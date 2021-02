L’historien et auteur Christopher Lee qui a écrit This Sceptred Isle de la BBC meurt à 79 ans

L’auteur et historien Christopher Lee est décédé à l’âge de 79 ans après avoir contracté un coronavirus.

L’écrivain, qui a été salué pour la BBC This Sceptred Isle sur BBC Radio 4, est décédé à son domicile dans le Sussex entouré de sa femme et de ses deux filles.

Au cours de son illustre carrière, l’ancien correspondant de la BBC pour la défense et les affaires étrangères a écrit plus de 100 pièces et séries radiophoniques et est devenu conseiller auprès du British Forces Broadcasting Service.

Son épouse, la portraitiste Fiona Graham-Mackay, a déclaré que l’auteur avait été testé positif au Covid-19 après avoir passé du temps à l’hôpital.

Christopher Lee, qui a été salué pour la BBC This Sceptred Isle sur BBC Radio 4, est décédé à l’âge de 79 ans après avoir contracté un coronavirus

Une déclaration de sa famille a déclaré: « Christopher vivait avec sa femme, la peintre, Fiona Graham-Mackay, dans leur maison dans la campagne du Sussex, où ils ont apprécié de nombreuses célébrations heureuses avec leur famille, leurs amis et leurs petits-enfants.

« Ils partageaient tous deux l’amour de la mer et s’échappaient vers leur bateau chaque fois que leurs engagements professionnels le permettaient.

Cette île de Sceptred sur BBC Radio 4 a retracé l’histoire de la Grande-Bretagne

Outre ses incroyables réalisations académiques, Christopher était connu pour sa gentillesse, son sens de l’humour, sa capacité à pardonner à la baisse d’un chapeau et sa générosité sans fin, en particulier dans sa volonté d’inspirer et d’encourager les autres à réaliser leurs propres rêves créatifs. . Connaître Christoper, c’était l’aimer.

« Après un séjour à l’hôpital où il a contracté le virus Covid, il est décédé à la maison avec Fiona, ses deux filles Alexandra et Victoria ainsi que les chiens de la famille à ses côtés et le chat qui sommeille à ses pieds. »

Avant de se lancer dans sa carrière, Lee, qui a grandi dans le Kent, a été expulsé de l’école pour avoir tenté d’incendier le pavillon de l’école.

Dans la vingtaine, il a repris ses études en lisant l’histoire à l’Université de Londres et a rapidement rejoint la BBC en tant que correspondant de la défense et des affaires étrangères, ce qui l’a vu être affecté à Moscou et au Moyen-Orient.

Plus tard, il a troqué le journalisme pour le monde universitaire et est devenu un boursier du quatercentenaire en histoire contemporaine et un professeur Gomes à l’Emmanuel College de Cambridge.

Sa femme, la portraitiste Fiona Graham-Mackay (photographiée avec Christopher Lee), a déclaré que l’auteur avait été testé positif au Covid-19 après avoir passé du temps à l’hôpital.

L’écrivain était surtout connu pour This Sceptred Isle sur BBC Radio 4, qui retrace l’histoire de la Grande-Bretagne à partir de 55 av.

Lee a écrit plus de 100 pièces et séries radiophoniques au cours de sa vie, dont The House, Our Brave Boys et la production de Los Angeles de son The Trial of Walter Raleigh.

L’écrivain primé était surtout connu pour This Sceptred Isle sur BBC Radio 4, qui a retracé l’histoire de la Grande-Bretagne à partir de 55 avant JC avec l’arrivée de Jules César et se terminant, au moins initialement, en 1901 avec la mort de la reine Victoria.

En 1999, la BBC et Lee ont étendu le programme pour couvrir le 20e siècle et trois livres d’accompagnement ont également été publiés.

Au cours de sa vie ultérieure, Lee a été conseiller auprès du British Forces Broadcasting Service, qui fournit la radio et la télévision aux forces armées.

En 2011, il a édité et publié un abrégé en un seul volume des quatre volumes de Winston Churchill, A History of the English-Speaking Peoples.

En 2013, la BBC a diffusé la pièce de théâtre de Lee, Air Force One, qui explorait les événements qui se sont déroulés entre l’assassinat du président Kennedy et la prestation de serment de Lyndon B Johnson, en 1963.

Parlant de la production de la pièce, Lee a déclaré à Great British Life en 2014: « La pièce principale se déroule dans une transition de pouvoir et de chaos absolu.

« Nous avons demandé à Stacy Keach de jouer Johnson et la tension pendant l’enregistrement était incroyable. »