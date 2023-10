« L’histoire nous regarde », prévient le chef des secours de l’ONU, affirmant que l’accès à l’aide est une priorité clé — Global Issues

« L’histoire nous regarde », coordonnateur des secours d’urgence Martin Griffiths dit L’actualité de l’ONU à Genèvesoulignant la situation désespérée à laquelle sont confrontés environ un million de Gazaouis déracinés la semaine dernière, après que l’armée israélienne a averti d’une offensive imminente suite aux attaques meurtrières du 7 octobre contre Israël par le groupe militant Hamas, qui contrôle la bande de Gaza depuis 2006.

«L’accès à l’aide est notre priorité absolue. Et nous sommes en discussions approfondies toutes les heures avec les Israéliens, les Égyptiens et les Gazaouis sur la manière d’y parvenir », a déclaré M. Griffiths, ajoutant qu’il était optimiste quant à l’annonce prochaine de « bonnes nouvelles » selon lesquelles une solution pourrait être trouvée pour résoudre ce problème. l’impasse politique qui a empêché les convois d’aide de traverser la ville égyptienne de Rafah vers le sud de Gaza.

Le plus haut responsable de l’aide humanitaire de l’ONU s’exprimait avant de se rendre au Moyen-Orient, « en essayant d’aider, en travaillant avec des diplomates de tous les pays » pour garantir l’accès à l’aide et désamorcer la situation de la poudrière, que le secrétaire général de l’ONU a décrite dimanche comme étant en danger. « Au bord du gouffre ».

Responsabilité internationale

« Ce sont tous les États membres qui ont l’obligation… pas seulement ceux de la région » de désamorcer la pire conflagration israélo-palestinienne depuis des décennies, a poursuivi M. Griffiths. « Les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Union européenne et le monde arabe ont tous l’obligation » de veiller à ce que la vie des civils soit protégée et que les règles de la guerre soient respectées.

« N’attaquez pas les infrastructures civiles, protégez les civils lorsqu’ils se déplacent », a insisté le responsable de l’ONU. « Assurez-vous qu’ils reçoivent l’aide dont ils ont besoin et veillez à ce qu’il y ait des couloirs qui leur permettent un peu de répit des attaques incessantes qui leur sont infligées.

Crise d’otage

L’une des principales questions auxquelles sont confrontés les diplomates est d’obtenir la libération des 199 otages israéliens capturés lors du raid du Hamas, a poursuivi le chef des secours d’urgence de l’ONU.

« Cette guerre a été déclenchée par la prise de ces otages. Bien sûr, il y a une histoire entre le peuple palestinien et le peuple israélien, et je ne nie rien de cela. Mais cet acte à lui seul a déclenché un incendie qui ne pourra être éteint qu’avec la libération de ces otages.»

Au milieu des frappes aériennes en cours à Gaza et des inquiétudes concernant une escalade régionale du conflit – en particulier à la frontière nord avec le Liban – M. Griffiths a réitéré la nécessité de faire prévaloir l’humanité.

«L’histoire regarde pour voir si les conséquences de cette guerre vont être mauvaises pour les générations. ou s’il doit y avoir des moyens de reconstruire rapidement tout cela, une sorte de courtoisie ou de bon voisinage entre ces deux peuples tragiques. …(Ce sont) les messages que je transmettrai à la région concernant les préjugés en faveur de l’un ou l’autre, les préjugés en faveur de l’humanité.

Le péage monte

Depuis le début de la guerre, qui a coûté la vie à quelque 1 300 citoyens israéliens et en a blessé 3 200 autres, 2 750 personnes auraient été tuées à Gaza et plus de 7 500 blessées.

Quatorze membres du personnel de l’agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, UNWRA, ont également été tués.. « Ils étaient des enseignants, des ingénieurs, des gardiens et des psychologues, un ingénieur et un gynécologue », a déclaré dimanche aux journalistes le commissaire général Philippe Lazzarini.

Aide médicale au Liban

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a expédié d’urgence des fournitures médicales essentielles au Liban afin d’être prêt à répondre à toute crise sanitaire potentielle.jeest là.

