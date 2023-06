L’histoire intérieure du cauchemar du consortium crypto de Crawley Town

Un club qui ne va nulle part dans le bas de la pyramide anglaise est soudainement acheté par des Nord-Américains qui semblent vivre dans un monde différent. C’est une histoire familière. Malheureusement pour les supporters de Crawley Town, leur scénario est plus Brothers Grimm que le joyeux conte de fées qui se déroule actuellement à Wrexham.

La tenue de League Two a été achetée par le consortium crypto WAGMI United en avril 2022 – WAGMI signifiant We’re All Gonna Make It. Le groupe mystérieux était dirigé par Eben Smith et Preston Johnson, un analyste de données sportives qui travaillait pour ESPN, entre autres.

WAGMI a promis d’emmener Crawley en Premier League grâce à la vente de NFT (jetons non fongibles – vous vous en souvenez?) Et en créant une base de fans internationale pour s’asseoir aux côtés des quelques hardis qui bordaient les terrasses de leur conseil appartenant au Broadfield Stadium dans le West Sussex. Les Red Devils se sont présentés comme « l’équipe d’Internet ».

Les choses ont bien commencé. Crawley a signé le meilleur buteur de la Ligue 2 de 2021/22, Dom Telford, avant que WAGMI ne lève 3,5 millions de livres sterling lors de la première baisse du NFT avant la nouvelle campagne. Quiconque a acheté un NFT pour 355 £ a gagné un package comprenant des droits de vote sur les décisions du club, un troisième kit spécial et d’autres contenus numériques.

Mais les choses se sont gâtées rapidement. Au lieu de courir après une place de barrage, Town a terminé la saison 2022/23 à la 22e place : son pire résultat en 12 ans dans la Ligue de football, et à seulement trois points au-dessus de la relégation en non-ligue. Cinq managers ont pris les commandes, des joueurs populaires sont sortis, le marché de la cryptographie a chuté de manière alarmante et la Crawley Town Supporters Alliance (CTSA) a appelé les chefs de Smith, Johnson et le PDG par intérim Chris Galley.

« Nous n’avons jamais vraiment eu un bon sort à aucun moment de toute la saison », a déclaré Sam Jordan, vice-président du CTSA. QuatreQuatreDeux. « Et WAGMI a maintenant totalement changé parce que les fans se sont retournés contre eux. Je comprends pourquoi ils sont allés au sol, parce que les fans ne sont pas contents, mais en tant que leaders, ils devraient se lever et répondre aux questions, et ils ne l’ont pas fait. Ils ne veulent pas non plus écouter les conseils.

Parmi les reproches du CTSA figurent l’absence d’un PDG ayant une expérience pertinente dans le football; le manque de transparence des propriétaires depuis qu’une série de ventes de joueurs controversées en janvier a conduit au départ de Matthew Etherington en tant que manager ; les inquiétudes concernant l’anonymat des membres de WAGMI ; et les pratiques de propriété qui sont allées à contre-courant. La plus notable d’entre elles demandait à trois membres de ‘Les accompagnateurs‘ – un collectif YouTube comptant plus de 130 millions d’abonnés combinés – pour s’entraîner avec le club après un match de charité, avant de suggérer que l’un d’eux pourrait jouer pour Crawley en FA Cup.

Une relation déjà tendue entre Johnson et les fans s’est effondrée lorsqu’il a pris la pirogue pour une défaite contre Stevenage fin décembre (à gauche). Cela s’est produit quelques heures après qu’Etherington et son assistant, Simon Davies, aient démissionné après seulement 34 jours de règne. L’ancien joueur de West Ham est parti après la vente convenue de l’attaquant Tom Nichols à Gillingham, ce qui a conduit WAGMI à rendre Nichols indisponible pour la sélection jusqu’à ce que le transfert soit effectué, tout en justifiant l’accord en disant que lui et Telford étaient » trop courts » pour jouer. ensemble devant.

« S’il avait fait tout cela un peu différemment, comme ne pas utiliser la FA Cup pour The Sidemen plutôt que de discréditer la compétition et de faire de nous une risée, je ne pense pas qu’il y aurait trop de plaintes », a déclaré Jordan. dit.

« Je comprends parfaitement le point de vue de Preston sur le fait d’aller dans la pirogue – qu’il le faisait pour soutenir les joueurs – mais tout PDG décent aurait dit: » Ne le fais pas. Ce n’est pas la bonne chose à faire ».

Il est difficile pour quiconque de savoir où aller à partir d’ici. Le CTSA a déclaré: « La communication entre la direction actuelle de haut niveau et la base de fans s’est irrémédiablement interrompue. »

Johnson, cependant, défend le record de WAGMI et s’attend à une campagne plus stable sous la direction de l’ancien patron de Swindon, Scott Lindsey, pour donner à Crawley une chance de récolter les fruits de leur approche non conventionnelle. Mais les baisses de NFT pour lever des millions ne peuvent pas continuer à se produire chaque saison – la rareté est la clé.

La tâche de Crawley sera encore plus difficile l’année prochaine, avec Wrexham rejoignant la Ligue Deux. Certains fans veulent que leurs propres chefs américains s’inspirent du livre de jeu de Ryan Reynolds et Rob McElhenney, mais WAGMI fera les choses à sa manière. Ce ne sera pas ennuyeux.