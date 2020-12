INDIANAPOLIS: Donald Davidson, l’historien de longue date de l’Indianapolis Motor Speedway, a déclaré lundi qu’il prendrait sa retraite fin décembre.

L’Anglais a déclaré qu’il pensait à la retraite depuis des années mais qu’il avait pris la décision en travaillant à domicile pendant la COVID-19[feminine pandémie.

Davidson est arrivé en tant que fan au Brickyard en mai 1964 et est rapidement devenu un visage et une voix familiers sur la piste. Le regretté Tony Hulman a été tellement impressionné par la capacité de Davidson à raconter des histoires que Davidson a fait une brève apparition sur le réseau radio IMS.

Il revient en 1965 dans le cadre du réseau radio et en tant que statisticien pour l’USAC. Il a occupé ces fonctions pendant près de 32 ans avant de passer un an en tant qu’archiviste historique dans ce qui est maintenant connu sous le nom d’IMS Productions. Davidson est considéré comme le premier et le seul historien de la piste à plein temps au monde en 1998.

En plus de travailler à la télévision et à la radio, Davidson a également écrit de nombreux articles et chroniques. En 2016, il a reçu le Sagamore of the Wabash, la plus haute distinction civile de l’Indiana. Il est également membre de l’IMS Hall of Fame, du Indiana Broadcast Pioneers Hall of Fame et du USAC Hall of Fame.

Il n’y aura plus jamais de Donald Davidson, il est comme une encyclopédie sur la course, a déclaré AJ Foyt, quadruple vainqueur du 500 m. Je parie qu’il en sait plus sur ma carrière que moi. «