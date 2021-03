Dans un post Facebook en 2016, Jen a écrit , « Nous avons réalisé que certains pensent que nos vies sont presque parfaites. Nous sommes humains, et nous luttons à travers le parcours du combattant de la vie comme tout le monde. » Plus tard, elle a regardé en arrière sur la première moitié de 2017, affirmant, « This. Year. Slammed. Us. Hard. »

Dans un e-mail de 2010, Jen a décrit leur vie à la maison comme « très montagnes russes ». Elle a expliqué à une amie: « Depuis un certain temps, je me sens très sous-estimée et prise pour acquise dans notre relation … et parfois mal aimée. Bien que je sache au fond de moi à quel point elle m’aime … elle est tout simplement horrible de le montrer. «

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy