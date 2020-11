L’histoire vraie derrière l’aliment de base d’Arlo Guthrie pour Thanksgiving, «Alice’s Restaurant»

Photo de Michael Buckner / Getty Images

Avec une harmonie et une sensation en quatre parties.

Thanksgiving est là: un moment pour la famille, les amis, la sauce et Arlo Guthrie se frayent un chemin à travers une chanson anti-guerre de 18 minutes sur les déchets. Une coupe naturelle, non?

C’est ce que semblent avoir conclu diverses stations de radio rock à travers le pays, car la plupart des grandes villes d’Amérique ont maintenant au moins une station qui met un point d’honneur à jouer «Alice’s Restaurant» de Guthrie à chaque Thanksgiving. Dans ma propre ville natale de Philadelphie, Helen Leicht de WXPN la joue chaque année à midi, et les années non pandémiques, ma famille se rassemble autour de la radio comme si nous étions dans un vieux tableau de Norman Rockwell, déchirant du pain pour la farce et le chant. , “Nous avons eu un dîner de Thanksgiving qui ne pouvait pas être battu!”

«Alice’s Restaurant» de Guthrie est sorti à l’origine en 1967 sous le nom de «Alice’s Restaurant Massacree», et il ne s’agit que nominalement de Thanksgiving, d’Alice ou de son restaurant. C’est une histoire-chanson hirsute et décousue, dans laquelle Guthrie passe Thanksgiving (avec un dîner imbattable!) Avec Alice (du restaurant), puis en tant que faveur essaie de chasser ses ordures à la décharge, seulement pour constater que la décharge est fermée pour Thanksgiving. Il laisse donc les ordures dans une pile d’ordures au bord de la route et est ensuite arrêté pour détritus – ce qui, lorsque Guthrie se présente devant le comité de rédaction, est la raison pour laquelle l’armée cite le choix de ne pas le recruter.

«Vous voulez savoir si je suis assez moral pour rejoindre l’armée, brûler des femmes / enfants, des maisons et des villages après avoir été une punaise de la litière», dit Guthrie, à laquelle le sergent répond: «Kid, nous n’aimons pas votre espèce. “

Dans la livraison impassible de Guthrie, toute l’histoire a une qualité de rêve fébrile, mais la plupart de ce qui se passe est vrai. Les ordures de Guthrie ont fait le journal local ce fatidique Thanksgiving de 1965, avec le chef de la police William J. Obanhein (l’officier Obie de la chanson) faisant remarquer sévèrement qu’il espérait que l’affaire servirait «d’exemple à d’autres qui ne se soucient pas de l’élimination des ordures. . »

Et Guthrie a été, en fait, disqualifié du projet en raison de son dossier d’arrestation. «Je ne pouvais tout simplement pas y croire», a-t-il déclaré à NPR en 2005. «Et donc je l’ai transformé en chanson. Il a fallu environ un an pour le mettre en place, et je le raconte depuis à peu près.

La chanson que Guthrie continue de chanter depuis est une sorte d’ode cinglante à l’idiotie bureaucratique, à un système qui valorise tellement le conformisme qu’il traite les ordures comme un péché scandaleux alors même qu’il célèbre la violence militaire. Et à la fin, cela devient une chanson de protestation.

«La seule raison pour laquelle je / vous chante cette chanson maintenant est parce que vous connaissez peut-être quelqu’un dans une situation / situation similaire, ou vous êtes peut-être dans une situation similaire», explique Guthrie. «Et si vous êtes dans une / Situation comme celle-là, il n’y a qu’une seule chose que vous pouvez faire et c’est entrer / Le psy où que vous soyez, dites simplement: ‘Rétrécissez, vous pouvez obtenir / Tout ce que vous voulez, au restaurant d’Alice. ‘ Et sortez.

La chanson, proclame Guthrie, deviendra un mouvement: «le mouvement anti-massacre d’Alice’s Restaurant». Un massacre est une série d’événements absurdes, donc le mouvement des restaurants d’Alice est contre l’absurdité et en faveur de la raison. Il est contre l’arrestation de quelqu’un pour détritus et en faveur de la fin des guerres.

«Alice’s Restaurant» a eu sa première radio en février 1967 sur le WBAI-FM de New York, dans une performance live, et il est presque immédiatement devenu un succès fulgurant. Guthrie a sorti un enregistrement d’une autre performance en direct en octobre de cette année – l’enregistrement que les stations de radio jouent maintenant – et c’est alors que la chanson a commencé à devenir une institution de Thanksgiving.

«Cela célèbre l’idiotie, direz-vous», a déclaré Guthrie en 2005. «Je veux dire, merci Dieu que les gens qui dirigent ce monde ne sont pas assez intelligents pour continuer à le diriger pour toujours.

Un sentiment particulièrement réconfortant cette année. Joyeux Action de Graces.