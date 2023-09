L’histoire offre aux démocrates une issue au problème Menendez

Menendez est un bagarreur politique notoire qui a déjà survécu à des scandales : en 2017, un jury s’est retrouvé dans l’impasse sur des accusations de corruption qui auraient pu l’envoyer en prison pendant des années. Mais sa chance semble s’être arrêtée, les dirigeants des partis du New Jersey l’ayant abandonné en masse – en particulier les présidents de pays tout-puissants de l’État, qui déterminent en grande partie le résultat des élections primaires – et les démocrates nationaux comme le sénateur. John Fetterman (Penn.) et Rép. Alexandrie Ocasio-Cortez (NY) l’appelant à démissionner.

Bref, Menendez a fini. Quelle que soit sa fortune juridique, il ne sera pas renommé l’année prochaine. Mais qu’en est-il du reste de ce mandat ? Si l’histoire est une indication, cela dépend entièrement de ses collègues du Sénat.

Le Sénat n’a pas expulsé un membre de son corps depuis 1862, pendant la guerre civile. Dans les temps modernes, seul le menace L’expulsion a contraint les sénateurs à démissionner, plutôt que d’affronter l’indignité de voir leurs collègues les expulser par un vote. Plusieurs de ces exemples historiques suggèrent qu’il est possible pour les démocrates du Sénat de détacher Menendez de son siège, mais cela n’arrivera pas nécessairement rapidement.

Aucun exemple ne prouve mieux ce point que le cas de Harrison « Pete » Williams, homme politique en disgrâce du New Jersey qui a été reconnu coupable de crimes liés à la célèbre affaire ABSCAM. Ironiquement, Bob Menendez occupe actuellement le même siège que Williams a finalement démissionné.

Entre 1978 et 1980 le FBI a mené une opération d’infiltration au cours de laquelle des agents se sont fait passer pour des hommes d’affaires arabes et ont offert des pots-de-vin à 31 élus. Finalement, un sénateur et six membres de la Chambre ont mordu à l’hameçon.

Williams, sénateur pour quatre mandats et leader libéral au Congrès, était le plus haut fonctionnaire à tomber. Dans un schéma bizarre et complexe, il a accepté d’aider un agent infiltré du FBI se faisant passer pour un cheik arabe à surmonter les obstacles dans son processus d’immigration aux États-Unis en échange du cheik et de ses amis qui injectaient 100 millions de dollars en espèces dans une entreprise minière dans laquelle Williams détenait une participation secrète de 18 pour cent. Williams et ses associés vendraient alors leur participation à un deuxième groupe de (faux) hommes d’affaires avec un bénéfice de 70 millions de dollars.

Les parallèles entre les affaires Williams et Menendez sont frappants. Même si Williams n’a jamais eu l’occasion de cacher de l’argent et de l’or chez lui, après tout, il n’y avait aucun accord à conclure ; c’était une piqûre : les deux hommes auraient acheminé des paiements étrangers via de véritables sociétés (dans le cas de Menendez, via une entreprise de viande halal ; dans le cas de Williams, une exploitation minière). Les deux hommes auraient également fait de leur corruption une entreprise familiale. Alors que l’épouse de Menendez a été inculpée aux côtés de son mari, des enregistrements du FBI ont montré que Williams se vantait d’avoir infiltré des agents d’un stratagème antérieur dans le cadre duquel il faisait pression sur les autorités des casinos de l’État pour qu’elles approuvent un accord bénéficiant à une entreprise qui employait sa femme dans un secteur à faible ou pas élevé. montrer le travail.

ABSCAM était quelque peu controversé. Les avocats de la défense ont fait valoir qu’il s’agissait d’un cas classique de provocation policière, et dans le cas de Williams, il y avait quelque chose dans cet argument. Lors d’une première rencontre avec les agents infiltrés, Williams a semblé hésiter. Il a fallu plusieurs mois pour l’embarquer. Mais une fois à bord, il n’a montré aucun scrupule à tirer profit de sa fonction et s’est fréquemment vanté auprès des agents de sa criminalité passée.

Lorsque les procureurs fédéraux ont inculpé Williams en 1980, le Sénat contrôlé par les démocrates a lancé puis immédiatement suspendu une enquête officielle, au motif qu’une telle procédure parallèle nuirait à son procès pénal. Mais en mai 1981, lorsqu’un jury fédéral rendit des verdicts de culpabilité sur tous les chefs d’accusation, le Sénat, désormais sous contrôle républicain, ouvrit les audiences. Il a fallu environ trois mois au comité d’éthique pour voter à l’unanimité une résolution visant à expulser Williams, et au cours de l’année, Williams, qui faisait appel de sa condamnation, s’est mêlé à ses collègues devant un tribunal fédéral sur leur droit de l’expulser et le portée appropriée d’un procès complet au Sénat.

