Elle avait un cancer, a déclaré son fils Alastair McNeilage.

À une époque où les œuvres les plus populaires de l’histoire militaire consistaient en grande partie de «grands livres de mecs sur les batailles» – comme l’a dit un jour le classiciste britannique Mary Beard – Mme Macdonald était une exception notable: une femme qui a fouillé dans la vie de la les individus derrière les offensives pour devenir, selon la description du Times de Londres, «l’ange de l’enregistrement du soldat ordinaire».

Ancienne productrice de radio et de télévision, Mme Macdonald s’est intéressée à la Première Guerre mondiale en 1973, lorsqu’elle a accompagné les anciens combattants vieillissants d’une brigade britannique de fusiliers à une commémoration sur les champs de bataille de Flandre. Ce qui a commencé comme une recherche pour un documentaire d’une demi-heure sur la BBC est devenu l’œuvre de sa vie.

Au cours des 25 années suivantes, Mme Macdonald s’est consacrée avec une passion apparemment déterminée à enregistrer les expériences des participants à la Première Guerre mondiale – non pas des hauts officiers et des hommes d’État, mais plutôt des soldats, des infirmières et d’autres gens ordinaires qui sont partis à la guerre. dans de nombreux cas avec des étoiles dans les yeux mais aucune sur leurs épaules. Leurs histoires longtemps négligées, a-t-elle dit une fois au Guardian, avaient laissé une «grande veine inédite de mémoire et d’informations sur la guerre».

Au cours de centaines d’heures d’entrevues, qui ont rempli des centaines de pages de ses livres, Mme Macdonald a démontré une capacité journalistique à gagner la confiance de ses sources, et le mérite du reportage d’écouter patiemment jusqu’à ce qu’ils révèlent le seul détail palpitant qui a donné vie à leurs sources. histoire.

«Ce que je cherchais, c’était l’expérience», a déclaré Mme Macdonald dans une interview à propos de son livre «Somme» (1983), un compte rendu de l’offensive britannique et française de 1916 qui est devenue l’une des batailles les plus meurtrières de l’histoire militaire.

«Les Américains ont cette phrase de« dire les choses comme elles étaient »», a-t-elle poursuivi. «C’est quand [the veterans] commencez à vous dire comment votre tête vous démangeait après avoir porté un chapeau en fer-blanc pendant dix jours pratiquement tout le temps. «

Un ancien artilleur, se rappelant un bombardement lors de la bataille de Guillemont, lui a décrit le «tintement» des vibrations sur son casque.

«Cela a sonné comme un diapason», a déclaré Mme Macdonald, se rappelant ses paroles, «et après un moment, cela est allé droit dans vos nerfs, ce ping constant, ping, ping. . . «

Mme Macdonald a fait ses débuts littéraires en 1978 avec «Ils l’ont appelé Passchendaele: L’histoire de la troisième bataille d’Ypres et des hommes qui y ont combattu». D’autres volumes, pris ensemble, ont produit une histoire chronologique de la guerre: «1914: Les jours de l’espoir» (1987), «1914-1918: Voix et images de la Grande Guerre» (1988), «1915: La mort de l’innocence »(1993) et« To the Last Man: Spring 1918 »(1998).

Mme Macdonald a mis les étudiants en histoire au défi d’aller au-delà de la poésie, aussi touchante soit-elle, qui avait mythifié les «champs flamands [where] les coquelicots soufflent »et pour donner aux anciens combattants de la Première Guerre mondiale« la courtoisie. . . d’essayer de comprendre leur monde »dans toutes ses particularités.

«Ce qu’elle a fait, c’est s’engager avec des anciens combattants quand ils étaient encore en vie et compos mentis», A déclaré Hew Strachan, un historien militaire britannique renommé, dans une interview. «Elle a entendu leurs histoires directement. Elle s’est liée d’amitié avec eux. Mme Macdonald a été parmi les premières historiennes à considérer la guerre «de bas en haut», a-t-il ajouté, et elle était l’une des rares femmes de son époque à travailler dans l’histoire militaire.

