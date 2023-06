Novak Djokovic admet que « l’histoire plane » sur lui alors qu’il affronte Casper Ruud lors de la finale de Roland-Garros dimanche avec un record masculin de 23e titre du Grand Chelem tout près.

Le Serbe de 36 ans peut marquer de nombreux jalons lors de ce qui sera son septième match de championnat à Roland Garros.

En plus de briser l’égalité des 22 Chelems qu’il partage avec Rafael Nadal, il peut devenir à la fois le champion le plus âgé du tournoi et le seul homme à avoir remporté les quatre tournois majeurs à au moins trois reprises.

« La seule chose que je peux dire, c’est que je suis très concentré. L’histoire est toujours quelque chose qui plane sur moi », a déclaré Djokovic, lauréat 2016 et 2021 à Paris et désormais le plus vieux finaliste en 93 ans.

Djokovic, disputant sa 34e finale de Grand Chelem, peut également revenir au classement numéro un mondial avec une victoire sur Ruud, en remplacement de Carlos Alcaraz, l’homme qu’il a battu en demi-finale.

La victoire de dimanche le placerait une fois de plus à mi-chemin d’un calendrier historique du Grand Chelem, un balayage des quatre tournois majeurs la même année qui n’a jamais été réalisé que par deux hommes.

Rod Laver l’a accompli deux fois, la dernière en 1969.

Djokovic, cependant, refuse d’envisager une telle domination, se méfiant de la façon dont la pression a condamné sa dernière tentative d’empocher les quatre Grands Chelems la même année lorsqu’il a perdu la finale de l’US Open 2021 contre Daniil Medvedev.

« Je ne pense pas à un claquement de calendrier. Je pense vraiment juste à gagner un autre titre du Grand Chelem ici dimanche, et je suis si proche. Je sais cela. Je connais le sentiment », a déclaré Djokovic.

– ‘Parler d’histoire’ –

« L’expérience est de mon côté, mais gagne-t-elle des matchs ? Je ne pense pas. Je dois être prêt pour une autre longue bataille, et après la finale, si je gagne, parlons d’histoire. »

Ruud a été finaliste de Rafael Nadal lors de la finale de 2022 avant de perdre également le match de championnat à l’US Open face à Alcaraz.

Le Norvégien de 24 ans n’a jamais battu Djokovic en quatre rencontres et n’a pas encore remporté de set.

Si ce n’était pas assez intimidant, la simple présence de Djokovic de l’autre côté du filet présente un autre défi.

Alcaraz a admis que la tension qu’il a ressentie en affrontant le Serbe pour la première fois dans un match du Grand Chelem a provoqué des crampes corporelles qui ont torpillé ses espoirs en demi-finale.

« Novak est une légende de notre sport », a déclaré Alcaraz. « Si quelqu’un dit qu’il va sur le terrain sans nerfs en jouant contre Novak, il ment.

« Bien sûr que jouer une demi-finale d’un Grand Chelem, tu as beaucoup de nerfs, mais encore plus face à Novak. C’est la vérité. »

Alors que Djokovic a finalement remporté la victoire lors de la demi-finale de vendredi, remportant 10 des 11 derniers matchs contre Alcaraz, malade, il a été hué pour avoir donné un coup de poing alors que la victoire se rapprochait.

Cependant, il est tellement habitué à être le méchant pantomime du sport que c’est devenu une source d’inspiration.

« Cela ne me dérange pas. Ce n’est pas le premier; probablement pas le dernier. Je vais juste continuer à gagner », a-t-il prévenu.

– ‘Novak seul humain’ –

Malgré le bilan désespérément médiocre de Ruud contre Djokovic, il peut souligner ses prouesses sur terre battue.

Depuis 2020, il a le plus de victoires en surface avec 87, le plus de finales avec 12 et neuf titres.

Dimanche, le numéro quatre mondial tentera de s’assurer que toute la pression repose sur les épaules de Djokovic.

« Je pense que c’est juste une question de ne pas penser que j’ai ‘besoin’ de gagner ce match. C’est un mot que j’essaie d’éviter », a-t-il déclaré.

Alexander Zverev, battu en deux sets par Ruud en demi-finale, pense que Djokovic pourrait craquer sous le poids des attentes.

« Si je devais parier de l’argent, peut-être que je ne parierais pas trop sur Casper. A-t-il des chances ? Oui, il le fait », a déclaré Zverev après une troisième défaite consécutive en demi-finale à Paris.

«Mais je pense que ça ne pourrait pas être mieux pour Casper. Novak est l’un des meilleurs joueurs du monde, c’est sûr, mais quand on est au bord de l’histoire, je pense que cela ajoute un peu de pression.

« Vous vous souvenez de la finale de l’US Open qu’il a eue avec Medvedev ? La pression, vous savez, nous sommes tous humains. Novak est humain. »

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un flux d’agence de presse syndiqué – AFP)