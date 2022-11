L’histoire Instagram de Kohli à propos de Dhoni laisse les fans jaillir

Virat Kohli a maintes et maintes fois parlé de l’amour et du respect qu’il a pour MS Dhoni. Les deux joueurs de cricket partagent un grand lien. Au fil des ans, Kohli a principalement mis l’accent sur le soutien qu’il a reçu de Dhoni tout au long de sa carrière. Il utilise même les réseaux sociaux et tague souvent Dhoni. Comme aujourd’hui, Kohli a pris sa poignée Instagram officielle et a partagé une histoire où il a tagué Dhoni. Il a partagé la photo d’une bouteille d’eau qui avait l’image de Dhoni sur l’étiquette. Kohli a écrit : « Il est partout. Même sur la bouteille d’eau.” Jetez un œil :

Le message a également recueilli des tonnes de réactions. Regarde:

Anddddd le roi est de retour ❤️le plus grand annonceur de tous les temps. M’a fait sauter par la fenêtre de ma voiture une fois de plus aujourd’hui @msdhoni– Rahul (@CnxVirat) 21 novembre 2022

Ce n’est pas la seule fois que les deux ont fait la une des journaux avec leur lien. Plus tôt, Kohli avait révélé que seul Dhoni était le seul “ami” qui l’avait contacté. “Quand j’ai quitté mon poste de capitaine d’essai, seul Dhoni m’a appelé, personne d’autre ne l’a fait, même si beaucoup avaient mon numéro”, a-t-il déclaré. “La seule personne qui m’a véritablement contacté était MS Dhoni. Pour moi, c’est une telle bénédiction de savoir que je pourrais avoir un lien et une relation aussi forts avec quelqu’un qui est si ancien pour moi.

C’est plus comme une amitié basée sur beaucoup de respect mutuel, et c’est l’une des choses qu’il a mentionnées dans le même message qui m’a été adressé. C’était “quand on s’attend à ce que vous soyez fort et considéré comme un individu fort, les gens oublient de vous demander comment vous allez””, a révélé Kohli dans un podcast réalisé pour RCB.

“Cela m’a frappé. J’étais comme, ‘c’est ça’. J’ai toujours été considéré comme quelqu’un de très confiant, très fort mentalement, capable d’endurer n’importe quelle situation et circonstance, de trouver un chemin et de nous montrer le chemin. Parfois, ce que vous réalisez, c’est qu’à un moment donné, vous avez vraiment besoin de prendre du recul et de comprendre comment vous allez, quel est votre bien-être”, a ajouté le joueur.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici