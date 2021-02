L’histoire rencontre le présent sur l’album ‘Judas and the Black Messiah’

Le message d’un film ne doit pas nécessairement se terminer par le générique de clôture. Les cinéastes et musiciens noirs tirent le meilleur parti des albums «inspirés par» qui sont tout sauf des pensées après coup; ils extrapolent hardiment à partir de l’histoire racontée à l’écran. «Black Panther», «The Lion King» et maintenant «Judas and the Black Messiah» – le film du réalisateur Shaka King sur le meurtre par la police en 1969 du président de l’Illinois Black Panther Party Fred Hampton – sont arrivés avec des albums compagnons qui relient la fantaisie et l’histoire à leurs répercussions ici et maintenant.

«Judas and the Black Messiah: The Inspired Album» déborde de musique et d’idées: 22 titres, dont beaucoup collaboratifs. Avec Hit-Boy comme l’un des producteurs exécutifs (et le rappeur sur son propre morceau), l’album rassemble des hitmakers hip-hop passés et actuels, avec Nas, Jay-Z et Black Thought des Roots aux côtés de Pooh Shiesty, Polo G, Lil Durk et BJ le Chicago Kid.

Bien que l’album soit une compilation de dizaines de rappeurs, chanteurs, producteurs et auteurs-compositeurs, il a un son cohérent: soul, sombre et rétro comme la chanson de clôture du film, Son « Fight for You », imprégnée de la triste détermination de Marvin Gaye. Une grande partie de l’album est tournée vers le hip-hop des années 1990: s’appuyant sur des instruments et des échantillons de groupes complets, entrecoupés de crochets mélodiques et énonçant fermement les paroles.

Certaines pistes abordent directement les particularités du film. L’album s’ouvre sur une apparition de Fred Hampton Jr. dans «Cointelpro / Dec. 4 « : commémorant son père, rappelant aux auditeurs Cointelpro (le programme illégal de contre-espionnage clandestin des années 1960 du FBI visant les groupes de défense des droits civils et d’autres subversifs perçus) et reliant fermement l’oratoire politique au hip-hop; la piste se termine par une boucle de l’ancien Hampton proclamant: «Je suis un révolutionnaire!

«Black Messiah» de Rakim livre une biographie laconique et magistrale de Hampton sur des échantillons d’un single soul de 1967, «Suis-je un homme bon» de Them Two. Dans « Quelque chose ne va pas, » sur des accords de guitare bluesy, Masego chante la corruption et Rapsody jure: «Cointelpro a eu la cible sur moi / Mais nous ne nous retirons pas tant que les gens ne seront pas tous libres.»

Mais l’objectif s’élargit inévitablement pour englober le présent. Polo G’s « Dernier homme debout » – avec des accords de piano sombres et un échantillon vocal tremblant – relie amèrement les pensées de Hampton et des Black Panthers au racisme systémique profondément enraciné, à la brutalité policière et au mouvement Black Lives Matter. Smino et Saba collaborent sur «Plaidez le 45e», esquisser la paranoïa et le ressentiment dans des phrases vives et jazzy. Pensée noire « Bienvenue en Amérique, » avec des chœurs vocaux graveleux de CS Armstrong et des éclairs d’une chorale gospel, est un rappel véhément de siècles d’exploitation, se souvenant de «chaque corps perdu croisé, goudronné, plumes et ballotté» et insistant: «Ce tissu américain n’a jamais été doux suivait son cours.

Mémorial et flash d’information se combinent dans «À quoi ça ressemble» de Nipsey Hussle – qui a été tué en 2019 – et Jay-Z, une marche hip-hop avec un piano inquiétant, des accords de cuivres et des voix chorales planantes. La chanson avertit que le succès transforme les Noirs en cibles: « Vous réussissez, puis cela devient stressant », a frappé Hussle. Puis le vers de Jay-Z pivote d’idées similaires – «Vous savez qu’ils détestent quand vous devenez plus que ce à quoi ils s’attendent» – à la réponse inadéquate de la police à l’insurrection du 6 janvier: «Vous laissez les craquelins prendre d’assaut votre Capitole, mettez-leur les pieds sur ton bureau / Et pourtant tu me parles durement, j’ai perdu tout mon petit respect. Jay-Z est né le 4 décembre 1969, le jour où Hampton a été tué lors d’une descente de police. L’histoire semble personnelle.

artistes variés

« Judas et le Messie noir: l’album inspiré »

(Groupe de musique à six cours / RCA)