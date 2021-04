Chaque fois que nous entendons le mot «grands-parents», nous imaginons des personnes âgées aux cheveux gris. Cependant, un TikToker a changé cette définition en révélant à ses 58 000 followers qu’il est récemment devenu grand-père à l’âge de 39 ans. À un âge où de nombreuses personnes sont encore aux prises avec la méchanceté de leurs enfants, cette déclaration de Carl Paoli a laissé les gens confus. .

Paoli avait posté une vidéo TikTok au début du mois dans laquelle on peut le voir en train d’apporter un biberon à sa femme qui tenait un bébé. En regardant la vidéo, ses adeptes ont dû initialement penser que c’était son bébé, mais sa légende a été un choc qui disait: «Le meilleur pour le meilleur #grandpalife.»

Puisque Paoli ne semblait pas trop vieux pour être grand-père, les utilisateurs de TikToker ont inondé sa section de commentaires de questions curieuses. Un de ces utilisateurs a même présumé que Paoli avait environ 25 ans. Mais finalement, un utilisateur de TikTok a eu le courage de lui demander son âge, ce à quoi Paoli a répondu qu’il avait 39 ans.

Comme les internautes ne pouvaient pas comprendre ce fait, Paoli a partagé une autre vidéo TikTok le 20 avril pour satisfaire leur curiosité, où il a expliqué comment il est devenu grand-père à un si jeune âge.

Dans la vidéo, Paoli a révélé que lui et sa femme avaient adopté une fille de 17 ans qui a maintenant 23 ans et a récemment donné naissance à un garçon, faisant ainsi de Carl et de sa femme des grands-parents.

Paoli a également partagé à quel point il aime et apprécie le rôle d’un grand-père. Paoli a également partagé la vidéo sur Instagram.

Les utilisateurs des médias sociaux étaient ravis de connaître la belle histoire de Paoli et souhaitaient que son petit-fils ait une vie bénie.

Plus d’un million de personnes ont regardé le clip depuis qu’il a été partagé sur l’application de partage de vidéos et il a reçu environ 2,55 lakh likes et plus de 1 500 commentaires.

Mots-clés: Carl Paoli, TikTok, Instagram, grands-parents, grand-père

Lisez toutes les dernières nouvelles et les dernières nouvelles ici