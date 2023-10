L’histoire héroïque du voyage audacieux en France de Bernie Jordan, vétéran de la Seconde Guerre mondiale, 90 ans, qui a inspiré le nouveau film de Michael Caine.

La chanteuse Elkie Jeffery n’en croyait pas ses yeux lorsqu’elle a ouvert le message sur le site Internet de son groupe.

« Les Candy Girls aimeraient-elles participer à un film avec Sir Michael Caine sur un retraité qui s’est enfui de sa maison de retraite pour rejoindre les anciens combattants du jour J en France ?

Le prochain film, The Great Escaper, est basé sur les incroyables pitreries du vétéran Bernie Jordan.

Sir Michael Caine, 90 ans, incarne Jordan, un ancien de la marine Crédit : FOURNI

L’offre a été un énorme choc, mais l’intrigue de The Great Escaper – basée sur les incroyables pitreries du vétéran Bernie Jordan, 89 ans – n’a pas été une surprise pour le groupe.

Elkie déclare : « Ils ne savaient pas que nous savions tout cela, car nous étions là lorsque Bernie a fait la une des journaux du monde entier en 2014. »

L’histoire de la façon dont le héros de guerre s’est échappé inaperçu de sa maison de retraite à Hove, dans le Sussex, pour marquer le 70e anniversaire du jour J en France est vraiment de l’histoire du cinéma.

Sir Michael, 90 ans, incarne l’ancien homme de la Marine qui a pris les choses en main lorsque le personnel de son domicile n’a pas pu lui trouver de place pour un voyage officiel.

« Il avait l’air un peu perdu »

Dans son dernier rôle d’actrice, feu Dame Glenda Jackson incarne l’épouse dévouée du héros de guerre, René.

Bernie avait assisté aux commémorations des 50e et 60e avec la Royal British Legion, mais a postulé trop tard pour voyager avec eux pour le 70e anniversaire, le 6 juin 2014.

Ainsi, avec ses médailles de la Seconde Guerre mondiale cachées sous son manteau et son passeport rangé dans un sac de transport, Bernie s’est faufilé hors du Pines Care Home, déclenchant une fouille policière massive.

Il a pris le train pour Portsmouth et a rejoint d’autres anciens combattants lors de la traversée en ferry de six heures vers la France.

Les Candy Girls – le trio de style vintage Elkie et ses camarades Freyja Sculpher et Debbie Watt – avaient été réservées par Brittany Ferries pour divertir les vétérans voyageant à Caen en Normandie.

Freyja déclare : « C’était absolument bruyant sur ce navire.

«Ils étaient d’humeur à faire la fête – il y avait des bières, des chants, des danses, du flirt et des histoires de guerre.

« C’était fabuleux. »

Les filles se souviennent avoir vu un vieil homme chanter chaleureusement You Are My Sunshine à plein volume.

Freyja, de Reading, raconte : « Il y avait un homme seul sur un banc avec une bière, chantant de tout son cœur, avec un grand sourire édenté.

« Il était très joyeux.

«C’était Bernie.

« De toute évidence, il aimait la vie.

« Cela a du sens maintenant, car non seulement il faisait partie de tout, mais il avait réussi à s’échapper. »

Bernie a raconté aux chanteurs comment, en tant qu’ingénieur-artificier de marine de 19 ans – ou électricien – il avait exploité des rampes sur une péniche de débarquement sous un feu nourri afin que les équipages de chars puissent se rendre sur les plages du débarquement.

Il a révélé : « Mon travail consistait à m’assurer que les portes du navire s’ouvraient correctement pour laisser sortir les réservoirs.

« Nous avons libéré les chars du navire et, sur 20, deux ou trois ont été immédiatement gravement endommagés.

« Mais les 17 restants ont labouré la plage. »

Pas moins de 4 000 militaires alliés sont morts sur ces plages normandes le 6 juin 1944.

Bernie a déclaré : « J’avais peur, mais je gardais le moral du mieux que je pouvais.

« Je ne suis pas un comédien, mais nous avons essayé de nous faire rire. »

Il a également révélé aux Candy Girls comment, plus tôt dans la guerre, il avait participé à la capture d’une machine de chiffrement allemande Enigma, que les nazis utilisaient pour envoyer des messages codés.

Les Boffins de Bletchley Park ont ​​utilisé les appareils saisis pour briser les codes allemands.

En mai 1941, Bernie était à bord du destroyer HMS Intrepid chassant les sous-marins allemands au large de l’Islande.

