L’histoire, le patrimoine et la culture des Musqueam présentés dans le nouveau jeu vidéo FIFA 23 – Kelowna Capital News

Le jeu vidéo à succès EA Sports FIFA est revenu à ses racines avec sa nouvelle édition, littéralement.

FIFA 23, développé principalement à EA Vancouver, reconnaît l’histoire, le patrimoine et la culture de la bande indienne Musqueam en incluant des œuvres d’art et des ressources d’artistes Musqueam dans sa nouvelle édition.

Vancouver est située sur le territoire ancestral et non cédé des nations Musqueam, Squamish et Tsleil-Waututh.

Il y a plus de 1 300 membres de la bande Musqueam. Environ la moitié vivent dans une petite partie de son territoire ancestral connu sous le nom de réserve Musqueam, située au sud de Marine Drive à Vancouver, près de l’aéroport.

Beaucoup d’autres vivent sur tout le territoire de Musqueam, maintenant appelé Vancouver, Burnaby, Richmond, Delta, North Vancouver, West Vancouver et New Westminster.

Le chef Musqueam Wayne Sparrow a été époustouflé lorsqu’il a vu les résultats de la collaboration avec EA Sports.

“Étonnante. Je suis vraiment fier de nos artistes, de notre communauté », a-t-il déclaré dans une interview. “L’avoir présenté comme ça est tout simplement incroyable. Pour moi, c’est un grand pas vers la réconciliation.

Le travail d’une dizaine d’artistes locaux est présenté dans le jeu.

“Quand je l’ai regardé, ça devient un peu émouvant”, a déclaré Sparrow. « Tout le travail acharné que nos ancêtres ont fait dans le passé pour être reconnus dans notre région, certains des combats qu’ils ont eus avec les pensionnats, les droits des peuples autochtones qui sont acceptés dans la DNUDPA (Déclaration des Nations Unies sur la droits des peuples autochtones) et des trucs comme ça.

“La seule chose qui me bouleverse, c’est que je souhaite que ceux qui se sont battus pour nous, qui nous ont tous quittés, ne soient pas ici pour voir ce qui est ressorti de leur travail acharné. Parce que ce n’est pas forcément le leadership d’aujourd’hui. Ce sont tous ces anciens dirigeants qui ont jeté les bases pour nous.

Les joueurs de FIFA 23 auront l’opportunité de jouer sur une représentation fictive du terrain de football réel de Musqueam. Achevées en 2015, les installations sportives du groupe – un héritage des Jeux olympiques de 2010 – se composent de deux terrains de football grandeur nature et d’un club-house. Le Musqueam Field est dans le jeu en tant que terrain jouable dans le mode Volta Football, une version du football de rue.

Les joueurs pourront débloquer des vêtements Volta Football et des kits FIFA Ultimate Team (FUT), conçus par des artistes Musqueam, ainsi que des éléments de personnalisation du stade FUT qui présentent une variété de motifs et de motifs Musqueam.

Alors que la franchise Madden NFL d’EA Sports a collaboré avec des artistes autochtones dans le passé (Hawai’i stadium à Madden 22), le développeur affirme qu’il s’agit d’une première collaboration de ce type pour le titre FIFA “car nous visons à mieux nous connecter avec le local communautés où nos studios sont situés et nos jeux sont produits.

“Nous sommes honorés de travailler avec les artistes, les athlètes et les dirigeants de la communauté Musqueam pour aider à partager leur histoire et leur culture profondes et significatives avec les millions de fans de la FIFA à travers le monde”, a déclaré Nicholas Lammie, directeur du marketing de marque chez EA Sports FIFA, dans une déclaration.

L’œuvre a été examinée par un comité de représentants désignés par la bande indienne Musqueam, EA Sports et Monday Creative, une société de marketing basée à Vancouver.

La collaboration voit également EA Sports aider les Musqueam sur son propre terrain en créant un véritable kit pour les joueurs de football Musqueam qui donne vie aux tenues du jeu. Il fournit également des améliorations au champ Musqueam, notamment des installations d’entreposage et de gestion de l’équipement améliorées, de nouveaux buts et filets, et des tentes sur mesure pour s’abriter des intempéries.

Les équipes de soccer Musqueam participent régulièrement à des tournois partout en Colombie-Britannique

« C’est un sport énorme ici à Musqueam », a déclaré Sparrow.

Les artistes Musqueam dont le travail est présenté dans le jeu incluent Kelly Cannell, Chase Gray, Deanna Point, Krista Point, Aleen Sparrow, Brent Sparrow, Debra Sparrow, Kamryn Sparrow, Robyn Sparrow et Cole Sparrow-Crawford.

FIFA 23, sur lequel EA Roumanie a également travaillé, sera disponible dans le monde entier le 30 septembre sur PlayStation 5, Xbox Series XS, PC, Stadia, PS4 et Xbox One. L’accès anticipé à FIFA 23 Ultimate Edition commence le 27 septembre.

Neil Davidson, La Presse Canadienne

