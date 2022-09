L’historien américain “ravi” les efforts pour honorer le héros canadien ont porté leurs fruits

Un héros canadien qui était resté dans une tombe anonyme pendant des décennies a maintenant une pierre tombale honorant sa vie, grâce à la découverte de l’histoire par un auteur américain lors d’une visite à Halifax il y a cinq ans.

Frank Jastrzembski, qui est également historien, est tombé sur l’histoire du révérend William Ancient au Musée maritime de l’Atlantique en 2017 et a noté le nom mémorable du prêtre impliqué dans le sauvetage des personnes du naufrage du SS Atlantic en 1873.

Le bateau à vapeur quitta l’Angleterre pour New York en mars, mais manqua de charbon. Le capitaine a changé de cap vers Halifax. Il s’échoua près de Lower Prospect, en Nouvelle-Écosse, sur l’île de Marrs. Le navire a coulé le matin du 1er avril et 565 passagers et membres d’équipage se sont noyés.

Mais les habitants en ont sauvé plus de 200 autres. Le révérend Ancient a joué un rôle dans ce sauvetage, disant de manière mémorable à l’une des dernières personnes sauvées de “ne faites pas attention à vos tibias, c’est votre vie que nous recherchons”, avant de le mettre en sécurité.

Ancient a également assumé la tâche difficile de veiller à ce que les centaines de morts soient correctement enterrés.

Les actes héroïques du révérend William Ancient sont maintenant enregistrés sur sa nouvelle pierre tombale au cimetière St. John’s d’Halifax. (Jon Tattrie/CBC)

“Une place spéciale dans mon coeur”

Jastrzembski a appris que Ancient reposait dans une tombe anonyme au cimetière St. John’s d’Halifax. Jastrzembski a fondé et exploite Shrouded Veterans, qui fournit généralement des pierres tombales aux soldats américains.

Il a fait une exception pour Ancient.

Il a recueilli environ 3 000 $ et la pierre tombale a fini par coûter un peu plus que cela. Mais Heritage Memorials a couvert la différence. Il a dit que l’argent provenait de quelques gros donateurs et de nombreuses petites contributions.

Jastrzembski s’est dit ravi de voir des photos du projet fini.

“J’étais ravie ! C’est toujours un sentiment formidable de voir une pierre tombale nouvellement installée sur une tombe auparavant anonyme. Il est difficile de croire que tout a commencé avec ma visite au Musée maritime de l’Atlantique à Halifax. Couplé à mon intérêt pour le 19e siècle l’histoire militaire et religieuse, je pense que c’était censé l’être », a-t-il déclaré.

« C’est un sentiment merveilleux. Il n’y a rien de plus satisfaisant que d’honorer un héros comme Ancient. C’est quelqu’un dont tous les Canadiens devraient être fiers. Le Canada, en particulier la Nouvelle-Écosse, aura toujours une place spéciale dans mon cœur. pu faire une bonne action pour mes voisins canadiens. »

1ère catastrophe atlantique de la White Star Line

L’historien Bob Chaulk dit que nous pouvons trouver l’inspiration dans les actions de nos ancêtres. (Jon Tattrie/CBC)

Bob Chaulk est l’auteur de Le dernier arrêt de l’Atlantique et membre du SS Atlantic Heritage Park. Le parc a donné de l’argent à la cause et a aidé à la logistique locale.

Chaulk a passé une décennie à rechercher l’histoire “bizarre” de la façon dont White Star Line a subi sa première grande catastrophe au large de la côte est du Canada, des décennies avant de perdre le Titanic, dont de nombreuses victimes se trouvent près d’Ancient dans le cimetière adjacent de Fairview Lawn.

“Il a enterré environ 277 personnes”, a-t-il dit à propos d’Ancient, notant que cela signifiait déterminer qui était catholique et qui était protestant, et les enterrer de manière appropriée.

Chaulk pense que Ancient a été enterré avec une pierre tombale, mais elle a été perdue au cours du siècle dernier.

“C’était probablement du bois, car Ancient était un homme humble. Il était pasteur dans l’église anglicane”, a-t-il déclaré.

Le nouveau est construit pour durer.

“L’histoire est très importante et les gens qui nous ont précédés sont très importants”, a déclaré Chaulk. “Nous ne passons pas beaucoup de temps à apprendre l’histoire du Canada et l’épave du SS Atlantic est très importante, tout comme l’histoire de William Ancient.”

