L’histoire orale afro-américaine fait l’objet de la prochaine série de conférences Ellwood – Shaw Local

DeKALB – Le projet d’histoire orale afro-américaine fera l’objet du prochain programme Brown Bag / Local Lore organisé par le Ellwood House Museum.

Le programme débutera à midi jeudi au centre des visiteurs du musée Ellwood House, 420 Linden Place.

Le programme est gratuit et ouvert au public, selon un communiqué de presse.

Au cours de la présentation, Stanley Arnold et Drew VandeCreek dirigeront la discussion et exploreront le début du projet, certaines des histoires incluses dans le projet et les plans pour l’avenir du projet.

Le projet d’histoire orale afro-américaine de la Northern Illinois University, en partenariat avec le centre d’histoire du comté de DeKalb, recueille des entretiens d’histoire orale avec des membres afro-américains de la communauté universitaire et des résidents du comté de DeKalb au format vidéo ou audio. Le projet consiste actuellement en 23 entretiens. Les membres du corps professoral et du personnel des bibliothèques universitaires les affichent, accompagnés de relevés de notes, sur un site Web intégré à la bibliothèque numérique de la Northern Illinois University.

La conférence du African American Oral History Project fait partie de « Brown Bag Lunch/Local Lore », une série de conférences gratuites proposées en collaboration par le Ellwood House Museum et le DeKalb County History Center.

Pour vous inscrire, visitez le site Web du centre d’histoire du comté de DeKalb, dekalbcountyhistory.org et faites défiler jusqu’à “Événements à venir”.

Brown Bag Lunch/Local Lore est financé en partie par le Mary E. Stevens Concert and Lecture Fund.

Pour plus d’informations, appelez le 815-895-5762 ou envoyez un e-mail à info@dekalbcountyhistory.org.