L’histoire inspirante d’une conductrice pakistanaise de KFC brise Internet, les gens louent son courage

Une histoire virale sur Linkedin a mis en lumière l’histoire d’une étudiante pakistanaise ambitieuse qui souhaite poursuivre sa carrière dans le design de mode. Meerab, originaire de Youhanabad, Lahore, appartient à une famille de la classe moyenne. Bien qu’elle étudie toujours pour obtenir son diplôme de premier cycle en design de mode, Meerab a déjà pris la responsabilité de sa famille sur ses épaules.

Pendant la journée, la jeune va à l’université et la nuit, elle travaille comme livreuse KFC. Son histoire a été partagée par une femme membre de Linkedin, qui a rencontré Meerab en acceptant l’un de ses plats à emporter KFC. La personne qui a passé la commande a été ravie d’entendre une voix féminine de l’autre côté de la ligne alors qu’elle posait des questions sur sa livraison.

Le membre Linkedin et ses amis ont décidé de discuter avec Meerab pendant un bref instant pour découvrir son histoire. Selon certaines informations, ses études sont financées par une organisation, mais elle a encore besoin d’argent pour ses missions et pour subvenir aux frais médicaux de sa mère. Meerab, qui a une passion innée pour le vélo, a décidé de le prendre comme son côté bousculer pour réaliser ses rêves.

La jeune étudiante a pour objectif de continuer son bousculade avec KFC jusqu’à ce qu’elle termine ses études supérieures. Après ceci, Meerab envisage de lancer sa propre marque de mode.

Tout en partageant son histoire sur l’application axée sur les affaires et l’emploi, les membres de Linkedin ont ajouté : « Rencontrez Meerab de Youhanabad, Lahore. Elle poursuit des études de premier cycle en design de mode et fait son service de nuit en tant que cavalière KFC pour couvrir ses frais. Elle a l’intention de rester cavalière pendant encore 3 ans jusqu’à ce qu’elle obtienne son diplôme et envisage de lancer sa propre marque de mode !

https://www.linkedin.com/posts/fizijaz_today-i-ordered-kfc-in-lahore-and-received-activity-6958499570574090240-do9z?utm_source=linkedin_share&utm_medium=android_app

Un barrage d’utilisateurs de Linkedin ont été inspirés par l’histoire de Meerab. Tandis que l’un d’eux écrivait : « Tout le meilleur à Meerab ! Je suis convaincu que, quel que soit leur parcours, tous les étudiants devraient travailler pendant leurs études et gagner leur vie. Félicitations, au courage de la jeune fille et à sa volonté de prendre ses responsabilités ! Un autre a commenté: «Excellente initiative audacieuse de la dame. Souhaitons-lui tout le succès dans son ambition ».

L’histoire de Meerab a recueilli plus de 1500 commentaires et plus de 52 000 likes sur Linkedin.

