L’histoire intérieure de la façon dont NBC a sauvé son contrat de télévision avec la Premier League

Maintenant que la saison 2022/23 est terminée, la première année du contrat de six ans avec NBC Premier League TV est terminée. Cet accord court jusqu’à la fin de la saison 2027/28. Mais les choses auraient pu être si différentes.

Pour la première fois, nous savons maintenant à quel point NBC était dangereusement proche de la fin de son partenariat avec la Premier League. De plus, comment un dirigeant de NBCUniversal a convaincu la ligue de renouveler son accord alors que NBCUniversal offrait moins d’argent que la concurrence.

C’était un coup de maître de NBC Sports qui aurait pu se terminer par un désastre.

Revenons d’abord à l’été 2021. Des semaines plus tôt, Manchester City a confortablement remporté le titre de Premier League avec trois matchs à jouer. De l’extérieur, tout semblait copacétique entre NBC Sports et son partenaire Premier League. Cependant, à l’intérieur du bureau de la Premier League à Londres, il y avait des signes inquiétants. De nombreux dirigeants de NBC avec lesquels la Premier League avait noué des relations commerciales étroites n’occupaient plus les mêmes postes. De manière inquiétante, des sources de World Soccer Talk ont ​​révélé que lorsque la Premier League a approché NBC pour discuter d’un renouvellement, NBC était hésitante. Les responsables de la ligue ont été surpris que NBC Sports ne soit pas prêt à prolonger automatiquement l’accord.

Les changements chez NBC Sports ont été problématiques

Plus tôt en 2021, un rapport dans le le journal Wall Street a annoncé que NBCUniversal fermait NBCSN. En conséquence, cela signifiait que les jeux seraient déplacés vers USA Network ainsi que plus vers Peacock. La décision semblait simple. Cependant, la Premier League a été complètement aveuglée par la nouvelle et n’en avait pas été informée à l’avance. L’apprentissage des détails dans le JournalLe rapport de a provoqué plus d’angoisse dans le bureau de la Premier League.

Ne ressentant pas le partenariat étroit que la Premier League entretenait avec NBC Sports depuis plusieurs années, la Premier League a décidé à l’automne 2021 d’ouvrir les enchères pour les droits de Premier League pour les saisons 2022 à 2028 à tous les diffuseurs intéressés. La couverture continue par NBC Sports de la propriété de football la plus chaude n’était plus une chose sûre.

Comprenant que la relation chaleureuse avec la Premier League risquait de prendre fin, NBC Sports a pris une décision clé. Les hauts gradés ont décidé de renvoyer son exécutif Jon Miller aux négociations avec la Premier League. En tant que président des acquisitions et des partenariats chez NBC Sports, et auparavant président de la programmation chez NBC Sports, Miller avait été l’une des principales raisons pour lesquelles la Premier League avait signé avec NBC Sports en premier lieu en 2012. Il a alors joué un rôle déterminant, et son le retour aux conversations a été considéré comme un développement très positif par les responsables de la ligue.

Travaillant avec le directeur principal de la programmation de NBC Sports, Nick Casanova, le duo avait encore une montagne à gravir. Par NBC Sports développant la Premier League en une énorme réussite aux États-Unis, la compétition voulait entrer. Ainsi, NBC Sports était maintenant dans une guerre d’enchères majeure pour essayer de conserver les droits.

À quel point la compétition était proche de gagner les droits de la Premier League

Le processus d’appel d’offres passe généralement par plusieurs tours jusqu’à ce que la Premier League sélectionne un éventuel vainqueur des droits.

S’adressant exclusivement à World Soccer Talk, nous avons demandé à Miller si NBC Sports avait été sur le point de perdre l’enchère.

« Oh oui », a admis Miller. « Lors de la première offre, nous étions probablement le plus offrant, mais pas de beaucoup. Mais les deux dernières offres, je sais que nous avons eu des gens qui ont offert plus que nous.

NBCUniversal avait une concurrence majeure pour les droits. Cela comprenait une offre conjointe de CBS Sports et ESPN, ainsi qu’une offre de 2 milliards de dollars de Fubo.

« Il y a eu plusieurs fois [that we felt we were close to losing the deal]. Cette dernière fois, nous étions très nerveux car nous savions à quel point il y avait de l’intérêt. Une grande partie de cet intérêt pour la propriété était due au travail que tant de gens avaient fait pour l’amener à ce niveau.

La popularité croissante de la Premier League aux États-Unis a été une épée à double tranchant pour NBCUniversal. En aidant à développer le jeu, cela a augmenté la valeur de l’accord de droits à chaque fois. En fin de compte, NBCUniversal, propriété de Comcast, a remporté l’approbation de la Premier League, mais a dû payer plus du double du montant par rapport à son précédent renouvellement de contrat en 2016. Le montant final était d’environ 2,7 milliards de dollars pour l’accord de droits de six ans en cours.

10 ans depuis le premier accord télévisé NBC Premier League

En 2012, Miller a été un dirigeant clé pour aider NBC Sports à conclure l’accord initial sur les droits de la Premier League de 2013 à 2016. Aurait-il pu imaginer alors que NBC Sports finirait par avoir les droits pendant 15 années consécutives ?

« Je ne l’ai pas fait », a déclaré Miller. « Vous l’espérez toujours. Vous espérez toujours que lorsque vous faites la première transaction, vous serez en mesure de faire une deuxième transaction.

«Nous avions beaucoup de confiance dans le fait que la Premier League serait à la hauteur, et nous savions que nous le ferions pour la Premier League. Je n’ai jamais douté que nous allions mettre en place la bonne équipe de production, les bonnes personnes chargées du marketing et les bonnes personnes chargées de la promotion pour livrer un produit de premier ordre vraiment prestigieux.

« Je mettrais notre production en Premier League, dirigée par [executive producer] Pierre Moossa, face à n’importe quel autre sport dans n’importe quelle autre entreprise de médias. Le travail qu’ils font, et la façon dont ils couvrent les jeux, et la façon dont notre émission en studio dirigée par Rebecca Lowe, The 2 Robbies et Tim Howard, est spectaculaire.

Miller a résumé le point culminant de l’accord télévisé NBC Premier League après 10 ans de couverture jusqu’à présent.

« Je suis très heureux que nous ayons pu tenir la promesse que nous avons faite à la Premier League (et à ses fans) d’élever la Premier League au plus haut niveau sportif en Amérique. Nous les avons mis au même niveau que tous les autres sports des ligues majeures en Amérique.

« Le fait qu’il n’y ait pas d’équipes à domicile, mais que tout le monde ici le suive avec passion, nous avons créé ce niveau d’acceptation de la Premier League. »

La différence NBC

Tout le mérite revient à Miller et à ses collègues de NBCUniversal pour avoir sauvé l’accord. Une fois la saison 2027/28 terminée, ce sera dix-huit ans de couverture continue, ce qui est du jamais vu en matière de droits de football.

« Nous avons pu faire pression sur la Premier League quelque chose que j’ai dit depuis le premier jour », a expliqué Miller. « Nous ne sommes pas le réseau du football. Nous n’avons aucune envie d’être le réseau du football. Mais nous voulons être le réseau de la Premier League. »