Le fait qu’il soit impénitent n’a pas aidé son cas. Jusqu’à son dernier jour, Williams prétendrait qu’il avait été reconnu coupable d’un « crime malhonnête », ce qui signifie qu’il était piégé, parce que « quelqu’un d’autre crée la situation pour laquelle vous êtes condamné ».

Lorsque l’un des défenseurs de Williams, le sénateur d’Hawaï Daniel Inouye, a recommandé que l’organisme censure plutôt que d’expulser leur collègue, arguant que l’expulsion était traditionnellement réservée aux cas de trahison et d’insurrection, son collègue démocrate, Thomas Eagleton du Missouri, a répondu en dégoût : « Si un comportement non traître est le seul critère d’aptitude à servir dans ce corps, alors il faut se demander dans quelle mesure ce corps dans lequel nous servons est-il en forme ? Eagleton est apparu comme l’un des critiques les plus virulents de Williams et a soutenu que si le politicien condamné ne leur faisait pas la dignité de quitter son siège, « nous ne devrions pas perpétrer notre propre honte en lui demandant de rester ».

En fin de compte, Williams a réduit le temps. Ce n’est que lorsque ses appels furent rejetés à la fin de 1981 et seulement lorsqu’il est devenu clair que le Sénat l’expulserait sur une base bipartite, a-t-il cédé. En mars 1982, plus de deux ans après sa première inculpation, il démissionna de son siège.

Ce n’est pas une histoire qui augure bien d’une issue rapide dans l’affaire Menendez. Même si son argent laisse penser que ses jours au Sénat sont comptés, Menendez va probablement tenir le coup aussi longtemps que possible, ne serait-ce que pour maintenir son influence dans les négociations avec les procureurs et pour lever des fonds pour sa défense. Il deviendra un albatros autour du cou de ses compatriotes démocrates du New Jersey et de ses collègues de la Chambre et du Sénat dans des courses difficiles. Sa présence au Sénat rend d’autant plus difficile pour les démocrates de monter un dossier contre la corruption du GOP l’année prochaine.

Des exemples plus récents ne suggèrent pas un résultat différent. En novembre 1992, plusieurs femmes ont accusé le sénateur Bob Packwood (R-Ore.) d’inconduite sexuelle. Il a fallu près de trois ans pour qu’un long processus d’éthique se déroule – un processus qui n’a fait que peu de mérite à Packwood ou au Sénat. Face à la probabilité d’une expulsion, en octobre 1995, Packwood a finalement démissionné. La même chose était vraie pour le sénateur John Ensign, un républicain du Nevada qui aurait organisé des paiements clandestins illégaux et un travail de lobbying pour une femme avec laquelle il avait une liaison extraconjugale. Il a fallu près de deux ans après les premières révélations de mauvaise conduite avant qu’Ensign n’accepte de démissionner, et encore une fois, uniquement parce que ses collègues semblaient prêts à l’expulser.

Tout cela signifie que tout est entre les mains des démocrates du Sénat. Ils peuvent faire traîner les choses, ou ils peuvent accélérer la procédure d’expulsion et faire comprendre à Menendez qu’il peut partir tranquillement par la porte arrière, ou ils peuvent le jeter par l’avant en pleine lumière du jour.

Tout le monde mérite son procès, mais il existe une différence entre les procédures judiciaires et politiques.

Bob Menendez mérite d’avoir l’occasion d’expliquer à ses collègues comment, avec un salaire de sénateur, il est parvenu à posséder une Mercedes-Benz C-300 décapotable (prix de la vignette, 60 000 $) et 100 000 $ en lingots d’or, sans parler des enveloppes d’argent liquide portant les empreintes digitales de ses coaccusés. Il devrait également avoir la possibilité d’expliquer pourquoi il n’a probablement jamais déclaré ces actifs ni payé d’impôts sur ceux-ci. Mais le Sénat n’a pas besoin d’attendre le déroulement de son procès pénal pour lancer sa propre enquête, et cela ne devrait pas prendre des mois pour qu’un tel processus se déroule. Il existe de nombreuses preuves qui permettent une résolution rapide de son cas d’éthique et un vote au Sénat.

Les faits récents suggèrent que les sénateurs en difficulté s’accrocheront avec ténacité à leur siège, jusqu’à ce qu’ils sachent que les dés sont jetés. Chuck Schumer et son caucus ont un travail à faire. L’histoire leur montre exactement comment y parvenir.