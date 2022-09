L’historien Douglas Brinkley parle de démocratie et d’histoire présidentielle lors d’un événement virtuel NIU – Shaw Local

DeKALB – Le Collège des arts libéraux et des sciences de l’Université de l’Illinois du Nord a organisé cette semaine la dernière de sa série de conférences sur la reconstruction de la démocratie, avec une discussion sur l’état actuel de la démocratie, les hauts et les bas de la présidence, les élections et l’influence présidentielle sur la position de l’Amérique à travers le monde.

L’événement virtuel, animé par le doyen du NIU, Robert Brinkmann, a présenté une apparition spéciale de l’historien présidentiel Douglas Brinkley.

Il comprenait également une session de questions-réponses pour engager les personnes présentes pour l’événement.

“Au niveau local, je sens que les choses fonctionnent dans le sens où nous ne nous pointons pas du doigt lors d’un match de football ou d’un match de la Petite Ligue”, a déclaré Brinkley.

Mais au niveau fédéral, l’opinion publique sur le gouvernement n’est pas toujours aussi rose, a-t-il déclaré.

Brinkley a déclaré que la compréhension du public du gouvernement fédéral montre que la nation a un problème entre ses mains. Il a dit que cela a incité certains à diaboliser le gouvernement fédéral et ce que font les fonctionnaires.

“C’est pourquoi croire en des élections libres et justes pour que notre vote soit réel compte tellement”, a déclaré Brinkley.

Brinkley a reconnu que les gens pourraient avoir peur de l’avenir de la démocratie après les élections de 2020, mais a déclaré que l’état de la nation n’était pas uniquement oppressif.

Il a donné plusieurs exemples, y compris le moment où le nom d’Abraham Lincoln n’a pas figuré sur le bulletin de vote dans sept États du Sud.

“Imaginez que vous vivez dans l’un de ces sept États et que le type qui est président n’était même pas sur le bulletin de vote”, a déclaré Brinkley. “Cela a entraîné beaucoup de dysfonctionnements.”

Lorsqu’on lui a demandé s’il y avait quelque chose de bon à retirer de l’héritage des anciens présidents Warren Harding, Donald Trump et Richard Nixon, Brinkley a répondu que c’était compliqué.

Brinkley a déclaré que les trois anciens présidents sont actuellement dans la “niche de l’histoire”.

“Ces trois présidents, pour beaucoup de gens, ne parlent que de corruption”, a-t-il déclaré.

Nixon est souvent connu pour son rôle dans le scandale du Watergate qui impliquait un cambriolage du siège du Comité national démocrate à Washington, DC

Tout comme Nixon, Harding est devenu le sujet d’un scandale en s’engageant dans des relations d’affaires avec des amis qui l’ont amené à rejeter la responsabilité d’une corruption majeure sur un bouc émissaire.

Brinkley a déclaré qu’il était trop tôt pour dire si Trump restera dans la niche pour ce qu’il a fait pendant son mandat.

“Trump est difficile à juger parce que nous ne savons pas s’il s’agit d’un président astérisque unique qui a servi un mandat”, a déclaré Brinkley. “Mais s’il est réélu, cela signifie maintenant qu’il y a quelque chose de plus. C’est une sorte de mouvement, Trump, plus qu’un simple président. Son idée est de détruire en quelque sorte l’institution de la présidence.

Mais Brinkley a déclaré qu’il pensait que Trump avait aidé l’héritage de Nixon et lui avait ouvert la voie pour réviser son histoire présidentielle.

“Je ne pense pas que sa révision ira jamais trop loin”, a déclaré Brinkley.