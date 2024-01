L’histoire fascinante et la réalité déroutante de la vitesse d’obturation

Le cinéaste Alan Melikdjanian, connu par des millions de fans sous le nom de « Captain Disillusion » sur Youtube, crée du contenu divertissant et éducatif dans lequel Captain Disillusion révèle la vérité sur les effets et le montage vidéo. Captain Disillusion se penche également régulièrement sur la technologie des appareils photo, comme dans sa dernière vidéo sur la vitesse d’obturation.

Bien que l’idée d’obtenir des informations techniques précises et approfondies d’un homme habillé comme un super-héros en survêtement puisse être légèrement rebutante pour les nouveaux téléspectateurs, cela vaut la peine de donner une chance à Captain Disillusion car il est non seulement divertissant mais extrêmement bien informé. Et lorsqu’il s’agit de vitesse d’obturation, notamment dans le domaine de la vidéographie, les gens ont besoin de toute l’aide possible. C’est un sujet extrêmement déroutant.

« L’infini n’existe pas dans le monde physique. Tout comme la plus haute montagne a un sommet, un instantané du moindre instant est en fait l’enregistrement d’une période de temps », explique Captain Disillusion. « Dans les appareils photo, nous appelons le paramètre qui contrôle cette période « vitesse d’obturation ». Pourquoi? Comme d’habitude, à cause des temps anciens.

« Les premiers appareils photo n’étaient qu’une boîte. Vous avez découvert une lentille, laissé la lumière s’accumuler à l’intérieur pendant un temps fastidieux, puis recouvert la lentille. Captain Disillusion plaisante en disant que cela rendait les selfies « extrêmement difficiles », car les premiers matériaux photosensibles n’étaient pas si sensibles. Les durées d’exposition nécessaires ont rapidement diminué à mesure que la technologie s’améliorait, passant de plusieurs minutes à quelques secondes seulement et, finalement, à des fractions de seconde.

Même sur les appareils photo numériques modernes, la vitesse d’obturation photographique est toujours indiquée par rapport aux secondes, ce qui est logique, mais peut sembler obtus lors de la prise de vue d’une action à 1/4 000 s, ou dans le cas d’un appareil photo comme le nouveau Sony a9 III, aussi rapide que 1/80 000. Dans ce cas extrême, « l’obturateur », bien qu’il n’y ait pas d’obturateur physique en tant que tel dans l’a9 III, est « ouvert » et expose les pixels à la lumière pendant 0,0000125 seconde. Oh, quel chemin nous avons parcouru.

Comme l’explique Captain Disillusion, à mesure que les temps d’exposition requis diminuaient en réponse à l’amélioration des films photographiques ou d’autres supports, la demande de contrôle précis du temps d’exposition augmentait. De nombreuses solutions allaient et venaient, notamment les volets à guillotine et les volets Packard, même si Packard-Ideal Shutter Company existe toujours et fabrique des volets sur mesure. D’autres solutions sont restées répandues, notamment les volets à battants et les volets à plan focal.

Puis sont venus les films, qui ont complètement bouleversé la conception de l’obturateur et la façon dont les gens cadrent la « vitesse d’obturation ». Entrez l’obturateur rotatif et l’idée d’« angle d’obturation ». L’angle d’obturation est un moyen de décrire la vitesse d’obturation par rapport à la fréquence d’images. À leur niveau le plus élémentaire, les obturateurs rotatifs originaux comprenaient une ouverture inclinée qui permettrait à la lumière de traverser le plan du film à chaque fois que le rotatif effectuait une révolution. Plus cet angle est grand, plus la vitesse d’obturation est lente, jusqu’à 360 degrés, où la vitesse d’obturation serait aussi lente que la fréquence d’images de la caméra cinématographique. Bien que la conception de l’obturateur ait considérablement changé au fil des décennies, la terminologie de l’angle d’obturation et ce qu’elle signifie concernant le flou de mouvement persiste.

Dans sa nouvelle vidéo, Captain Disillusion explique tout cela et bien plus encore, comme le volet roulant. Surveillez un PétaPixel apparition lorsque Captain Disillusion parle d’obturateur électronique sur le premier rideau et de bokeh.

Il a également réalisé des vidéos sur ratio d’aspect, fréquence d’images, résolutionet couleur, qui intéressera sûrement les amateurs de photo et de vidéo. Toute personne intéressée à voir un homme peint en argent dans un survêtement jaune démystifier les vidéos virales sur Internet devrait également y jeter un œil. Chaîne YouTube de Captain Disillusion.

Crédits images : L’image présentée est un illustration par MikeRun sous licence Creative Commons (ACTE CC BY-SA 4.0)