L’histoire olympique dans les dessins animés explique comment les jeux défient les menaces

Alors que l’opinion publique japonaise se retourne contre les Jeux olympiques de Tokyo, touchés par la pandémie, un livre publié jeudi par un initié de longue date du CIO détaille comment les appels à l’annulation font désormais partie de l’organisation de jeux modernes.

Les craintes du virus Zika menaçaient les Jeux olympiques de Rio de Janeiro en 2016 et la diplomatie nucléaire dans la péninsule coréenne était un risque avant les Jeux d’hiver de 2018 à Pyeongchang, écrit Michael Payne dans son histoire olympique non officielle et irrévérencieuse « Toon In !

Payne raconte comment les deux ont également fait face à des menaces existentielles pendant les jeux – en raison d’une mauvaise gestion à Rio et d’un piratage russe des systèmes d’exploitation des organisateurs en Corée du Sud.

L’adversité et les problèmes tardifs avec de nombreuses villes hôtes ont rendu le Comité international olympique résilient pour se préparer à l’ouverture de Tokyo le 23 juillet, a déclaré Payne.

« Si vous êtes au sein du CIO depuis quelques années, vous commencez à comprendre les problèmes ou les défis qui feraient planter une entreprise ou une organisation normale », a-t-il déclaré dans une interview au Musée Olympique.

« Il suffit de rester concentré et de se diriger vers l’avenir », a ajouté l’ancien directeur marketing du CIO. « Je pense qu’en fin de compte, les jeux (de Tokyo) resteront dans les mémoires pour les grandes performances sportives. »

L’opinion publique au Japon compte actuellement entre 50% et 80% des personnes interrogées souhaitant annuler les jeux. L’état d’urgence a été prolongé à Tokyo et dans d’autres régions pour lutter contre les infections au COVID-19 et un déploiement lent du vaccin signifie que les personnes âgées ne seront pas vaccinées avant la fin juillet.

Environ 11 000 athlètes olympiques de plus de 200 pays sont attendus à Tokyo, avec l’arrivée de dizaines de milliers d’officiels sportifs et de médias supplémentaires. Tous doivent suivre des protocoles sanitaires stricts et limiter les contacts avec les résidents japonais.

Pourtant, Payne a déclaré que la marque olympique se renforcerait car « les gens seront généralement soulagés de voir le monde se rassembler ».

Son livre a été créé en tant que projet personnel de confinement en Suisse l’année dernière.

Plus de 1 200 dessins animés sur le thème des Jeux olympiques publiés au fil des décennies dans des journaux et des magazines du monde entier sont inclus. Environ 360 caricaturistes ont été traqués pour autoriser l’utilisation de leur travail.

« Si je l’avais compris dès le début, je n’aurais peut-être pas continué », a déclaré Payne.

Le résultat est un récit des coulisses des Jeux olympiques modernes dans un livre de table basse de 500 pages. L’image de couverture a été créée par le caricaturiste du Los Angeles Times Jim Thompson.

Le livre est parsemé d’histoires de Payne donnant un contexte à des images satiriques sur les boycotts et les controverses sur le dopage, les dirigeants mondiaux et l’organisation de campagnes de candidature.

À Rio, la mauvaise gestion des organisateurs locaux a laissé les jeux « au bord d’un échec catastrophique chaque jour », écrit Payne.

Le piratage du « Destroyer olympique » lors de la cérémonie d’ouverture de Pyeongchang a été attribué aux services de renseignement russes déguisés pour sembler provenir de Corée du Nord.

Payne a fait l’éloge de l’ingéniosité coréenne pour « reconstruire le système technologique des jeux du jour au lendemain afin que les compétitions puissent commencer le lendemain matin ».

Bien que les Jeux olympiques de Sotchi 2014 soient tristement célèbres pour le dopage russe, Payne raconte une histoire plus légère de fonctionnaires voulant rendre l’aéroport plus animé lorsqu’une équipe d’inspection du CIO est arrivée.

Des centaines d’acteurs ont été embauchés pour apparaître en tant que personnel de l’aéroport et voyageurs lors du passage de la délégation olympique pour visiter la ville et la région qui se relookaient à 50 milliards de dollars pour les Jeux d’hiver, a-t-il déclaré.

Les ventes du livre et les ventes aux enchères de dessins animés permettront de récolter des fonds pour quatre associations caritatives : Back Up Trust, Cartooning for Peace, Peace and Sport et Yunus Sports Hub.

