maison dans le froid et l’obscurité. L’hiver arrive. Ils peuvent le sentir dans leurs os lorsque les températures descendent sous le point de congélation. Et comme des dizaines de milliers d’autres Ukrainiens, ils affrontent une saison qui s’annonce brutale.

Artem et sa grand-mère vivent sans gaz, sans eau ni électricité depuis environ trois semaines, depuis que les frappes de missiles russes ont coupé les services publics dans leur ville de la région de Kharkiv, dans l’est de l’Ukraine. Pour eux et les quelques autres résidents qui restent dans le complexe de Kivsharivka, se regrouper la nuit et cuisiner à l’extérieur est le seul moyen de survivre.

“Il fait froid et il y a des bombardements”, a déclaré Artem dimanche alors qu’il aidait sa grand-mère à faire la cuisine. « Il fait vraiment froid. Je dors tout habillé dans notre appartement.

D’autres frappes russes lundi à Kyiv, la capitale, et dans d’autres villes ukrainiennes par des drones et des missiles ciblant des centrales électriques ont ajouté au sentiment général d’appréhension de l’hiver à venir.

Alors que le gel s’installe, ceux qui n’ont pas fui les violents combats, les bombardements réguliers et les mois d’occupation russe dans l’est de l’Ukraine essaient désespérément de trouver comment se réfugier pendant les mois froids.

Dans le village voisin de Kurylivka, Viktor Palyanitsa pousse une brouette pleine de bûches fraîchement coupées le long de la route vers sa maison. Il passe devant un char détruit, les vestiges de bâtiments endommagés et le site d’une église en bois vieille de 300 ans qui a été rasée alors que les forces ukrainiennes se battaient pour libérer la zone des occupants russes.

Palyanitsa, 37 ans, a déclaré qu’il avait ramassé suffisamment de bois pour durer tout l’hiver. Pourtant, il prévoyait de commencer à dormir à côté d’un poêle à bois dans une dépendance branlante et non chez lui, puisque toutes les fenêtres de sa maison ont été soufflées par des éclats d’obus.

« Ce n’est pas confortable. Nous passons beaucoup de temps à ramasser du bois. Vous pouvez voir la situation dans laquelle nous vivons », a déclaré Palyanitsa, sous-estimant discrètement les perspectives désastreuses pour les prochains mois.

Les autorités s’efforcent de rétablir progressivement l’électricité dans la région dans les prochains jours, et les réparations des infrastructures d’eau et de gaz viendront ensuite, selon Roman Semenukha, un député du gouvernement régional de Kharkiv.

“Ce n’est qu’après que nous pourrons commencer à rétablir le chauffage”, a-t-il déclaré.

Les autorités s’efforçaient de fournir du bois de chauffage aux résidents, a-t-il ajouté, mais n’avaient pas de calendrier pour le rétablissement des services publics.

Debout à côté de son tas de bois fendu, Palyanitsa n’attendait pas l’aide du gouvernement. Il a dit qu’il ne s’attendait pas à ce que le chauffage soit rétabli de sitôt, mais qu’il se sent prêt à se débrouiller seul même une fois l’hiver installé.

« J’ai des bras et des jambes. Alors je n’ai pas peur du froid, parce que je peux trouver du bois et faire chauffer le poêle », dit-il.

Les autorités des zones sous contrôle ukrainien de la région voisine de Donetsk, très disputée, ont exhorté tous les résidents restants à évacuer et ont averti que les services de gaz et d’eau dans de nombreuses régions ne seraient probablement pas rétablis d’ici l’hiver. Comme dans la région de Kharkiv, les Ukrainiens ordinaires vivent encore dans des milliers de maisons qui ont été détruites par les frappes russes, avec des toits qui fuient ou sont endommagés et des fenêtres soufflées incapables de fournir une protection contre le froid ou l’humidité.

La menace d’un hiver sans chauffage s’est même propagée à d’autres régions d’Ukraine éloignées des lignes de front.

Le président russe Vladimir Poutine, irrité et embarrassé par une frappe ukrainienne sur un pont clé vers la Crimée annexée, a intensifié la campagne de bombardement de la Russie, ciblant les infrastructures énergétiques civiles autour de l’Ukraine et laissant de nombreuses villes et villages sans électricité. Les frappes de lundi ont frappé Kyiv, Soumy dans le nord-est et Vinnytsia dans l’ouest de l’Ukraine.

Dans le centre de Kurylivka, un groupe d’hommes a utilisé une tronçonneuse pour abattre un arbre près d’un arrêt de bus. Pendant qu’ils travaillaient, ils ont averti un journaliste de l’Associated Press des mines terrestres russes toujours cachées dans l’herbe environnante.

Avec tant de villes de la région détruites et les conforts modernes presque disparus, la volonté de survie l’emporte sur toute préoccupation concernant la préservation de ce qui était avant. Sans services publics, les maisons sont devenues comme des abris rudimentaires d’une époque médiévale où les habitants vivent à la lueur des bougies, puisent de l’eau dans les puits et s’emmitouflent pour se protéger du froid.

La grand-mère d’Artem, Iryna Panchenko, a déclaré qu’elle et son petit-fils dormaient dans un appartement abandonné à côté depuis que toutes leurs fenêtres avaient été soufflées par une frappe russe.

« Après la première vague d’explosions, nous avons perdu une fenêtre et deux ont été endommagées. Après la deuxième explosion, toutes les autres fenêtres ont été détruites », a-t-elle déclaré. « Il fait très froid ici. C’est dur de cuisiner, c’est dur de courir entre l’appartement et l’endroit où l’on cuisine. Mes jambes me font mal.”

Des structures appentis de fortune parsèment les cours envahies par la végétation de leur complexe d’appartements où les résidents se rassemblent pour cuisiner sur des feux. Une femme a ramassé des morceaux de bois dans un appartement au rez-de-chaussée qui a été effondré par une frappe de roquette russe. Un autre résident a plaisanté en disant que sa maison était devenue un appartement de cinq pièces après l’effondrement d’un de ses murs extérieurs.

Anton Sevrukov, 47 ans, a grillé du pain et chauffé une bouilloire d’eau sur un feu pour apporter du thé à sa mère handicapée.

“Pas d’électricité, pas d’eau, pas de gaz. Nous avons froid », a-t-il déclaré. “Je fais du thé pour ma mère sur le feu mais elle ne boit qu’un peu pour se réchauffer un peu.”

Dans l’obscurité de son appartement exigu et moisi, la mère de Sevrukov était assise sous une couverture sur un canapé rempli d’assiettes de nourriture avariée. Zoya Sevrukova a déclaré qu’elle était alitée depuis sept ans et qu’elle passait la plupart de son temps assise, à jouer au solitaire avec un jeu de cartes usé.

« Il fait vraiment froid maintenant. Si ce n’était pas pour mon fils, je gèlerais », a-t-elle déclaré.

Sevrukov a déclaré qu’il avait demandé à un ami de Kharkiv, la capitale régionale, de lui acheter un radiateur électrique, juste au cas où le courant serait rétabli. C’est presque trop de penser aux privations qui pourraient nous guetter.

“J’espère que nous aurons bientôt l’électricité, afin que nous puissions vivre cet hiver d’une manière ou d’une autre”, a-t-il déclaré.