La récente manifestation a vu les Tchèques se rassembler contre l’OTAN et l’UE dans un contexte de crise énergétique imminente

Environ 70 000 personnes se sont rassemblées samedi sur la place Venceslas de Prague pour exiger la démission de leur gouvernement en réponse à ce qu’ils considèrent comme un échec à faire face à la crise énergétique actuelle. Les manifestants étaient également explicitement contre les deux principales institutions occidentales dont fait partie la nation anciennement alignée à l’Est, à savoir l’Union européenne et l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN).

Si vous demandez au Premier ministre Petr Fiala du Parti démocrate civique (ODS) quel est le problème, il répondra simplement que ces dizaines de milliers de personnes ne sont que des larbins pro-russes qui ne le savent pas. Pour le citer textuellement, il a dit «la manifestation sur la place Venceslas a été déclenchée par des forces pro-russes, proches de positions extrêmes et contraires aux intérêts de la République tchèque. Il a réitéré sa position lundi après les critiques, qualifiant les organisateurs de cette manifestation de «Cinquième colonne russe.”

Certains commentateurs ont même disparu un pas de plus, suggérant que les manifestants veulent littéralement rejoindre le Pacte de Varsovie et revenir à l’ère communiste. Ayant vécu en République tchèque pendant un certain temps, je peux dire que toute cette ligne est absurde. Dans l’ensemble, les Tchèques veulent être occidentaux. Ils veulent que leur pays soit une société ouverte et libre, par opposition au cachot virtuel qu’était la République socialiste tchécoslovaque.

En raison de la façon dont l’histoire est encadrée dans le pays, même les Tchèques les plus libéraux ne peuvent s’empêcher de ressentir une pointe de ressentiment contre la Russie et même les Russes. C’est, à mon avis, entièrement à dessein car la tournure occidentale du pays a corrélé presque directement avec un sentiment anti-russe. Plus l’establishment politique tchèque embrasse l’Occident, plus les Tchèques sont poussés à haïr la Russie.

Lire la suite Les prix de l’électricité dans l’UE atteignent de nouveaux sommets

Compte tenu de cela, je trouve très peu probable que tant de personnes aient pris le temps de se rassembler pour soutenir l’État russe. Au contraire, ce qui a attiré 70 000 personnes dans la rue samedi est lié au fait que le coût de la vie augmente énormément, que les salaires réels baissent et que le gouvernement insiste sur une ligne de politique étrangère qui exacerbe le problème. Tout cela est parfaitement logique et ne nécessite pas de complot.

En fait, les dirigeants syndicaux tchèques ont appelé à une manifestation le 8 octobre au même endroit que la manifestation de samedi sur les mêmes problèmes. Le Premier ministre croit-il réellement que les Russes ont infiltré le mouvement ouvrier tchèque ? Compte tenu de l’inimitié répandue contre la Russie et les Russes dans la société tchèque, cela semble extrêmement improbable.

Encore une fois, il ne nous reste que la conclusion – aussi bizarre que cela puisse paraître pour l’élite politique – que les préoccupations exprimées par les gens reflètent exactement ce qu’ils ressentent. La vie devient inabordable et les Tchèques ne veulent pas vivre une vie de misère et de précarité pour soutenir le gouvernement ukrainien. C’est une pure question d’auto-préservation et cela ne dit rien sur la prétendue “valeurs” et idéaux.

Lire la suite Les prix du gaz en Europe s’envolent

Ce qui s’est passé à Prague n’est qu’un aperçu de ce qui est à venir pour les pays occidentaux s’ils continuent sur la même voie – et vous pouvez apporter cela à la banque. Il y a déjà des signes de troubles sociaux sur tout le continent en raison de la hausse du coût de la vie, en particulier des prix de l’énergie, et nous ne sommes même pas encore arrivés à la fin officielle de l’été.

Si l’on considère le 1er septembre comme le début de facto de l’automne, quelques jours seulement après que 70 000 personnes ont manifesté à Prague. La question est de savoir à quoi ressembleront les choses lorsque les mois froids s’installeront et que le chauffage deviendra trop cher ? Combien de personnes doivent descendre dans la rue avant que des gens comme le Premier ministre Fiala admettent qu’il y a un problème et ne se contentent pas d’attribuer l’agitation sociale à un complot russe ?

Nous avons déjà vu à quel point les gens ne sacrifieront pas leur propre intérêt, ou même simplement leur commodité, pour une idée du plus grand bien pendant la pandémie de COVID-19. Le coronavirus a révélé que de tels idéaux sont totalement inutiles pour rallier les populations occidentales. Les gens sont trop individualistes et têtus. Le plus grand bien n’est pas assez bon, apparemment.

Dans cet esprit, est-ce que quelqu’un croit réellement que les citoyens de l’UE sont prêts à tomber dans la pauvreté pour Vladimir Zelensky et son gouvernement ? Hautement improbable. L’Europe envisage une saison froide très difficile cette année si la politique étrangère actuelle reste en place. D’abord Prague, ensuite Paris, Londres, Berlin, Madrid et ainsi de suite.