Il a déclaré aux chanteurs : « J’étais un jour en mission pour récupérer l’une des machines Enigma d’un sous-marin que nous avions forcé à faire surface en lâchant des grenades sous-marines, le paralysant.

« Nous sommes montés à bord du sous-marin et avons récupéré l’engin. »

À la fin de chaque traversée entre le Royaume-Uni et la France, les Candy Girls faisaient leurs adieux aux anciens combattants en rejoignant leurs groupes de touristes pour participer aux commémorations de la Normandie, auxquelles assisteraient la reine puis le président américain Barack Obama.

Freyja explique : « Nous leur faisions signe de partir, nous les embrassions et nous prenions des photos à leur départ.

« Tout le monde était parti sauf un homme qui se tenait là, tenant un sac en plastique.

«Il avait l’air un peu perdu et nous avons réalisé que c’était Bernie.

« Il nous a dit qu’il viendrait tout seul. »

Elkie, d’Islington, au nord de Londres, raconte : « Nous lui avons dit : ‘Où sont tes bagages ?’.

« Il a répondu : ‘J’ai mon petit sac et dedans j’ai un pantalon, une brosse à dents et mon passeport.’ C’est tout ce dont j’ai besoin, les filles.

«Le gérant du ferry est venu et a aidé Bernie à monter dans un bus, et c’était vraiment tout.

«Mais avant de débarquer, nous avons pris une photo avec lui, lui avons dit au revoir et l’avons renvoyé.

« Nous n’y avons pas beaucoup réfléchi. »

De l’autre côté de la Manche, le personnel effréné de la maison de retraite The Pines avait signalé la disparition de Bernie et la police avait commencé à contrôler les autocars, les chemins de fer et les taxis pour lui.

Un enseignant à la retraite a trouvé à Bernie une chambre d’hôtel à Ouistreham, près de Sword Beach, et a téléphoné à la maison pour leur dire qu’il était en sécurité.

« Je n’ai rien de spécial »

Le commandant de la police de Brighton, Nev Kemp, a tweeté : « J’adore ça, un vétéran de 89 ans qui nous a été porté disparu par une maison de retraite et qui a déclaré qu’il ne pouvait pas se rendre en Normandie pour le souvenir du jour J.

« Nous l’avons trouvé là-bas !

Le tweet a déclenché une frénésie médiatique alors que les équipes de presse parcouraient la Normandie pour retrouver la trace du Grand Échappé.

L’histoire raconte comment le héros de guerre Bernie s’est glissé inaperçu de sa maison de retraite à Hove, dans le Sussex, pour marquer le 70e anniversaire du jour J en France.

Dans son dernier rôle d’actrice, feu Dame Glenda Jackson incarne l’épouse dévouée du héros de guerre, René. Crédit : PA

À présent, Bernie était assis à seulement 100 mètres de l’endroit où la reine et les dirigeants du monde se rassembleraient pour se souvenir des 22 400 militaires britanniques tués au combat lors de la campagne de Normandie, qui s’est déroulée tout au long de l’été 1944.

Mais lassé d’attendre l’arrivée des VIP, Bernie est rentré chez lui et a rencontré en chemin un groupe d’anciens combattants allemands.

Ignorant la frénésie médiatique, les Candy Girls ont posté leur photo avec Bernie depuis le bateau sur Facebook.

Elkie raconte : « Nous n’avions aucune réception en mer mais, lorsque les falaises blanches de Douvres sont apparues, nos téléphones ont commencé à s’allumer.

« Famille et amis du monde entier nous disaient : ‘Vous êtes dans tous les journaux, vous êtes aux informations, c’est partout’.

« C’était vraiment incroyable. »

De retour chez lui à The Pines, l’électricien à la retraite Bernie a retrouvé René.

Le couple, marié en 1946 mais n’ayant pas d’enfants, a emménagé ensemble dans la maison de retraite lorsque la santé de René s’est détériorée.

Environ 11 jours après l’aventure de Bernie, il a célébré son 90e anniversaire et ses sympathisants ont envoyé 2 500 cartes.

Les Candy Girls ont été invitées à chanter lors de sa fête, où le modeste Bernie a déclaré : « Je ne suis qu’un homme et rien de spécial.

« N’importe qui penserait que j’ai vaincu Hitler tout seul. »

Debbie, d’Epping, dans l’Essex, se souvient : « Il y avait des piles de cartes d’environ un mètre de haut sur le sol.

« Les gens se sont accrochés à son incroyable histoire.

« Il était un transgresseur des règles, un rebelle – et les Britanniques adorent ça.

« Il était provocateur – même les Allemands l’adoraient.