Deux expéditions sont arrivées lundi à Beyrouth en provenance du centre logistique de l’OMS à Dubaï et comprennent suffisamment de médicaments et de fournitures chirurgicales et traumatologiques pour répondre aux besoins de 800 à 1 000 patients blessés. Le ministère libanais de la Santé est en train d’identifier les hôpitaux de référence qui recevront ces fournitures vitales.

Le système de santé libanais a été paralysé en raison de la crise économique, de l’explosion du port de Beyrouth en août 2020 et du fardeau supplémentaire de la crise des réfugiés syriens. Il existe de graves pénuries de médecins spécialisés et d’agents de santé, ainsi que de médicaments et de matériel médical.

Depuis l’escalade de la violence entre Israël et le territoire palestinien occupé samedi dernier, des affrontements ont également été signalés à la frontière entre Israël et le sud du Liban, faisant des victimes parmi les civils.

Dernières mises à jour de l’UNRWA :

Plus d’un million de personnes, soit près de la moitié de la population totale de Gaza, ont été déplacées. Quelques 600 000 personnes déplacées à l’intérieur du pays (PDI) dans la Zone du Milieu, Khan Yunis et Rafah, parmi ceux-là, près 400 000 se trouvent dans les installations de l’UNRWA – ce qui dépasse largement notre capacité à apporter une aide significative, y compris en fournissant de l’espace dans nos abris, de la nourriture, de l’eau ou un soutien psychologique.

dans la Zone du Milieu, Khan Yunis et Rafah, parmi ceux-là, près se trouvent dans les installations de l’UNRWA – ce qui dépasse largement notre capacité à apporter une aide significative, y compris en fournissant de l’espace dans nos abris, de la nourriture, de l’eau ou un soutien psychologique. Malgré l’ordre d’évacuation des forces israéliennes, un Un nombre indéterminé de personnes déplacées restent dans les écoles de l’UNRWA dans la ville de Gaza et dans le Nord. L’UNRWA n’est plus en mesure de les assister ou de les protéger . Plus de 160 000 personnes déplacées se sont réfugiées dans 57 locaux de l’UNRWA.

. Plus de 160 000 personnes déplacées se sont réfugiées dans 57 locaux de l’UNRWA. Le nombre de tués augmente. Il n’y a pas assez de sacs mortuaires pour les morts à Gaza .

. Il y a un peu d’eau disponible dans les commerces locaux, mais les rations restent limitées à un litre d’eau par personne et par jour pour les équipes de l’UNRWA dans la base logistique de Rafah (pour couvrir la boisson et tous les autres besoins).

Les habitants de Gaza ont un accès très limité à l’eau potable. En dernier recours, les gens consomment l’eau saumâtre des puits agricoles, déclenchant de sérieuses inquiétudes quant à la propagation des maladies d’origine hydrique .

. Après cinq jours, Gaza n’a plus d’électricité, ce qui pousse les services vitaux, notamment la santé, l’eau et l’assainissement, au bord de l’effondrement.

L’UNRWA a envoyé un équipe avancée en Égypte pour préparer l’ouverture éventuelle d’un couloir humanitaire permettant d’acheminer des fournitures d’aide humanitaire dans la bande de Gaza.

en Égypte pour préparer l’ouverture éventuelle d’un couloir humanitaire permettant d’acheminer des fournitures d’aide humanitaire dans la bande de Gaza. Dimanche, seulement huit Centres de santé de l’UNRWA étaient opérationnels dans toute la bande de Gaza et fournissaient des services de soins de santé primaires, avec un approvisionnement estimé à moins d’un mois.

étaient opérationnels dans toute la bande de Gaza et fournissaient des services de soins de santé primaires, avec un approvisionnement estimé à moins d’un mois. Il y a au total 3 500 lits d’hôpitaux à Gaza. Les ordres d’évacuation s’appliquent à 23 hôpitaux de Gaza et du nord de Gaza, totalisant 2 000 lits.

Plus à venir sur cette histoire en développement…