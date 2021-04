R

De plus, l’une des collègues d’Arlene Foster au sein du Parti unioniste démocratique l’a décrite comme une «femme morte qui marche». Ils avaient cependant raison. Elle a sauté avant d’être poussée. Quelque 22 des 27 membres du DUP de l’Assemblée d’Irlande du Nord avaient signé une lettre appelant à l’élection d’un nouveau chef, avec «au moins» quatre des huit députés du parti à Westminster, plus deux pairs du DUP. Compte tenu de ces chiffres, le jeu était terminé pour Mme Foster, qui met maintenant fin à sa période turbulente en tant que chef du parti et première ministre de la province.

La raison pour laquelle tant de membres de son parti veulent se débarrasser d’elle peut se résumer en un mot: Brexit. L’application du protocole d’Irlande du Nord, négocié dans le cadre de l’accord de retrait entre le Royaume-Uni et l’UE, a fait en sorte que beaucoup d’Irlande du Nord se sentent comme des étrangers dans leur propre pays. Ils se sentent, pas pour la première fois, trahis – notamment par Boris Johnson, qui n’a promis aucun contrôle économique entre la Grande-Bretagne et l’Irlande du Nord (à la conférence du parti DUP 2018, pas moins), et a été filmé en train de dire à quiconque les écouterait. envoyer tous les documents embêtants au n ° 10. Il semble que ses assurances étaient incorrectes, même si le Royaume-Uni a depuis suspendu unilatéralement et illégalement le protocole.

Aux yeux de nombreux syndicalistes, dans le DUP et au-delà, Mme Foster n’a tout simplement pas fait assez pour arrêter l’imposition de la nouvelle frontière économique en mer d’Irlande, même si elle et son parti ont toujours voté contre. Maintenant, ils semblent plus ou moins compliqués, bien qu’il y ait une disposition pour que le consentement périodique au protocole soit approuvé (à la majorité simple) par l’assemblée d’Irlande du Nord à Stormont – une disposition inhabituelle dans un traité international. Cependant, cela ne commence qu’en 2024, et en tout cas, il n’y a aucune garantie d’une majorité anti-protocole dans la nouvelle assemblée.