« C’était une histoire mondiale et cela a fait sourire les gens. »

Bernie est décédé en décembre 2014.

Une semaine plus tard, René mourut à l’âge de 88 ans.

Ils ont eu des funérailles communes.

Huit ans plus tard, Elkie était sur le site Web du groupe lorsque, à l’improviste, le message concernant son rôle dans The Great Escaper est apparu.

Elle dit : « Ils n’avaient pas compris que c’était nous sur le bateau avec Bernie.

« Il s’est avéré que nous étions les seuls sur le plateau à avoir rencontré le vrai Bernie Jordan. »

Debbie ajoute : « Le tournage était exactement le même que dans la vraie vie, des allers-retours à travers la mer.

«Je pense que nous avons chanté la même chanson environ 70 fois.

«Lors du deuxième voyage, nous avons récupéré Michael Caine et avons fait avec lui la scène où il marche sur le ferry et regarde autour de lui.

« Il y a eu une scène où il nous regardait et ils ont zoomé sur lui.

«Ses expressions faciales étaient incroyables, tout comme celles de Bernie.

« C’était un honneur d’être impliqué dans une histoire aussi réconfortante. »

La Royal British Legion organisera une série d’événements commémoratifs en Normandie en juin de l’année prochaine pour marquer le 80e anniversaire du débarquement.

Pour plus d’informations, visitez www.rbl.org.uk/dday80

Le Grand Évadé est dans les cinémas à partir d’aujourd’hui.

Bernie est décédé en décembre 2014 Crédit : Collecter

L’épouse de Bernie, René, est décédée une semaine après lui et les deux hommes ont été enterrés ensemble. Crédit : Collecter

« Je retournerai aux plages »

Le vétéran du D-DAY, Joe Mines, apparaît dans le Great Escaper.

Il a passé du temps avec Sir Michael sur le tournage du film dans l’East Sussex, qui faisait également office de Normandie.

Le vétéran du jour J, Joe Mines, apparaît dans Great Escaper Crédit : Arthur Edwards/Le Soleil

Joe, 98 ans, a été photographié sur le tournage de Great Escaper avec Sir Michael Caine Crédit : Arthur Edwards/Le Soleil

Joe, 98 ans, déclare : « Michael et moi, nous sommes plus ou moins pareils. Nous avons beaucoup de points communs.

« C’est un Cockney, comme moi, né dans l’East End. Il venait d’une famille pauvre, comme moi, et a servi dans l’armée. C’est un gars sympa.

«Je suis allé sur place à Camber Sands et j’étais dans la scène où Michael est dans la rue en Normandie.

« Il n’en fallait pas beaucoup. J’ai dû m’asseoir dans un fauteuil roulant, être poussé et faire signe au héros de mes mains.

«C’est tout ce que j’avais à faire. Je ne suis pas acteur et je ne fais pas partie de la ligue financière de Michael ! »

Le 6 juin 1944, Joe – alors âgé de 19 ans et soldat du Royal Pioneer Corps – débarque sur Gold Beach à Ver-Sur-Mer, près d’Arromanches.

Il combattit à pied jusqu’en Allemagne dans les mois qui suivirent.

Mais son ami, qu’il rencontra le 1er avril 1943 – son premier jour dans l’armée – n’eut pas cette chance.

Joe, de Hornchurch, Essex, raconte : « Le jour J, il a été tué en moins d’une heure, coupé en deux par une mitrailleuse.

« Il y avait cinq personnes devant moi qui ont toutes été abattues, touchées au ventre, et il était l’un d’entre eux.

«Encore quelques pas et j’aurais réussi.

« Une bombe est tombée à deux pieds de moi. Je l’ai vu venir – j’ai vu le sol bouger.

« Un type a reçu un éclat d’obus dans la poitrine, mais je m’en suis sorti. Pas une égratignure. Rien ne m’a dérangé. Je pense que c’est parce que j’ai grandi dans The Blitz.

Joe, père de trois enfants, ajoute : « Je ne suis jamais retourné à la plage. Qu’y avait-il à voir ? Juste de mauvais souvenirs.

« Quand on voit des hommes coupés en deux par une mitrailleuse, ça passe de part en part et tout ressort. Si vous marchez sur une mine, cela vous arrache la jambe.

« Toute la chair du bas de votre jambe a disparu et tout ce que vous pouvez voir, c’est un os cassé. »

Après avoir participé au film, Joe est désormais déterminé, comme Bernie, à revenir une nouvelle fois en France avec la Royal British Legion.

Il s’est inscrit pour voyager avec l’association caritative afin de participer aux commémorations du 80e anniversaire de l’année prochaine.