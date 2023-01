L’histoire « triste mais inspirante » de Shark Tank India Pitcher a Twitter pour lui

Shark Tank India La saison 2 a fait l’objet de nombreuses critiques sur les réseaux sociaux, de nombreux téléspectateurs affirmant que l’émission avait pris une tournure sentimentale semblable à Indian Idol. Cependant, un lanceur a réussi à toucher le cœur des téléspectateurs, leurs émotions sonnant comme authentiques. Ganesh Balakrishnan, le fondateur des chaussures bio “Flatheads”, a partagé que son entreprise pourrait fermer s’il ne parvenait pas à obtenir un financement de l’émission. Il est devenu émotif et s’est effondré en disant qu’il chercherait un emploi s’il ne pouvait pas obtenir d’investissement et qu’il redémarrerait son entreprise quand il le pourrait.

Anupam Mittal lui a même proposé un emploi, les autres requins le soutenant également. “Ce gars #Flatheads est tellement authentique et transparent avec son histoire et ses échecs. Dire que vous n’avez pas pu réussir avec l’entreprise sur une télévision nationale demande tellement de courage”, a écrit un utilisateur de Twitter.

“En plus de l’éducation et de l’expertise, vous avez besoin de courage, de travail acharné, de dévouement et d’innovation pour devenir un grand entrepreneur. Rencontrez M. Ganesh qui a presque tout mais fait face à la malchance et au manque de soutien même après avoir fabriqué des produits en Inde », a écrit un autre.« Le drame émotionnel d’aujourd’hui valait la peine d’être regardé », lit un tweet.

@ganeshb78 – Esprit d’entrepreneur. Vous êtes en panne mais pas hors de l’entreprise. Flatheads – tôt ou tard, sera une incroyable marque de chaussures de confort D2C. Tellement bien dit @AnupamMittal– “Shark tank n’est pas seulement une question d’investissements/d’affaires, c’est une question de perspective.” #têtes plates — Anik Mardia (@anik_mardia) 6 janvier 2023

En plus de l’éducation et de l’expertise, vous avez besoin de courage, de travail acharné, de dévouement et d’innovation pour devenir un grand entrepreneur. Rencontrez M. Ganesh qui a presque tout mais fait face à la malchance et au manque de soutien même après avoir fabriqué des produits en Inde. Les gars, faites-en un chef-d’œuvre. RT svp#têtes plates pic.twitter.com/SQQMfBbNLa– Vikrant Singh (@_vikrantsingh) 6 janvier 2023

Cette #Têtes plates Guy est tellement authentique et transparent avec son histoire et ses échecs. Dire que vous ne pourriez pas réussir avec l’entreprise sur une télévision nationale nécessite tellement de courage. – Sagar Khatri 🇮🇳 (@dssagar93) 6 janvier 2023

L’histoire des flatheads était si triste et pourtant si inspirante, ganesh balakrishnan était incroyable… j’espère que quelque chose de bien se produira avec l’aventure et #Têtes plates devient l’une des grandes marques. J’ai adoré leur produit souhaitant à l’avenir être leur client#SharkTankIndia pic.twitter.com/DV2wccjq2p— SAIKIRAN BIRADAR (@saikiranbirada4) 6 janvier 2023

Balakrishnan s’est vu proposer un accord par les requins Peyush Bansal et Vineeta Singh dans lequel ils exigeaient 33,3% des parts de son entreprise, mais l’entrepreneur a choisi d’écouter les conseils des requins et a décidé de tout recommencer.

