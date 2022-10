L’hiver approche en Ukraine – et une bataille d’endurance vous attend

Alors que les forces ukrainiennes s’efforcent de capitaliser sur les récentes victoires sur le champ de bataille, l’approche rapide de l’hiver menace de bloquer le conflit et d’offrir aux commandants russes une chance de ralentir leur élan. La baisse des températures devrait augmenter la demande des troupes même pour les provisions les plus élémentaires, mettant à rude épreuve les lignes d’approvisionnement déjà surchargées. La pluie et la neige brouilleront le champ de bataille, rendant les véhicules et équipements militaires lourds fonctionnellement inamovibles. C’est une préoccupation particulière dans le sud, où de violents combats se poursuivent et où le sol n’a pas gelé ces dernières années.

De nombreux Les Ukrainiens anticipent La Russie attaquera les infrastructures civiles qui fournissent de la chaleur et de l’électricité aux grandes villes, juste à temps pour le gel.

Dans quelques semaines, pour presque tous ceux qui ont un intérêt dans le combat, la vie est sur le point de devenir beaucoup plus difficile. Et à ce moment-là, les observateurs disons, la guerre deviendra une bataille pour déterminer quel camp peut mieux résister aux efforts de l’autre pour détruire le moral.

« La stratégie russe dans la région ne consiste pas à déplacer la ligne de front ; il s’agit de causer de la douleur aux civils qui sont loin de la ligne de front », a déclaré Sam Charap, un expert russe de la Rand Corp. Les dirigeants russes pourraient se tromper en pariant sur le L’hiver sera “trop ​​dur” pour les Ukrainiens et leurs bienfaiteurs européens, mais “ils vont faire de leur mieux pour qu’il en soit ainsi”, a-t-il déclaré.

L’Ukraine pousse les forces russes à battre en retraite sur les fronts est et sud

Le changement saisonnier approche alors que les forces ukrainiennes enhardies accumulent des victoires importantes, expulsant les unités russes des territoires occupés à l’est, au sud et au nord. En septembre, ils ont récupéré du terrain dans la région de Kharkiv. Actuellement, ils gagnent du terrain autour de Kherson – la seule terre que la Russie possède à l’ouest du Dniepr – après avoir repris le centre stratégique de Lyman, un tremplin potentiel pour s’enfoncer plus profondément dans les régions de Lougansk et de Donetsk.

Le président russe Vladimir Poutine a réagi en ordonnant la mobilisation de jusqu’à 300 000 réservistes militaires, en déclarant une annexion du territoire occupé et en menaçant d’utiliser des armes nucléaires pour atteindre ses objectifs. La rhétorique a amplifié une inquiétude persistante parmi certains des alliés de l’Ukraine qui craignent que la fourniture de certaines armes avancées ne pousse Poutine à faire quelque chose de follement escalade et irréversible.

La question maintenant : que peut accomplir l’Ukraine avec cet élan, en utilisant les types d’armes et d’équipements dont elle dispose et qu’elle sait utiliser, alors que la fenêtre pour introduire de nouvelles armes susceptibles de changer la donne sur le champ de bataille est probablement fermée jusqu’à ce que le le printemps?

Le dernier paquet de sécurité du Pentagone, annoncé mardi, semble le souligner. En détaillant l’artillerie supplémentaire, les munitions et les véhicules résistants aux mines qui sont transportés dans la zone de guerre, les responsables américains ont souligné que les Ukrainiens ont “démontré leur capacité à utiliser ces capacités”, permettant leurs avancées. Les ministres de la défense de l’OTAN, qui se sont engagés à concevoir une stratégie à long terme pour armer l’Ukraine, doivent se réunir à Bruxelles la semaine prochaine.

Poutine fait face aux limites de sa puissance militaire alors que l’Ukraine reprend des terres

Les combattants des deux côtés du conflit sont habitués à opérer en hiver. Les premières semaines de la guerre, par exemple, ont été si froides que les troupes russes sous-équipées ont subi des engelures, ce qui a ralenti mais n’a pas réussi à arrêter l’invasion. Les alliés de l’Ukraine ont augmenté leur approvisionnement en manteaux, chapeaux et autres vêtements isolants pour donner à leur personnel un avantage sur les éléments.

Une autre préoccupation pour les commandants ukrainiens est le risque que certaines armes soient dégradées par les intempéries. On ne sait pas, disent les observateurs, à quel point ses systèmes militaires sont durables, compte tenu de leur utilisation intensive. Et faire fonctionner un tel équipement dans le froid nécessitera plus d’énergie, l’accumulation de neige ne faisant que compliquer le transport du carburant et des pièces.

“Les mécanismes de base commencent à s’effondrer, et tout ce qui est à base de liquide devient également plus difficile”, a déclaré le représentant Ruben Gallego (D-Arizona), un vétéran du Corps des Marines des États-Unis. qui a servi dans une unité de montagne par temps froid. Les demandes de carburant, a-t-il dit, vont monter en flèche. « Si vous voulez que vos générateurs fonctionnent, vous ne pouvez pas les arrêter. La chance qu’il redémarre est impossible.

