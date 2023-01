L’histoire sincère d’un médecin d’Hyderabad d’un patient cancéreux de 6 ans quitte Internet en larmes

“Il n’est jamais trop tard” a prouvé un médecin qui a donné à une famille de précieux moments à célébrer avec leur enfant atteint d’un cancer. L’histoire touchante est celle d’un patient cancéreux de 6 ans qui a demandé au médecin de ne pas parler de la maladie à ses parents. Le Dr Sudhir Kumar, neurologue à l’hôpital Apollo d’Hyderabad, s’est rendu sur Twitter pour partager un message sincère sur un jeune patient atteint d’un cancer dont la demande inhabituelle et l’histoire inspirante ont laissé Internet en larmes.

Le fil a commencé par des mots déchirants d’un patient du nom de Manu (bien que ce ne soit pas son vrai nom) qui a dit : « Docteur, j’ai un cancer de grade 4 et je ne vivrai que 6 mois de plus, ne parlez pas à mes parents de Le Dr Sudhir a ensuite décrit l’exemple depuis le début lorsqu’il était occupé à l’OPD et qu’un couple est entré pour parler de leur enfant souffrant d’un cancer de grade 4. Tout comme d’autres parents le feraient, ils ont également demandé lui de ne pas divulguer l’état à l’enfant et de se contenter de le conseiller sur le traitement auquel le médecin l’obligeait.En voyant les dossiers, le Dr Sudhir s’est rendu compte que Manu souffrait d’un “glioblastome multiforme de grade 4 dans le côté gauche du cerveau, en raison à laquelle il a eu une paralysie de la main droite et de la jambe. La tumeur au cerveau a laissé une partie de son corps paralysée, ce qui a provoqué des convulsions.

6 ans pour moi : “Docteur, j’ai un cancer de grade 4 et je ne vivrai que 6 mois de plus, n’en parlez pas à mes parents”1. C’était un autre OPD occupé, quand un jeune couple est entré. Ils avaient une demande “Manu attend dehors. Il a un cancer, mais nous ne le lui avons pas révélé +— Dr Sudhir Kumar MD DM🇮🇳 (@hyderabaddoctor) 4 janvier 2023

3. Après avoir examiné les antécédents et les dossiers médicaux, Manu avait reçu un diagnostic de glioblastome multiforme de grade 4 du côté gauche du cerveau, à cause duquel il avait une paralysie de la main et de la jambe droites. Il avait été opéré et suivait une chimiothérapie. Les convulsions étaient dues à un cancer du cerveau. #MedTwitter— Dr Sudhir Kumar MD DM🇮🇳 (@hyderabaddoctor) 4 janvier 2023

Ce qui a suivi n’était pas attendu d’un si jeune patient qui était plus préoccupé par ses parents que par sa mort. Il a demandé à avoir un mot privé avec le Dr Sudhir, ce que ses parents ont accepté. Après avoir quitté la pièce, Manu a dit : “Docteur, j’ai tout lu sur la maladie sur iPad et je suis conscient que je ne vivrai que 6 mois de plus mais je n’ai pas partagé cela avec mes parents, car ils s’énerveraient . Ils m’aiment beaucoup. S’il vous plaît, ne partagez pas avec eux. Cela a laissé le médecin engourdi et sans voix.

5. Après que les parents aient quitté la pièce pour attendre à l’extérieur, Manu a dit : “Dr, j’ai tout lu sur la maladie sur iPad et je suis conscient que je ne vivrai que 6 mois de plus mais je n’ai pas partagé cela avec mes parents, car ils s’énerveraient. Ils m’aiment beaucoup. S’il vous plaît, ne partagez pas avec eux “- Dr Sudhir Kumar MD DM🇮🇳 (@hyderabaddoctor) 4 janvier 2023

Mais, le Dr Sudhir s’est ressaisi et a demandé à avoir un autre mot avec les parents de Manu pendant qu’il attendait dehors la conversation des anciens. Le médecin a révélé toute la situation au couple car il voulait que la famille soit “sur la même longueur d’onde sur cette question sensible”. Il a expliqué : “Il était vital que la famille s’amuse ensemble, quel que soit le temps qu’il restait.”

Pendant ce temps, neuf mois plus tard, les parents de Manu sont retournés voir le Dr Sudhir qui les a immédiatement reconnus et s’est enquis de la santé de Manu. « Docteur, nous avons passé un bon moment avec Manu après vous avoir rencontré. Il voulait visiter Disneyland et nous sommes allés avec lui. Nous avons pris un congé temporaire de notre travail et passé du temps de qualité avec Manu », ont-ils déclaré. Après avoir remercié le médecin de les avoir aidés à gérer la situation, ils ont ajouté : « Nous l’avons perdu il y a un mois. La visite d’aujourd’hui est simplement pour vous remercier d’avoir donné nous ces 8 meilleurs mois.”

9. “Docteur, nous avons passé un bon moment avec Manu après vous avoir rencontré. Il voulait visiter Disneyland et nous sommes allés avec lui. Nous avons pris un congé temporaire et passé du temps de qualité avec Manu. “”Nous l’avons perdu il y a un mois. La visite d’aujourd’hui est juste pour vous remercier de nous avoir donné ces 8 meilleurs mois.”— Dr Sudhir Kumar MD DM🇮🇳 (@hyderabaddoctor) 4 janvier 2023

L’histoire de Manu a laissé les internautes les larmes aux yeux car ils ont été stupéfaits par son courage et sa compréhension à un stade si précoce de la vie qui était, en effet, incroyable. «Touché et sans voix…», a écrit un utilisateur des médias sociaux. « Cela m’a brisé le cœur. Nous accordons toujours aux enfants moins de crédit qu’ils ne le méritent. Merci pour le partage », a commenté un autre.

