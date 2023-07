L’histoire vraie du sixième commandement : le drame de la BBC est-il basé sur la vie réelle ?

LA BBC est connue pour ses meilleurs drames et Le Sixième Commandement n’est pas différent.

En raison de la nature de cette série captivante en quatre parties, certains téléspectateurs peuvent se demander si elle est basée sur une histoire vraie.

Bbc

Le sixième commandement raconte une histoire de meurtre et de tromperie[/caption]

Le Sixième Commandement est-il une histoire vraie ?

Malheureusement, le Sixième Commandement est basé sur réel événements qui se sont soldés par un meurtre.

L’auteur Peter Farquhar, 69 ans, a été tué par Benjamin Field, 28 ans, en 2015 après avoir manipulé l’homme plus âgé à des fins financières et tenté de faire passer sa mort pour un accident ou un suicide.

Peter a été dupé dans une fausse relation avec Benjamin, qui espérait que le retraité changerait son testament.

Benjamin a également ciblé la voisine de M. Farquhar, Ann Moore-Martin, 83 ans, et a été accusé d’avoir comploté pour la tuer, mais a été déclaré non coupable par le tribunal.

Parlant de l’histoire vraie derrière la série, la BBC a déclaré: « Cela raconte l’histoire de la rencontre d’un enseignant inspirant, Peter Farquhar, et d’un jeune étudiant charismatique, Ben Field, qui se sont liés par leur amour des livres et leur implication avec le Église d’Angleterre, a ouvert la voie à l’une des affaires criminelles les plus complexes et les plus déconcertantes de mémoire récente.

«Il se concentre également sur la façon dont les soupçons autour de la relation de Ben avec la voisine profondément religieuse de Peter, Ann Moore-Martin, également ciblée par Field, ont débloqué une série de révélations étonnantes, aboutissant à un procès qui a fait la une des journaux.

« Le sixième commandement capture les séductions initiales, l’éclairage au gaz extrême, l’enquête policière captivante et le meurtrier de Peter finalement traduit en justice quatre ans après sa mort prématurée.

« Tout en soulignant de manière poignante l’effet néfaste de l’isolement et de la solitude, il célèbre également la vie de Peter et d’Ann en tant que mentors chéris, parents très aimés et amis adorés. »

Le Sixième Commandement est-il basé sur un livre ?

Le sixième commandement n’est pas basé sur un livre, mais a été écrit comme un drame original par la scénariste acclamée Sarah Phelps.

S’adressant à la BBC à propos de la série, elle a déclaré : C’est une affaire tellement choquante et brutale ; comment un meurtrier a caché sa manipulation et sa malveillance à la vue d’une petite communauté, comment il s’est insinué dans la vie de ses victimes.

« C’est une histoire déchirante d’un tel désir désespéré et d’une telle solitude, mais même dans l’obscurité, il y a l’amour et le courage les plus étonnants. »

Qui fait partie du casting du Sixième Commandement ?

Le sixième commandement apporte avec lui un casting incroyable d’acteurs de haut niveau.

La programmation vedette comprend :

Timothy Spall comme Peter Farquhar

Anne Reid comme Ann Moore-Martin

Dame Sheila Hancock comme Elizabeth Zettl

Annabel Scholey comme Ann-Marie Blake

Eanna Hardwicke comme Ben Field

Conor MacNeill comme Martyn Smith

Adrian Rawlins comme Ian Farquhar

Amanda Root dans le rôle de Sue Farquhar

Comment puis-je regarder la télévision du Sixième Commandement ?

Le sixième commandement commence sur BBC One à 21 heures ce soir (16 juillet 2023) et se poursuit demain (18 juillet 2023) à la même heure.

Les deux derniers épisodes seront diffusés aux mêmes jours et heures la semaine suivante.

Les épisodes seront également diffusés sur le BBC iPlayer.