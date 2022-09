L’historien Niall Ferguson a un avertissement pour les investisseurs

L’historien de renom Niall Ferguson a averti vendredi que le monde s’enfonçait dans une ère de bouleversements politiques et économiques semblable aux années 1970, mais en pire. S’adressant à CNBC au Forum Ambrosetti en Italie, Ferguson a déclaré que les événements catalyseurs s’étaient déjà produits pour déclencher une répétition des années 70, une période caractérisée par des chocs financiers, des affrontements politiques et des troubles civils. Pourtant, cette fois, la gravité de ces chocs était susceptible d’être plus importante et plus durable. “Les ingrédients des années 1970 sont déjà en place”, a déclaré Ferguson, chercheur principal de la famille Milbank à la Hoover Institution de l’Université de Stanford, à Steve Sedgwick de CNBC. “Les erreurs de politique monétaire et budgétaire de l’année dernière, qui ont déclenché cette inflation, ressemblent beaucoup à celles des années 60”, a-t-il déclaré, comparant les récentes hausses de prix à l’inflation obstinément élevée des années 1970. “Et, comme en 1973, vous obtenez une guerre”, a-t-il poursuivi, faisant référence à la guerre israélo-arabe de 1973 – également connue sous le nom de guerre du Yom Kippour – entre Israël et une coalition d’États arabes dirigée par l’Égypte et la Syrie. Comme pour la guerre actuelle de la Russie en Ukraine, la guerre israélo-arabe de 1973 a conduit à une implication internationale des superpuissances de l’époque, l’Union soviétique et les États-Unis, déclenchant une crise énergétique plus large. Seulement cette fois, le conflit n’a duré que 20 jours. L’invasion non provoquée de l’Ukraine par la Russie est maintenant entrée dans son sixième mois, suggérant que toute répercussion sur les marchés de l’énergie pourrait être bien pire. “Cette guerre dure beaucoup plus longtemps que la guerre de 1973, donc le choc énergétique qu’elle provoque va en fait être plus soutenu”, a déclaré Ferguson.

Les années 2020 pires que les années 1970

Les politiciens et les banquiers centraux se sont affrontés pour atténuer les pires effets des retombées, en augmentant les taux d’intérêt pour lutter contre l’inflation et en réduisant la dépendance à l’égard des importations énergétiques russes. Mais Ferguson, qui est l’auteur de 16 livres, dont son plus récent «Doom: The Politics of Catastrophe», a déclaré qu’il n’y avait aucune preuve suggérant que les crises actuelles pourraient être évitées. “Pourquoi cela ne devrait-il pas être aussi mauvais que les années 1970?” il a dit. “Je vais prendre des risques : envisageons la possibilité que les années 2020 soient en fait pires que les années 1970.”

Parmi les raisons à cela, a-t-il dit, figuraient actuellement une croissance de la productivité plus faible, des niveaux d’endettement plus élevés et une démographie moins favorable aujourd’hui par rapport à il y a 50 ans. “Au moins dans les années 1970, vous aviez une détente entre les superpuissances. Je ne vois pas beaucoup de détente entre Washington et Pékin en ce moment. En fait, je vois le contraire”, a-t-il dit, faisant référence à récents affrontements au sujet de Taïwan.

Le sophisme des crises mondiales