Son livre «The Roses of No Man’s Land» (1980) décrit les expériences des jeunes femmes qui, écrit-elle, «sont sorties tout droit des salons édouardiens pour les horreurs multiples de la Première Guerre mondiale» en tant qu’infirmières, ainsi que celles des blessés auxquels ils soignaient.

L’écrivain Wendy Kaminer, en passant en revue le livre pour le New York Times, a décrit le volume comme «une collection remarquable de lettres, de journaux et de souvenirs de guerre d’infirmières, de médecins et de leurs patients, encadrée avec sagesse dans un récit discret des événements.

En tout, Mme Macdonald aurait interrogé 3 000 anciens combattants de la Première Guerre mondiale et consulté les lettres et les journaux de bien d’autres. En fin de compte, «les livres de Lyn MacDonald sur la Première Guerre mondiale ont établi la norme pour une génération», a écrit l’historien Antony Beevor dans le Guardian en 2016, lorsque le journal a publié une série de commentaires sur la pénurie d’auteurs féminines dans l’histoire militaire. À la racine de ses talents, a-t-il observé, se trouvait «l’empathie et la compréhension».

«L’histoire militaire a toujours été un sujet ennuyeux lorsqu’elle a été écrite par d’anciens généraux essayant d’imposer l’ordre sur un champ de bataille comme s’il s’agissait d’une partie d’échecs», a écrit Beevor dans un courriel.

«Lyn a montré qu’il n’était pas nécessaire d’être un ancien soldat ou même un homme pour bien écrire sur la guerre», a-t-il poursuivi. «Et elle a été l’une des premières à avoir montré, comme l’a fait valoir le grand Sir Michael Howard, que nous ne devrions pas être des historiens militaires au sens ancien du terme, mais des historiens de la guerre, ce qui voulait dire que nous ne devrions pas seulement écrire sur les soldats et tactiques, mais sur tout le monde pris dans la guerre, y compris bien sûr les femmes et les enfants. Je pense que c’est ce changement de sujet qui a encouragé d’autres femmes à s’aventurer sur le terrain et à l’ouvrir, comme c’était si nécessaire.

Evelyn Mary Macdonald est née à Glasgow, en Écosse, le 31 mai 1929. Sa mère était femme au foyer. Son père, un ingénieur, a servi dans un auxiliaire de la Royal Air Force pendant la Seconde Guerre mondiale, débarquant en Normandie peu après l’invasion du jour J.

Mme Macdonald a ensuite étudié comme étudiante d’échange en France, où elle vivait avec la famille qui avait cantonné son père pendant la guerre, selon une nécrologie publiée dans le Guardian. Au meilleur de la connaissance de sa famille, a déclaré son fils, elle n’avait aucun parent qui a servi pendant la Première Guerre mondiale.

Mme Macdonald n’a pas fréquenté l’université, a déclaré son fils, et a travaillé pour la télévision écossaise et ITV avant de rejoindre la BBC, où elle a travaillé sur des émissions telles que «Woman’s Hour» de BBC Radio 4. Elle a quitté le domaine de la diffusion en 1973 pour poursuivre ses livres à plein temps.

Mme Macdonald s’est mariée en 1964 avec Ian Ross McNeilage. Outre son mari, de Bottisham, les survivants comprennent trois enfants, Alastair McNeilage de la ville de Saffron Walden, près de Cambridge, Aline McNeilage de Londres et Michael McNeilage de Marlborough, Wiltshire; cinq petits-fils; et neuf arrière-petits-enfants.

À la fin de sa carrière d’écrivaine, Mme Macdonald avait été témoin d’une fascination renouvelée parmi les Britanniques pendant la Première Guerre mondiale.Les gens faisaient de plus en plus de pèlerinages sur les champs de bataille en France et en Belgique, cherchant des informations ou des aperçus sur le sort des membres de la famille qui avaient servi dans le conflit. .

Leur curiosité persistante révéla la véracité des paroles prononcées par une infirmière angoissée lors de la déclaration de l’armistice en novembre 1918, au milieu d’une pandémie de grippe qui la laissa sans esprit de fête.