Le froid imminent présente aux deux armées un dilemme stratégique, selon les experts : en se serrant les coudes et en partageant les ressources, il est possible pour les unités militaires de minimiser la demande sur les lignes d’approvisionnement. Le problème, disent-ils, est que cela augmente la vulnérabilité aux attaques.

Les responsables américains et d’autres qui ont suivi de près la guerre disent que les lignes d’approvisionnement russes ont déjà prouvé faible et que ses difficultés militaires ne feront qu’empirer une fois 300 000 conscrits et réservistes sont jetés dans la masse. Selon des responsables du Pentagone, il n’est pas possible pour la Russie d’intensifier de manière adéquate ses opérations logistiques avant l’arrivée de l’hiver.

“Se battre au plus fort de l’hiver va être nul pour ces soldats, des deux côtés”, a déclaré le colonel Dave Butler, porte-parole des chefs d’état-major interarmées. Mais l’Ukraine bénéficiera “d’un avantage clé”, a-t-il ajouté : “un soutien local”.

Pendant toute la guerre, Le personnel ukrainien compte sur cette aide. Parfois, les civils aident à soutenir les soldats avec de la nourriture et du carburant. Autre Parfois, ils peuvent fournir un abri ou un véhicule. Ce qui reste à voir, c’est dans quelle mesure les civils ukrainiens seront bien positionnés cet hiver pour continuer à servir de filet de sécurité.

Le président Volodymyr Zelensky a prédit que la Russie ciblera le réseau électrique de son pays, insistant pour une interview avec CBS News le mois dernier que le peuple ukrainien n’a “pas peur” et est déterminé à “vivre cet hiver”. Mais les membres de l’armée de Zelensky craignent que ce ne soit difficile à supporter.

“Les gens risquent vraiment de se retrouver sans chauffage, électricité et eau”, a déclaré Daria Zubenko, qui commande un peloton de l’armée ukrainienne, lors d’une interview lors d’un récent voyage à Washington où elle et d’autres militaires ont demandé aux responsables du gouvernement américain et aux législateurs plus d’aide à la sécurité.

Les responsables américains semblent partager de telles préoccupations. “Je m’inquiète de la capacité continue de l’Ukraine à fonctionner en tant que pays”, a déclaré le représentant Michael Waltz (R-Fla.), craignant qu’il ne puisse “devenir affamé d’énergie, et peut-être même se diriger vers une crise économique cet hiver”.

Citant la découverte de fosses communes, l’Ukraine plaide pour des chars modernes

L’Ukraine et ses partisans réclament plus d’avancées Armes occidentales pour sécuriser le territoire gains avant l’hiver compliquent les contre-offensives militaires. Zelensky et ses assistants se sont concentrés sur deux : les chars, en particulier les chars de fabrication allemande Leopard, et des avions, qui, selon eux, permettront aux forces ukrainiennes de mieux protéger leur territoire.

“Jusqu’où nous allons avant qu’il ne fasse froid, plus nous sauvons de vies”, a déclaré Zubenko, frustré que la dépendance de l’Europe vis-à-vis du carburant russe semble influencer sa volonté de fournir des armes plus puissantes. « Nous savons que les pays européens sont préoccupés par leurs factures, par l’électricité. … Mais, je ne sais pas, peut-être que ce n’est pas si grave que de vivre sans électricité ni chauffage du tout.

En Occident, le scepticisme demeure quant à la fourniture à court terme à l’Ukraine de systèmes plus avancés.

Laura Cooper, haut responsable du Pentagone, a déclaré aux journalistes mardi que les États-Unis conviennent que l’Ukraine a besoin de plus de chars, mais que les systèmes soviétiques sont probablement les meilleurs car son armée sait déjà comment les faire fonctionner. Les responsables américains ont averti que les nouvelles armes, y compris les chars et les avions, nécessitent une formation importante et présentent des demandes supplémentaires de maintenance et de réapprovisionnement que l’Ukraine n’est peut-être pas encore équipée pour gérer.

Tous ces éléments doivent être lancés “comme un tout”, selon un responsable américain de la défense, qui, comme d’autres, s’est exprimé sous couvert d’anonymat pour discuter des contributions militaires à l’Ukraine.

“Vous ne pouvez pas monter une offensive pour chasser les Russes d’Ukraine aujourd’hui”, a déclaré un autre, notant que ce dont l’Ukraine a besoin, c’est d’un “plan à long terme pour reconstruire une armée pour chasser les Russes”.

Andriana Arekhta, une volontaire de l’armée ukrainienne, s’est hérissée devant un tel raisonnement. Elle a dit qu’elle s’était battue au combat à l’arrière d’une camionnette parce qu’il n’y avait pas assez de véhicules blindés. Arekhta a reconnu que “oui, nous avons besoin de formation” et que l’avancée ukrainienne “s’arrêtera probablement, par exemple en novembre ou décembre, jusqu’au printemps”. Mais ce n’est pas, selon elle, une raison pour que l’Occident refuse à l’Ukraine toute l’aide dont elle a besoin, en particulier lorsqu’il s’agit de mieux protéger le pays contre les attaques de missiles russes qu’ils croient imminentes.

“Essentiellement, nous avons besoin d’un système de défense aérienne au sol”, a-t-elle déclaré. “Personnes [will] ne survivent pas pendant l’hiver, affamés et gelés. Le monde civilisé est-il prêt à voir cela ?