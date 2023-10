L’histoire romantique de Jada Pinkett Smith et Will Smith avec leurs anciens ex – Hollywood Life

Crédit d’image : MÉGA

Jada Pinkett-Smith et Will Smith ils se sont mariés en 1997 et sont restés mariés longtemps, mais ils ont chacun leur propre passé amoureux. Leur relation qui a été sous les projecteurs ces derniers temps grâce aux nouveaux mémoires de Jada a été tristement célèbre à un moment donné en raison d’un « enchevêtrement » entre Jada et l’un de ses amis (plus de détails ci-dessous). Depuis, Jada a révélé qu’elle et Will étaient séparés depuis 2016.

Leur histoire d’amour était assez célèbre : Jada a auditionné pour le rôle de la petite amie de son personnage dans Le Prince de Bel Air en 1994, mais mesurant cinq pieds de haut, le Un monde différent l’étoile a été jugée trop courte. Le rôle a fini par revenir à Nia Long, mais après la fin du premier mariage de Will en 1995, il a commencé à sortir avec Jada la même année. Après s’être mariés en 1997, ils ont accueilli deux enfants : un fils Jaden Smith en 1998, et sa fille Willow Smith En 2000.

Alors, qui a fait la romance entre Will et Jada avant – et dans le cas de Jada, pendant – la période où ils étaient ensemble ? Découvrez ci-dessous.

L’histoire des rencontres de Jada Pinkett Smith

Colline de Grant

Jada est sortie avec une ancienne star de la NBA Colline de Grantqui a joué pour des équipes comme le Pistons de Détroit et Soleils de Phénix, entre 1993-1995. Sur sa série Facebook Watch Discussion à la table rouge en décembre 2018, l’actrice a même révélé que le basketteur professionnel était le premier petit ami qu’elle avait ramené à la maison pendant les fêtes de fin d’année ! Après la fin de la relation, Grant a épousé l’auteur-compositeur-interprète Tamia Colline en 1999, et le couple partage désormais des filles Myla Grâce et Lael Rose.

Août Alsina

La tristement célèbre « enchevêtrement » de Jada avec le chanteur Août Alsina s’est en fait produit alors qu’elle était en rupture avec Will. Jada a rencontré la chanteuse née en 1992 sur le plateau de ses enfants Jaden et Willow au Wireless Festival 2015 à Londres, et les deux ont déclenché des rumeurs de romance (et donc des rumeurs de divorce entre Jada et Will) dans les années à venir. Cependant, ce n’est qu’en juin 2020 qu’August a affirmé que Will aurait donné au chanteur sa « bénédiction » pour sortir avec Jada, suggérant qu’ils avaient eu un mariage ouvert (ce que Jada avait précédemment nié dans une publication sur Facebook en 2013).

« Je me suis totalement consacré à cette relation pendant des années de ma vie, et je l’ai vraiment et vraiment, vraiment, profondément aimé et j’ai une tonne d’amour pour elle », a déclaré August à propos de sa relation avec Jada lors d’une interview avec Le Club des Petits Déjeuners Angela Lee en juin 2020. Il a ajouté : « Je m’y suis consacré. Je m’y suis entièrement donné. À tel point que je peux mourir maintenant et être d’accord en sachant que je me suis pleinement donné à quelqu’un…. Et certaines personnes n’obtiendront jamais cela au cours de cette vie.

Après avoir lancé cette bombe, Jada a déclaré publiquement son propre talk-show, Discussion à la table rouge, pour préciser qu’elle avait eu un « enchevêtrement » avec August alors que sa relation avec Will était « terminée » à l’époque. Jada a également expliqué que sa relation avec August a commencé comme « une amitié », car elle « a commencé par un besoin d’aide et par le désir de l’aider avec sa santé et son état mental » (August a été ouvert sur sa dépendance passée aux opioïdes).

En ce qui concerne August disant que Will a donné à Jada sa « permission » de laisser cette nouvelle romance s’épanouir, La matrice rechargée La star a déclaré dans son émission-débat Facebook Watch en juillet 2020 : « La seule personne qui peut donner la permission dans cette circonstance particulière est moi-même. Mais ce qu’August essayait probablement de communiquer – parce que je voyais bien comment il percevrait cela comme une autorisation, parce que nous étions séparés, à l’amiable –, je pense qu’il voulait aussi faire comprendre qu’il n’est pas un briseur de ménage, ce qui n’est pas le cas.

L’histoire des rencontres de Will Smith

Garcelle Beauvais

Actrice et star de télé-réalité Garcelle Beauvais a fait la une des journaux lorsqu’elle a révélé qu’elle était sortie avec Will lors d’un épisode de mai 2020 de Les vraies femmes au foyer de Beverly Hills. Elle a fait cette confession juste devant Sheree Zampino, qui est l’ex-femme de Will ! « Il avait chaud. Il était célibataire, j’étais célibataire, vous savez, ça arrive à Hollywood », a avoué Garcelle dans l’épisode ! Cependant, Garcelle a précisé que la relation avait eu lieu avant le mariage de Sheree avec Will (ils se sont mariés en 1992). Garcelle a joué l’intérêt amoureux de Will dans le film de 1999 Sauvage Far West.

Sheree Zampino

Sheree Zampino était la première épouse de Will. Ils se sont mariés en 1992 et ont eu un fils, Trey Smith, plus tard cette année. Mais après que Will ait rencontré Jada alors qu’elle auditionnait pour être la petite amie de son personnage dans Le Prince de Bel Air en 1994, Will s’est vite rendu compte qu’il était censé être marié à Jada.

Un soir, lors d’un dîner avec Sheree, Will a déclaré qu’il avait « réalisé que [he] « Je n’étais pas avec la personne avec qui j’étais censé être » et a commencé à « pleurer de manière incontrôlable » dans les toilettes du restaurant, ce dont il s’est souvenu dans un épisode d’octobre 2018 de Discussion à la table rouge. Cependant, Will savait qu’il « ne divorcerait jamais » et n’avait pas entretenu de relation avec Jada pendant le mariage – c’était également Sheree qui avait demandé le divorce le jour de la Saint-Valentin en 1995.

« Le divorce a été la pire chose de ma vie d’adulte. Le divorce a été pour moi l’échec ultime. J’ai été beaucoup blessé dans ma vie d’adulte, mais je ne pense pas que quoi que ce soit puisse affecter l’échec du divorce de la mère de mon fils de 2 ans », a avoué Will à sa femme, Jada, dans un épisode de juin 2020. Discussion à la table rouge.

À ce jour, Sheree et Will ont maintenu une relation de coparentalité amicale. « Will et moi, lorsque nous avons divorcé, nous n’avons jamais eu de relation sans Trey au centre », a déclaré Sheree lors d’un épisode de mai 2020 de RHOBH (le même épisode dans lequel Garcelle a révélé sa liaison avec Will).