Deux politologues, Sarah Binder et Steven Smith, ont identifié chaque projet de loi entre 1917 et 1994 qui, selon eux, est mort uniquement à cause de l’obstruction systématique. Parmi ceux-ci, la moitié étaient des projets de loi sur les droits civiques, y compris des projets de loi anti-lynchage proposés en 1922 et 1935.

