L’histoire sauvage du vrai bâtiment “Only Murders”

La bataille s’est terminée en 1994, lorsque le promoteur Gary Barnett, qui n’avait alors que 38 ans, a acheté l’immeuble avec un groupe d’investisseurs pour 15 millions de dollars. (Dans le cadre de l’accord, Mme Seril a insisté pour conserver un appartement de 3 000 pieds carrés à loyer contrôlé pour elle-même – à sa mort, en 2004, elle ne payait que 450 $ par mois.) Une décennie plus tard, M. Barnett et sa société, Extell Development, construirait One57, le gratte-ciel en verre bleu en forme d’entonnoir sur la 57e ouest qui était la première tour super haute de la ville et, ce faisant, susciterait la colère des conservateurs, des urbanistes et des groupes civiques. Mais dans ces années-là, c’était un héros. Le Belnord était sa première propriété à Manhattan, et il dépenserait 100 millions de dollars pour le consolider.

Il a conclu divers accords avec des locataires individuels alors qu’il tentait de transformer l’endroit en un immeuble locatif de luxe, avec des appartements loués jusqu’à 45 000 $ par mois. Pour un rabbin et sa famille qui payaient 275 $ pour un appartement de 4 000 pieds carrés, M. Barnett a acheté une maison dans la banlieue du New Jersey. Ensuite, il y avait l’habitant du penthouse qui rêvait du désert: il l’a emmenée à Las Vegas pour choisir une maison avec piscine, a organisé son achat et a payé ses frais de déménagement. D’autres locataires ont choisi de conserver leurs faibles loyers, mais ont accepté de troquer leurs vastes appartements de 11 pièces contre de plus petits.

M. Barnett a un jour plaisanté en disant que la fontaine qu’il avait ressuscitée à grands frais – un projet qui impliquait de la démonter et de la transporter pour la réparer – était la fontaine de jouvence, car personne ne semblait jamais mourir au Belnord.