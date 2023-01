L’histoire suggère que le marché rebondit en 2023. Qu’est-ce qui pourrait mal tourner ? Abondance

“Qu’est ce qui pourrait aller mal?” devrait être la thèse de Wall Street pour 2023.

Bien qu’il soit extrêmement rare que les cours boursiers chutent pendant deux années consécutives, rien ne suggère que cela ne puisse pas se produire, comme ce fut le cas de 2000-2002, 1973-1974, de 1929-1932, puis de nouveau de 1939-1941.

Mon collègue, Bob Pisani, a récemment noté que ce sont les quatre seules occasions où les actions ont chuté deux années de suite ou plus depuis 1928.

Mais regardons la longue liste de risques en 2023.

Premièrement, la Réserve fédérale prévoit non seulement d’augmenter les taux jusqu’à trois fois de plus au début de cette année d’un cumulatif de trois quarts de pour cent. Les responsables de la Fed ont également déclaré publiquement qu’une fois que la banque centrale aura fini de relever les taux, elle s’attend à les maintenir à un niveau élevé pour le reste de l’année, apparemment indépendamment des progrès de l’inflation.

La hausse des taux d’intérêt demeure un sérieux obstacle à un nouveau marché haussier des actions, comme l’histoire nous l’a montré.

En outre, d’autres banques centrales emboîtent le pas, augmentant le risque de récession mondiale, de baisse des bénéfices des entreprises et de perturbations continues de la finance à effet de levier.

Certains stratèges du marché suggèrent que les bénéfices du S&P 500 pourraient chuter jusqu’à 200 dollars par action en 2023. Mettez un multiple de 15 et le S&P pourrait se négocier aussi bas que 3 000 avant que le marché ne touche le fond.

Il existe également un risque croissant de défauts de paiement dans les obligations non-investment grade, ou «junk», et – d’après ce que me disent les professionnels – dans les obligations de prêt garanties, qui ont toutes deux tendance à subir des déclassements et des défauts de paiement en période de récession.

C’est le type de tumulte du marché qui nuit aux institutions financières et augmente la possibilité d’un risque systémique, souvent associé à des renflouements et à un soi-disant pivot de la politique de la Fed.

Nous avons déjà vu, effectivement, un effondrement de l’immobilier résidentiel, car les ventes de maisons en attente, les nouvelles ventes, les ventes existantes et les prix des maisons ont tous diminué. Dans certains cas, la baisse a été aussi importante et aussi rapide qu’à n’importe quel moment de l’histoire économique récente, y compris l’effondrement de l’immobilier et du crédit qui a conduit à la crise financière de 2008.

Alors que d’autres banques centrales continuent d’augmenter leurs taux, comme la Banque centrale européenne, le risque d’une nouvelle crise de la dette souveraine, à la 2011, pointe le bout de son nez alors que l’Italie, parmi les pays européens les plus endettés, semble être au centre de ce risque croissant.

Ensuite, il y a la Chine. Alors qu’elle abandonne sa politique zéro-Covid, il semble que la pandémie se propage de manière incontrôlée avec jusqu’à 350 millions de citoyens chinois touchés par la dernière souche, selon plusieurs rapports publiés. Les travailleurs chinois semblent réticents à retourner au travail, faisant craindre que la réouverture de la Chine ne soit un échec.

Certains économistes, chez Barclay’s par exemple, prévoient une contraction des exportations chinoises affaiblissant les perspectives d’un rebond de la croissance, alors que le reste du monde se dirige vers la récession. Ce n’est pas de cela qu’il s’agit pour une reprise mondiale synchronisée.

La guerre en Ukraine se poursuit, la Russie coupant désormais l’approvisionnement en énergie des pays qui ne paieront pas plus qu’un prix plafonné du G-7 pour le pétrole de Moscou. Cela pourrait n’être qu’un effet négatif à court terme, car une économie mondiale plus faible, y compris celle de la Chine, entraînerait une baisse de la demande de brut et probablement plus que compensée par la réduction des approvisionnements en provenance de Russie.

Lorsque vous résumez tout, 2023 pourrait être l’année du “P”.

Un pivot de la Fed ?

Pandémie chinoise renouvelée ?

La fin de Poutine ?

Une récession des bénéfices ?

Troubles politiques aux États-Unis, en Chine, en Corée du Nord et en Iran ?

Tout cela pourrait bien indiquer une paire d’années de baisse pour les actions.

Si l’inflation diminue, que la Chine rebondit et que la guerre en Ukraine se termine, la seconde moitié de l’année pourrait conduire à une sacrée flambée. Mais le monde devra franchir tous ces obstacles avant que Wall Street puisse à nouveau « mettre le Ritz ».

— Ron Insana est contributeur CNBC et conseiller principal chez Schroders.